A classe CMomentumOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Momentum.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

é uma variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated da função OnCalculate();

- variável prev_calculated da função OnCalculate(); double aData[] - buffer dos dados para cálculo do indicador;

- buffer dos dados para cálculo do indicador; double aMomentum[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; int BarsRequiredPDIMDI() - retorna número mínimo de barra para cálculo do PDI e MDI;

- retorna número mínimo de barra para cálculo do PDI e MDI; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_MomentumOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CMomentumOnArray. O arquivo IncMomentumOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O Indicador Técnico Momentum mede a quantidade de alterações do preço do ativo ao longo de determinado período de tempo. É um indicador importante e pode ser utilizada como um seguidor de tendência e.