- Propriedades do Terminal Cliente
- Propriedades de um Programa MQL5 em Execução
- Propriedades do Ativo
- Propriedades da Conta
- Estatísticas de Teste
Propriedades do Programa MQL5 em Execução
Para obter informações sobre o programa mql5 em execução no momento, as constantes ENUM_MQL_INFO_INTEGER e ENUM_MQL_INFO_STRING são usadas.
Para a função MQLInfoInteger
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
MQL_HANDLES_USED
|
Número atual de identificadores de objetos ativos. São considerados tanto objetos dinâmicos (criados por meio de new), bem como objetos não dinâmicos, variáveis globais/locais ou membros de classe. Quanto mais identificadores um programa usa, mais recursos ele consome.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Quantidade máxima possível de memória dinâmica para o programa MQL5 em MB
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
O tamanho de memória usado pelo programa MQL5 em MB
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo do programa MQL5
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
A permissão para usar DLL para o dado programa executado
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
A permissão para negociar para o dado programa executado
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
A permissão para modificar os Sinais para o determinado programa executado
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
O flag, que indica o modo de depuração
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
O flag, que indica que o programa está operando em modo de profiling de código
|
bool
|
MQL_TESTER
|
O flag, que indica o processo do testador
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
O flag que indica o processo de otimização para frente (forward testing)
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
O flag, que indica o processo de otimização
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
O flag, que indica o processo de testador visual
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
O sinalizador, indicando que o Expert Advisor está operando na coleta de resultado no modo de otimização dos quadros
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo de licença do módulo EX5. A licença refere-se ao módulo EX5, a partir do qual é feita uma solicitação usando MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Returns true if the script/expert was launched from the StartUp section of the configuration file. This means that this script/expert was registered in the configuration file with which the terminal was launched.
|
bool
Para a função MQLInfoString
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nome do programa MQL5 executado
|
string
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Caminho para o dado programa executado
|
string
Para obter informações sobre o tipo do programa em execução, são utilizados valores de ENUM_PROGRAM_TYPE.
|
Identificador
|
Descrição
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicador
|
PROGRAM_SERVICE
|
Serviço
|
Identificador
|
Descrição
|
LICENSE_FREE
|
Um versão gratuita ilimitada
|
LICENSE_DEMO
|
Um versão trial de um produto pago do Market. Funciona somente no Provador de Estratégia
|
LICENSE_FULL
|
Uma versão licenciada adquirida permite pelo menos 5 ativações. O vendedor pode aumentar o número permitido de ativações.
|
LICENSE_TIME
|
Uma versão com termo de licença limitada
Exemplo:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);