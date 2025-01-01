DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>GetViewBetween 

GetViewBetween

Geçerli sıralı setten, minimum ve maksimum değerlerle belirtilen bir altkümeyi alır.

bool GetViewBetween(
   T&  array[],         // yazmak için bir dizi
   T   lower_value,     // minimum değer
   T   upper_value      // maksimum değer
   );

Parametreler

&array[]

[out] Alt küme yazmak için bir dizi.

lower_value

[in] Aralığın minimum değeri.

upper_value

[in] Aralığın maksimum değeri.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.