MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T>ExceptWith 

ExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyonun (dizi) arasındaki farkı üretir. Belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan tüm öğeleri geçerli koleksiyonundan (dizi) kaldırır.

ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.

void ExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // koleksiyon
   );

Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.

void ExceptWith(
   T&  array[]                     // dizi
   );

Parametreler

*collection

[in]  Geçerli sıralı setten hariç tutlacak bir koleksiyon.

&collection[]

[in]  Geçerli sıralı setten hariç tutalacak bir dizi.

Not

Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.