实际作者:

LeMan

二像波依据指标读到的牛势或熊势预测，返回正或负值。当一些二像波组合为复合二像波时，可以看到二像波的实际强度。

我曾经用七个独立的二像波组成一个复合的:

收盘价相对它的均线 (上边 - 下边); MACD 斜坡; OsM 交叉零轴; CCI 交叉零轴; Momentum 交叉 100 水平值; RSI 交叉 50 水平值; DMI+ 和 DMI- 彼此相对位置 (ADX).

当你创建一个复合波, 重要的是首先测试各个二像波的有效性。一个好的复合二像波显示的结果将会优于其所包含的单个二像波产生的结果。任何上述的波，可以通过分配权重（权重参数）等于零将之排除到复合波之外。这将允许您检查独立波的有效性。

二像波的解释是相当明显的：较高的值表示牛势，而较低的值 - 熊势。复合二像波数值依据所包含的独立二像波的数量。您可以通过分配相应的权重参数，并根据它们预测能力的的质量，来“权衡”二像波的读数。例如, 一个复合二像波数值为 5, 而其中一个可以是 0.75。波的最大总权重显示在指标区域左上角指标名后边的括号中。

您可以通过设置 bLength 参数大于一来对二像波进行平滑。

我认为您可以很容易地理解该指标操作的原理，并可以用它为您的交易系统创建高品质的过滤器。

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 21.08.2009.

指标输入参数: