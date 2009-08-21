Бинарная волна возвращает положительное или отрицательное значение в зависимости от того как интерпретируется показания индикатора : бычьи или медвежьи. Реальная сила бинарных волн проявляется, когда несколько бинарных волн комбинируются в композитные бинарные волны.

Я собрал в одну композитную бинарную волну семь индивидуальных бинарных волн:

1. Цена закрытия относительно своего скользящего среднего (выше - ниже)

2. Наклон MACD

3. Пересечение OsM с нулевой линией

4. Пересечение CCI с нулевой линией

5. Пересечение Momentum с уровнем 100

6. Пересечение RSI с уровнем 50

7. Положение DMI+ и DMI- относительно друг друга (ADX)

Когда Вы создаете композитную волну, важно, вначале протестировать индивидуальные бинарные волны, чтобы проверить их валидность. Хорошая композитная бинарная волна будет приносить результаты, которые превосходят результаты генерируемые индивидуальными бинарными волнами входящими в ее состав.

Любая из приведенных выше волн может быть демонтирована из композиной волны путем присвоения ей веса (параметр Weight) равного нулю. Это дает вам возможность проверить валидность индивидуальных волн.

Интерпретация бинарной волны довольно очевидна: высокие значения говорят о бычьей тенденции, а низкие о медвежьей.

Величина значений композитной бинарной волны зависит от количества индивидуальных бинарных волн в нее включенных.

Вы можете "взвесить" показатели бинарных волн в зависимости от качества их прогностической способности, присвоем соответствующему параметру Weight.

Например, один компонент композитной бинарной волны может иметь значение 5, в то время как другой 0.75. Максимальный суммарный вес волны выводится в скобках после названия индикатора в левом верхнем углу области индикатора.

Вы можете сгладить бинарную волну, установив параметр MovWavePer больше единицы.

Я думаю вы легко разберетесь в принципе работы этого индикатора и сможете с его помощью создать качественные фильтры для своих торговых систем.