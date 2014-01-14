Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncSAROnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1078
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CSAROnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador SAR (Parabolic SAR).
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- double aStep - passo;
- double aMax - passo máximo.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aSAR[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.
Métodos Adicionais:
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_SAROnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CSAROnArray. O arquivo IncSAROnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O Indicador Técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para análise de mercado de tendência. O indicador é construído sobre o preço do gráfico. Este indicador é similar a Média Móvel com a diferença que o Parabolic SAR se move com maior aceleração e pode mudar a sua posição em termos de preço.
Test_SAROnArray -Exemplo do uso da classeCSAROnArray
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/668
ASCtrend_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador ASCtrend.A Onda Binária (The Binary Wave)
A Onda Binária retorna um valor positivo ou negativo, dependendo de como as leituras do indicador são interpretadas.
O indicador desenha uma grade com oito osciladores estocásticos em janela separada do gráfico com a possibilidade de alterar o número de linhas exibidas.StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal exibe a direção da tendência das três últimas barras do indicador ColorStepXCCX como três objetos gráficos, cujas cores determinam a direção da tendência.