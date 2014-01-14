CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

T3 - indicador para MetaTrader 5

Tim Tillson | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
6916
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
t3.mq5 (5.55 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

Tim Tillson

Indicador T3 é proposto por Tim Tillson em 1998.

A razão do desenvolvimento desta nova média móvel era melhorar o filtro de ruído e diminuir a defasagem, apresentado na maioria das médias móveis. O indicador é baseado em exponencial múltipla suavizada de preço. Os Sinais de comércio são: comprar quando o preço cruzar o indicador para cima e vender em caso de cruzamento para baixo.

O indicador utiliza classe CT3 da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, os detalhes podem ser encontrados no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Indicador Média Móvel T3

Indicador Média Móvel T3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/424

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3 Módulo de sinais de negociação, com base no indicador de T3

O cruzamento descendente da média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima de média móvel T3 é um sinal para abrir uma posição de venda.

Retrações de Fibonacci Retrações de Fibonacci

O indicador representa os níveis de retração de Fibonacci para um número definido pelo usuário de barras.

MAMA MAMA

Indicador Mesa Adaptive Moving Average (MAMA).

ZerolagStochs ZerolagStochs

Equivalente do Oscilador Estocástico com um atraso mínimo.