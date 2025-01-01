DocumentaçãoSeções
Max (método Get)

Retorna o valor máximo do eixo.

double  Max()

Valor de retorno

Valor máximo do eixo.

Max (método Set)

Define o valor máximo do eixo no gráfico.

void  Max(
   const double  max      // valor máximo
   )

Parâmetros

max

[in]  Valor máximo do eixo no gráfico.

