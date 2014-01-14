Participe de nossa página de fãs
ASCtrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
ASCtrend_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador ASCtrend.
Neste caso não há sinal de entrada no timeframe atual, o indicador de alertas mostra um triângulo preenchido com a cor que corresponde a uma direção de tendência:
Imagens:
Neste caso existe um sinal de entrada no timeframe atual, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado:
Parâmetros de entrada do indicador:
Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parãmetro de Entrada do Indicador ASCtrend;
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input int RISK=4;
- Parâmetros de entrada do ASCtrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configuraçao para exibir o indicador input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input color UpSymbol_Color=Lime; // Сor do símbolo de tendência para cima input color DnSymbol_Color=Red; // Сor do símbolo de tendência para baixo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do Indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização da posição do símbolo no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
No caso de vários indicadores ASCtrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.
Colocar o indicador ASCtrend compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/675
