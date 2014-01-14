Participe de nossa página de fãs
IncMomentumOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
969
- 969
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A classe CMomentumOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Momentum.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();
- double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;
- double aMomentum[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- int BarsRequiredPDIMDI() - retorna número mínimo de barra para cálculo do PDI e MDI;
- string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;
Test_MomentumOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMomentumOnArray. O arquivo IncMomentumOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade de alterações do preço do ativo ao longo de determinado período de tempo. É um indicador importante e pode ser utilizada como um seguidor de tendência e.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/650
