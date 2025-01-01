DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>GetReverse 

GetReverse

Retourne une copie du set trié actuel dans lequel tous les éléments sont arrangés en ordre inverse.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // le tableau de destination
   );

Paramètres

&array[]

[out] Un tableau où écrire.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.