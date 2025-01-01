- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolExist
Prüft, ob ein Symbol mit dem angegebenen Namen existiert.
bool SymbolExist(
Parameter
name
[in] Symbolname.
is_custom
[out] Eigenschaften des nutzerdefinierten Symbols, die bei erfolgreicher Ausführung festgelegt werden. Wenn true, ist das erkannte Symbol ein nutzerdefiniertes Symbol.
Rückgabewert
Wenn false, wurde das Symbol unter den standardmäßigen und den nutzerdefinierten Symbolen nicht gefunden.
Beispiel:
#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
Siehe auch
SymbolsTotal, SymbolSelect, Custom symbols