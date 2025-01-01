- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
GetViewBetween
Retourne un sous-ensemble spécifié par les valeurs minimum et maximum du set trié actuel.
|
bool GetViewBetween(
Paramètres
&array[]
[out] Un tableau où écrire le sous-ensemble.
lower_value
[in] La valeur minimum de l'intervalle.
upper_value
[in] La valeur maximum de l'intervalle.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, sinon false.