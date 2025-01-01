SymbolExist
Comprueba la existencia del símbolo con el nombre indicado.
|
bool SymbolExist(
const string name,
bool& is_custom
);
Parámetros
name
[in] Nombre del símbolo.
is_custom
[out] Señal del símbolo personalizado, que se establece si la ejecución tiene éxito. Si el valor es igual a true, el símbolo encontrado es personalizado.
Valor retornado
Ejemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- declaramos una bandera de símbolo personalizado y verificamos la presencia de un símbolo con el nombre especificado en SYMBOL_NAME
bool custom = false;
bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom);
//--- declaramos el texto del mensaje, por defecto será sobre un símbolo no encontrado
string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols.", SYMBOL_NAME);
//--- Si se encuentra un símbolo, crearemos un texto de mensaje dependiendo de en qué lista se encuentre el símbolo
if(result)
{
//--- si se trata de un símbolo estándar
if(!custom)
text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server.", SYMBOL_NAME);
//--- si se trata de un símbolo de usuario
else
text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols.", SYMBOL_NAME);
}
//--- mostramos en el diario de registro un mensaje sobre el resultado de la comprobación
Print(text);
/*
resultado del símbolo estándar 'GBPUSD':
The 'GBPUSD' symbol is available on the server.
resultado para el símbolo personalizado 'GBPUSDx':
The symbol 'GBPUSDx' was found in the list of custom symbols.
resultado para el símbolo ausente 'GBPUSDn':
The symbol 'GBPUSDn' was not found among either the standard or custom symbols.
*/
}
