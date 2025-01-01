DocumentaçãoSeções
ValuesSize (método Get)

Retorna o tamanho dos números no eixo.

int  ValuesSize()

Valor de retorno

Tamanho dos número no eixo.

ValuesSize (método Set)

Define o tamanho dos números no eixo.

void  ValuesSize(
   const int  size      // tamanho dos número no eixo
   )

Parâmetros

size

[in]  Tamanho dos números no eixo