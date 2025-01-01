DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>GetReverse 

GetReverse

Geçerli sıralı kümenin bir kopyasını alır; burada tüm öğeler ters sırayla düzenlenir.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // yazmak için bir dizi
   );

Parametreler

&array[]

[out] Yazmak için bir dizi.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.