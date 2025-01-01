- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
ExceptWith
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyonun (dizi) arasındaki farkı üretir. Belirtilen koleksiyonda (dizi) bulunan tüm öğeleri geçerli koleksiyonundan (dizi) kaldırır.
ICollection<T> arabirimini uygulayan koleksiyonla çalışmak için bir versiyon.
|
void ExceptWith(
Bir dizi ile çalışmak için bir versiyon.
|
void ExceptWith(
Parametreler
*collection
[in] Geçerli sıralı setten hariç tutlacak bir koleksiyon.
&collection[]
[in] Geçerli sıralı setten hariç tutalacak bir dizi.
Not
Sonuç, geçerli koleksiyona (dizi) yazdırılır.