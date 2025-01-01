GetViewBetween

Retourne un sous-ensemble spécifié par les valeurs minimum et maximum du set trié actuel.

bool GetViewBetween(

T& array[],

T lower_value,

T upper_value

);

Paramètres

&array[]

[out] Un tableau où écrire le sous-ensemble.

lower_value

[in] La valeur minimum de l'intervalle.

upper_value

[in] La valeur maximum de l'intervalle.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.