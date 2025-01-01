- AutoScale
MaxLabels (método Get)
Retorna o número máximo de dígitos permitido no eixo.
|
double MaxLabels()
Valor de retorno
Número máximo de dígitos no eixo.
MaxLabels (método Set)
Define o número máximo de dígitos permitido no eixo.
|
void MaxLabels(
Parâmetros
value
[in] Número máximo permitido de dígitos exibidos no eixo.