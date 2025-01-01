ValuesSize (método Get)

Retorna o tamanho dos números no eixo.

int ValuesSize()

Valor de retorno

Tamanho dos número no eixo.

ValuesSize (método Set)

Define o tamanho dos números no eixo.

void ValuesSize(

const int size

)

Parâmetros

size

[in] Tamanho dos números no eixo