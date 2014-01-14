CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncMomentumOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
969
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmomentumonarray.mqh (2.36 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_momentumonarray.mq5 (2.24 KB) visualização
A classe CMomentumOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Momentum.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

  • int aPeriod - período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
  • double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
  • double aMomentum[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - retorna número mínimo de barra para cálculo do PDI e MDI;
  • string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_MomentumOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMomentumOnArray. O arquivo IncMomentumOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade de alterações do preço do ativo ao longo de determinado período de tempo. É um indicador importante e pode ser utilizada como um seguidor de tendência e.

Exemplo do uso da classe CMomentumOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/650

