#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- deklariere das nutzerdefinierte Symbol-Flag und prüfe das Vorhandensein eines Symbols, dessen Name in SYMBOL_NAME angegeben ist

bool custom = false;

bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom);



//--- Deklarieren des Standardtextes für den Fehler „Symbol nicht gefunden“

string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols.", SYMBOL_NAME);



//--- wenn ein Symbol gefunden wurde, wird ein Nachrichtentext erstellt, je nachdem, in welcher Liste das Symbol gefunden wurde

if(result)

{

//--- falls es ein Standardsymbol ist

if(!custom)

text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server.", SYMBOL_NAME);

//--- wenn dies ein nutzerdefiniertes Symbol ist

else

text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols.", SYMBOL_NAME);

}



//--- Senden der Nachricht über das Prüfergebnis an das Journal

Print(text);

/*

result for standard 'GBPUSD' symbol:

The 'GBPUSD' symbol is available on the server.



result for custom 'GBPUSDx' symbol:

The symbol 'GBPUSDx' was found in the list of custom symbols.



result for missing 'GBPUSDn' symbol:

The symbol 'GBPUSDn' was not found among either the standard or custom symbols.

*/

}