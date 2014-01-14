ASCtrend_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador ASCtrend.



Neste caso não há sinal de entrada no timeframe atual, o indicador de alertas mostra um triângulo preenchido com a cor que corresponde a uma direção de tendência:

Imagens:

Neste caso existe um sinal de entrada no timeframe atual, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado:

Parâmetros de entrada do indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parãmetro de Entrada do Indicador ASCtrend;

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 4 ;

Parâmetros de entrada do ASCtrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input string Symbols_Sirname= "ASCtrend_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

No caso de vários indicadores ASCtrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Colocar o indicador ASCtrend compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.