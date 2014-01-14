Participe de nossa página de fãs
T3 - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 6916
- Avaliação:
-
2014-01-14
- Atualizado:
O autor do artigo:
Tim Tillson
Indicador T3 é proposto por Tim Tillson em 1998.
A razão do desenvolvimento desta nova média móvel era melhorar o filtro de ruído e diminuir a defasagem, apresentado na maioria das médias móveis. O indicador é baseado em exponencial múltipla suavizada de preço. Os Sinais de comércio são: comprar quando o preço cruzar o indicador para cima e vender em caso de cruzamento para baixo.
O indicador utiliza classe CT3 da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, os detalhes podem ser encontrados no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Indicador Média Móvel T3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/424
