Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisMax AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Max (método Get) Retorna o valor máximo do eixo. double Max() Valor de retorno Valor máximo do eixo. Max (método Set) Define o valor máximo do eixo no gráfico. void Max( const double max // valor máximo ) Parâmetros max [in] Valor máximo do eixo no gráfico. Min Step