GetReverse

Ottiene una copia del set corrente ordinato, in cui tutti gli elementi sono disposti in ordine inverso.

bool  GetReverse(
   T&            array[]      // un array per la scrittura
   );

Parametri

&array[]

[out]  Un array per la scrittura.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.