- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
Geçerli sıralı setten, minimum ve maksimum değerlerle belirtilen bir altkümeyi alır.
|
bool GetViewBetween(
Parametreler
&array[]
[out] Alt küme yazmak için bir dizi.
lower_value
[in] Aralığın minimum değeri.
upper_value
[in] Aralığın maksimum değeri.
Dönen Değer
Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.