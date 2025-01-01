ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCSortedSet<T>GetViewBetween 

GetViewBetween

現在のソート済み集合から、最小値と最大値で指定された下位集合を取得します。

bool GetViewBetween(
  T&  array[],        // 書き入れ対象の配列
  T  lower_value,     // 最高値
  T  upper_value      // 最小値
  );

パラメータ

&array[]

[out] 下位集合を書き入れるための配列

lower_value

[in] 範囲の最小値

upper_value

[in] 範囲の最大値

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。