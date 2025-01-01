Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>GetReverse AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse GetReverse Retourne une copie du set trié actuel dans lequel tous les éléments sont arrangés en ordre inverse. bool GetReverse( T& array[] // le tableau de destination ); Paramètres &array[] [out] Un tableau où écrire. Valeur de Retour Retourne true en cas de succès, sinon false. GetViewBetween CStack<T>