A Onda Binária (The Binary Wave) - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 9621
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
LeMan
A Onda Binária retorna um valor positivo ou negativo, dependendo de como são interpretadas as leituras do indicador, como previsões altistas ou baixistas. A verdadeira força das ondas binárias podem ser vistos quando várias ondas binárias são combinadas em ondas binárias compostas.
Eu reuni sete ondas binárias individuais em uma composta:
- Preço de fechamento em relação a sua média móvel (acima - abaixo);
- Declive do MACD;
- Cruzamento de OsM com a linha zero;
- Cruzamento de CCI com a linha zero;
- Cruzamento do Momentum no nível 100;
- Cruzamento do RSI no nível 50;
- DMI+ e DMI- posição em relação a cada um (ADX).
Quando você cria uma onda composta, é necessário, primeiramente, testar as ondas binárias de forma individual para verificar sua validade. Uma boa onda binária compostas irá mostrar resultados superiores aos resultados gerados pelas ondas que estão incluídas de forma individual. Qualquer uma das ondas acima mencionadas podem ser excluídas da onda composta, atribuindo-lhe um peso (parâmetro de peso) igual a zero. Isso permite que você verifique a validade das ondas individuais.
A interpretação das ondas binárias é bastante óbvio: os valores mais altos indicam uma tendência de alta, enquanto que os valores mais baixos indicam uma tendência de baixa. Valores das ondas binárias compostas dependem do número de ondas binárias individuais incluídas nela. Você pode "pesar" as leituras das ondas binárias, dependendo da qualidade da sua capacidade preditiva, atribuindo o valor para o parâmetro de peso correspondente. Por exemplo, um componente de uma onda binária composta pode ter um valor de 5, enquanto a outra pode ser igual a 0,75. O peso total máximo da onda é indicado entre parênteses após o nome do indicador no canto superior esquerdo da área do indicador.
Você pode suavizar uma onda binária ajustando o parâmetro bLength maior que um.
Eu acho que você pode facilmente entender o princípio da operação do indicador, podendo usá-lo para criar filtros de alta qualidade para os seus sistemas de negociação.
Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21.08.2009.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ //--- peso dos indicadores. O indicador com um valor igual a zero não participa no cálculo da onda input double WeightMA = 1.0; input double WeightMACD = 1.0; input double WeightOsMA = 1.0; input double WeightCCI = 1.0; input double WeightMOM = 1.0; input double WeightRSI = 1.0; input double WeightADX = 1.0; //---- Parâmetros da média móvel input int MAPeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros do MACD input int FastMACD = 12; input int SlowMACD = 26; input int SignalMACD = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE PriceMACD=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros de OsMA input int FastPeriod = 12; input int SlowPeriod = 26; input int SignalPeriod = 9; input ENUM_APPLIED_PRICE OsMAPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros de CCI input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; //---- Parâmetros de Momentum input int MOMPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE MOMPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros de RSI input int RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- Parâmetros de ADX input int ADXPeriod=14; //---- Suavização da onda inclusa input int MovWavePer = 1; input int MovWaveType = 0; input Smooth_Method bMA_Method=MODE_JJMA;// Método de suavização input int bLength=5; // Profundidade de suavização input int bPhase=100; // Parâmetro de suavização
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/679
