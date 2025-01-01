- GraphPlot
GraphPlot
Função de plotagem rápida de curvas.
Versão para plotagem de uma curva nas coordenadas Y.
string GraphPlot(
Observação
As coordenadas X para dada curva serão os índices de matriz Y.
Versão para plotagem de uma curva nas coordenadas X e Y.
string GraphPlot(
Versão para plotagem de dois curvas nas coordenadas X e Y.
string GraphPlot(
Versão para plotagem de três curvas nas coordenadas X e Y.
string GraphPlot(
Versão para plotagem da curva nos pontos CPoint2D
string GraphPlot(
Versão para plotagem de dois curvas nos pontos CPoint2D
string GraphPlot(
Versão para plotagem de três curvas nos pontos CPoint2D
string GraphPlot(
Versão para plotagem da curva de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction
string GraphPlot(
Versão para plotagem de dois curvas de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction
string GraphPlot(
Versão para plotagem de três curvas de acordo com o ponteiro para a função CurveFunction
string GraphPlot(
Parâmetros
&x[]
[in] Координаты X.
&y[]
[in] Coordenadas Y.
&x1[]
[in] Coordenadas X para a primeira curva.
&y1[]
[in] Coordenadas X para a segunda curva.
&x2[]
[in] Coordenadas X para a segunda curva.
&y2[]
[in] Coordenadas Y para a segunda curva.
&x3[]
[in] Coordenadas X para a terceira curva.
&y3[]
[in] Coordenadas Y para a terceira curva.
&points[]
[in] Coordenadas dos pontos da curva.
&points1[]
[in] Coordenadas dos pontos da primeira curva.
&points2[]
[in] Coordenadas dos pontos da segunda curva.
&points3[]
[in] Coordenadas dos pontos da terceira curva.
function
[in] Ponteiro para a função CurveFunction.
function1
[in] Ponteiro para a primeira função.
function2
[in] Ponteiro para a segunda função.
function3
[in] Ponteiro para a terceira função.
from
[in] Corresponde à primeira coordenada X.
to
[in] Corresponde à última coordenada X.
step
[in] Parâmetro para calcular as coordenadas de X.
type=CURVE_POINTS
[in] Tipo de curva.
Valor de retorno
Nome do recurso gráfico.