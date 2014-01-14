Participe de nossa página de fãs
JJurX - indicador para MetaTrader 5
1691
Está média móvel é uma linha de tendência adaptativa lenta com os algoritmos de suavização ultra linear e JMA.
A média móvel é calculada da seguinte maneira:
JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))
onde:
- JurX() - algoritmo de suavização ultra linear JurX;
- JMA() - algoritmo de média adaptativa JMA;
- PRICE[] - valor da série de preço;
- bar - índice da barra atual.
Uma média adicional JMA é utilizada para melhorar a suavização do indicador final. Este indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/436
