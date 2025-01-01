DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedSet<T>GetReverse 

GetReverse

Ottiene una copia del set corrente ordinato, in cui tutti gli elementi sono disposti in ordine inverso.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // un array per la scrittura
   );

Parametri

&array[]

[out] Un array per la scrittura.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.