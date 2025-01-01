DocumentaciónSecciones
SymbolExist

Comprueba la existencia del símbolo con el nombre indicado.

bool  SymbolExist(
   const string  name,    // nombre del símbolo
   bool&   is_custom      // señal del símbolo personalizado
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre del símbolo.

is_custom

[out]  Señal del símbolo personalizado, que se establece si la ejecución tiene éxito. Si el valor es igual a true, el símbolo encontrado es personalizado.

Valor retornado

Retorna false si el símbolo no ha sido encontrado entre los símbolos estándar, ni tampoco entre los símbolos personalizados.

Ejemplo:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos una bandera de símbolo personalizado y verificamos la presencia de un símbolo con el nombre especificado en SYMBOL_NAME
   bool custom = false;
   bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAMEcustom);
   
//--- declaramos el texto del mensaje, por defecto será sobre un símbolo no encontrado
   string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols."SYMBOL_NAME);
   
//--- Si se encuentra un símbolo, crearemos un texto de mensaje dependiendo de en qué lista se encuentre el símbolo
   if(result)
     {
      //--- si se trata de un símbolo estándar
      if(!custom)
         text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server."SYMBOL_NAME);
      //--- si se trata de un símbolo de usuario
      else
         text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols."SYMBOL_NAME);
     }
     
//--- mostramos en el diario de registro un mensaje sobre el resultado de la comprobación
   Print(text);
   /*
   resultado del símbolo estándar 'GBPUSD':
   The 'GBPUSDsymbol is available on the server.
   
   resultado para el símbolo personalizado 'GBPUSDx':
   The symbol 'GBPUSDxwas found in the list of custom symbols.
   
   resultado para el símbolo ausente 'GBPUSDn':
   The symbol 'GBPUSDnwas not found among either the standard or custom symbols.
   */
  }

Mire también

SymbolsTotal, SymbolSelect, Símbolos personalizados

 