alexjou

Média móvel baseada na aproximação parabólica do preço. O algoritmo de aproximação parabólica do preço é utilizado neste indicador para suavização.

O indicador utiliza a classe CParMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".