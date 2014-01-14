CodeBaseSeções
ASCtrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ASCtrend_HTF_Signal mostra um objeto gráfico colorido indicando o sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador ASCtrend.

Neste caso não há sinal de entrada no timeframe atual, o indicador de alertas mostra um triângulo preenchido com a cor que corresponde a uma direção de tendência:

Imagens:

ASCtrend_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Neste caso existe um sinal de entrada no timeframe atual, o indicador informa através de uma seta com a cor e a direção correspondente a um negócio em condições de ser executado:

ASCtrend_HTF_Signal. Alerta de posição vendida


Parâmetros de entrada do indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parãmetro de Entrada do Indicador ASCtrend;
    //+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input int RISK=4;

  2. Parâmetros de entrada do ASCtrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configuraçao para exibir o indicador
input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_";       // Etiqueta do nome do indicador
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Сor do símbolo de tendência para cima
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Сor do símbolo de tendência para baixo
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                           // Tamanho do símbolo do sinal 
input uint Font_Size=10;                              // Tamanho da fonte do nome do Indicador 
input int X_1=5;                                      // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                    // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                          // Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização da posição do símbolo no gráfico 
input uint X_=0;                                      // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                     // Deslocamento vertical

No caso de vários indicadores ASCtrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Colocar o indicador ASCtrend compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/675

