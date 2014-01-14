CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncSAROnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1078
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incsaronarray.mqh (4.67 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_saronarray.mq5 (2.66 KB) visualização
A classe CSAROnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador SAR (Parabolic SAR).

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

  • double aStep - passo;
  • double aMax - passo máximo.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aSAR[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_SAROnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CSAROnArray. O arquivo IncSAROnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O Indicador Técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para análise de mercado de tendência. O indicador é construído sobre o preço do gráfico. Este indicador é similar a Média Móvel com a diferença que o Parabolic SAR se move com maior aceleração e pode mudar a sua posição em termos de preço.

Test_SAROnArray -Exemplo do uso da classeCSAROnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/668

