Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>GetViewBetween 

GetViewBetween

Retourne un sous-ensemble spécifié par les valeurs minimum et maximum du set trié actuel.

bool GetViewBetween(
   T&  array[],         // le tableau de destination
   T   lower_value,     // la valeur minimale
   T   upper_value      // la valeur maximale
   );

Paramètres

&array[]

[out] Un tableau où écrire le sous-ensemble.

lower_value

[in] La valeur minimum de l'intervalle.

upper_value

[in] La valeur maximum de l'intervalle.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.