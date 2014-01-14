CodeBaseSeções
Indicadores

JJurX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1691
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
jjurx.mq5 (7.46 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Está média móvel é uma linha de tendência adaptativa lenta com os algoritmos de suavização ultra linear e JMA.

A média móvel é calculada da seguinte maneira:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))

onde:

  • JurX() - algoritmo de suavização ultra linear JurX;
  • JMA() - algoritmo de média adaptativa JMA;
  • PRICE[] - valor da série de preço;
  • bar - índice da barra atual.

Uma média adicional JMA é utilizada para melhorar a suavização do indicador final. Este indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

JJurX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/436

