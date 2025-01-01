文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadDouble 

ReadDouble

从文件里读取 双精度 类型变量。

bool  ReadDouble(
   double&  value      
   )

参数

value

[输入]  双精度类型的目标变量。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。