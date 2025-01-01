- Substituição de Macro (#define)
- Propriedades de Programa (#property)
- Incluindo Arquivos (#include)
- Importando Funções (#import)
- Conditional Compilation (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)
Preprocessador
Preprocessador é um subsistema especial do compilador MQL5 que é destinado à preparação do código fonte do programa imediatamente antes do programa ser compilado.
O preprocessador permite melhorar a legibilidade do código fonte. O código pode ser estruturado por meio de inclusão de arquivos específicos contendo códigos fonte de programas-mql5. A possibilidade de atribuir nomes mnemônicos a constantes específicas contribui para melhoria da legibilidade do código.
O preprocessador também permite determinar parâmetros específicos de programas MQL5:
- Declarar constantes
- Definir propriedades de programa
- Incluir arquivos no texto do programa
- Importar funções
- Conditional compilation
As diretivas do pré-processador são usadas pelo do compilador para pré-processamento do código fonte antes de sua compilação. A diretiva sempre começa com o # (jogo da velha), por isso o compilador proíbe o uso deste símbolo nos nomes das variáveis, funções, etc.
Cada diretiva é descrita por um registro separado e opera antes da mudança de linha. Não se podem utilizar várias diretivas num só registro. Se o registro da diretiva for muito grande, ele pode ser dividido em várias linhas usando a barra invertida '\', neste caso, a próxima linha é considerada uma continuação do registro da diretiva.
//+------------------------------------------------------------------+
Para o compilador, estas três linhas da diretiva #define aparecerão como uma linha longa. Neste exemplo, também é usado o caractere duplo do jogo da velha ##, ele é chamado operador de fusão e é usado nas macros #define, para combinar dois tokens numa macro. O operador de fusão de tokens não pode ser o primeiro ou o último na definição de macro.