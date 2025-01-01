MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCSortedSet<T>GetViewBetween
GetViewBetween
現在のソート済み集合から、最小値と最大値で指定された下位集合を取得します。
bool GetViewBetween(
パラメータ
&array[]
[out] 下位集合を書き入れるための配列
lower_value
[in] 範囲の最小値
upper_value
[in] 範囲の最大値
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。