Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (método Get) Retorna o tamanho dos números no eixo. int ValuesSize() Valor de retorno Tamanho dos número no eixo. ValuesSize (método Set) Define o tamanho dos números no eixo. void ValuesSize( const int size // tamanho dos número no eixo ) Parâmetros size [in] Tamanho dos números no eixo Color ValuesWidth