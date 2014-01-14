CodeBaseSeções
ParMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1921
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
parma.mq5 (4.43 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Autor real:

alexjou

Média móvel baseada na aproximação parabólica do preço. O algoritmo de aproximação parabólica do preço é utilizado neste indicador para suavização.

O indicador utiliza a classe CParMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

  • Coloque a biblioteca smoothalgorithms.mqh em terminal_data_folder\MQL5\Include.
  • O indicador parma.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

ParMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/433

