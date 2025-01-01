DocumentaçãoSeções
GraphPlot 

GraphPlot

Função de plotagem rápida de curvas.

Versão para plotagem de uma curva nas coordenadas Y.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Observação

As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.

Versão para plotagem de uma curva nas coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // coordenadas X
   const double     &y[],                  // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versão para plotagem de dois curvas nas coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordenadas X
   const double     &y1[],                 // coordenadas Y
   const double     &x2[],                 // coordenadas X
   const double     &y2[],                 // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versão para plotagem de três curvas nas coordenadas X e Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // coordenadas X
   const double     &y1[],                 // coordenadas Y
   const double     &x2[],                 // coordenadas X
   const double     &y2[],                 // coordenadas Y
   const double     &x3[],                 // coordenadas X
   const double     &y3[],                 // coordenadas Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versão para plotagem da curva nos pontos CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // coordenadas da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versão para plotagem de dois curvas nos pontos CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordenadas da curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordenadas da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versão para plotagem de três curvas nos pontos CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordenadas da curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordenadas da curva
   const CPoint2D   &points3[],            // coordenadas da curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

 

Versão para plotagem da curva de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // ponteiro para a função
   const double     from,                  // valor inicial do argumento
   const double     to,                    // valor final do argumento
   const double     step,                  // incremento do argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versão para plotagem de dois curvas de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // ponteiro para a função
   CurveFunction    function2,             // ponteiro para a função
   const double     from,                  // valor inicial do argumento
   const double     to,                    // valor final do argumento
   const double     step,                  // incremento do argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Versão para plotagem de três curvas de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // ponteiro para a função
   CurveFunction    function2,             // ponteiro para a função
   CurveFunction    function3,             // ponteiro para a função
   const double     from,                  // valor inicial do argumento
   const double     to,                    // valor final do argumento
   const double     step,                  // incremento do argumento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo de curva
   )

Parâmetros

&x[]

[in]  Координаты X.

&y[]

[in]  Coordenadas Y.

&x1[]

[in]  Coordenadas X para a primeira curva.

&y1[]

[in]  Coordenadas X para a segunda curva.

&x2[]

[in]  Coordenadas X para a segunda curva.

&y2[]

[in]  Coordenadas Y para a segunda curva.

&x3[]

[in]  Coordenadas X para a terceira curva.

&y3[]

[in]  Coordenadas Y para a terceira curva.

&points[]

[in]  Coordenadas dos pontos da curva.

&points1[]

[in]  Coordenadas dos pontos da primeira curva.

&points2[]

[in]  Coordenadas dos pontos da segunda curva.

&points3[]

[in]  Coordenadas dos pontos da terceira curva.

function

[in] Ponteiro para a função CurveFunction.

function1

[in]  Ponteiro para a primeira função.

function2

[in]  Ponteiro para a segunda função.

function3

[in]  Ponteiro para a terceira função.

from

[in]  Corresponde à primeira coordenada X.

to

[in]  Corresponde à última coordenada X.

step

[in]  Parâmetro para calcular as coordenadas de X.

type=CURVE_POINTS

[in]  Tipo de curva.

Valor de retorno

Nome do recurso gráfico.