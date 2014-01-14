Está média móvel é uma linha de tendência adaptativa lenta com os algoritmos de suavização ultra linear e JMA.



A média móvel é calculada da seguinte maneira:

JJurX[bar] = JMA(Jurx(PRICE[bar]))



onde:

JurX() - algoritmo de suavização ultra linear JurX;

JMA() - algoritmo de média adaptativa JMA;

PRICE[] - valor da série de preço;

bar - índice da barra atual.

Uma média adicional JMA é utilizada para melhorar a suavização do indicador final. Este indicador utiliza a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





