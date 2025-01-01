DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCAxisMaxLabels 

MaxLabels (método Get)

Retorna o número máximo de dígitos permitido no eixo.

double  MaxLabels()

Valor de retorno

Número máximo de dígitos no eixo.

MaxLabels (método Set)

Define o número máximo de dígitos permitido no eixo.

void  MaxLabels(
   const double  value      // número máximo
   )

Parâmetros

value

[in]  Número máximo permitido de dígitos exibidos no eixo.