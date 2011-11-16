Реальный автор:

LeMan

Бинарная волна возвращает положительное или отрицательное значение в зависимости от того, как интерпретируются показания индикатора: бычьи или медвежьи. Реальная сила бинарных волн проявляется, когда несколько бинарных волн комбинируются в композитные бинарные волны.



Я собрал в одну композитную бинарную волну семь индивидуальных бинарных волн:

цена закрытия относительно своего скользящего среднего (выше - ниже); наклон MACD; пересечение OsM с нулевой линией; пересечение CCI с нулевой линией; пересечение Momentum с уровнем 100; пересечение RSI с уровнем 50; положение DMI+ и DMI- относительно друг друга (ADX).

Когда вы создаете композитную волну, важно вначале протестировать индивидуальные бинарные волны, чтобы проверить их валидность. Хорошая композитная бинарная волна будет приносить результаты, которые превосходят результаты, генерируемые индивидуальными бинарными волнами, входящими в ее состав. Любая из приведенных выше волн может быть демонтирована из композитной волны путем присвоения ей веса (параметр Weight), равного нулю. Это дает вам возможность проверить валидность индивидуальных волн.

Интерпретация бинарной волны довольно очевидна: высокие значения говорят о бычьей тенденции, а низкие - о медвежьей. Величина значений композитной бинарной волны зависит от количества включенных в нее индивидуальных бинарных волн. Вы можете "взвесить" показатели бинарных волн в зависимости от качества их прогностической способности, присвоив значение соответствующему параметру Weight. Например, один компонент композитной бинарной волны может иметь значение 5, в то время как другой 0.75. Максимальный суммарный вес волны выводится в скобках после названия индикатора в левом верхнем углу области индикатора.

Вы можете сгладить бинарную волну, установив параметр bLength больше единицы.

Я думаю, вы легко разберетесь в принципе работы этого индикатора и сможете с его помощью создать качественные фильтры для своих торговых систем.

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.08.2009.

Входные параметры индикатора: