O autor do artigo:

Tim Tillson

Indicador T3 é proposto por Tim Tillson em 1998.

A razão do desenvolvimento desta nova média móvel era melhorar o filtro de ruído e diminuir a defasagem, apresentado na maioria das médias móveis. O indicador é baseado em exponencial múltipla suavizada de preço. Os Sinais de comércio são: comprar quando o preço cruzar o indicador para cima e vender em caso de cruzamento para baixo.

O indicador utiliza classe CT3 da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, os detalhes podem ser encontrados no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Indicador Média Móvel T3