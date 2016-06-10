Wirklicher Autor:

LeMan

Die Binäre Welle liefert einen positiven oder einen negativen Wert, je nach der Vorhersage des Indikators von steigenden oder fallenden Kursen. Ihre wirkliche Stärke zeigt sich, wenn mehrere binären Welle zu einer zusammengefasst werden.

Ich habe daher sieben Binärwellen zu einer einzigen zusammengefasst:

ein Schlusskurs im Verhältnis zu seinem gleitenden Durchschnitt (drüber - drunter); MACD Steigung; OsM kreuzen der Nulllinie; CCI kreuzen der Nulllinie; Momentum kreuzen der 100er-Linie; RSI kreuzen der 50er-Linie; DMI+ und DMI- Position relativ zu einander (ADX).

Beim Erstellen einer kombinierten Binärwelle ist es wichtig, vorab die Tauglichkeit jeder einzelnen Binärwelle zu überprüfen. Eine gute, kombinierte Binärwelle zeigt besser Ergebnisse, als jede einzelne ihrer Komponenten. Jede der oben genannten Binärwellen kann aus der kombinierten Welle ausgeschlossen werden, indem ihr Gewicht (Parameter Weight) auf Null gesetzt wird. So können Sie die Tauglichkeit jeder einzelnen Welle überprüfen.

Die Interpretation der Binärwellen ist ziemlich einfach: höhere Werte deuten auf eine steigenden, niedrigere auf fallende Trend. Kombinierte Binärwellen hängen von ihren individuellen Komponenten ab. Sie können die Interpretation der einzelner Binärwellen entsprechend ihrer Vorhersagequalität durch entsprechende Werte ihres "Weight"-Parameters "gewichten". Eine Komponente einer kombinierten Binärwelle erhält zum Beispiel den Wert 5, ein anderer nur 0.75. Die Summe der Gewichte ist der maximal erreichbare Indikatorwert.

Sie können eine Binärwelle glätten, wenn Sie den Parameter bLength auf mehr als 1 setzen.

Ich denke, Sie können leicht das Prinzip der Indikatorberechnung verstehen und es verwenden, um eigene hochwertige Filter für Ihr Handelssystem zu erstellen.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 21.08.2009.

Des Indikators Eingabe-Parameter: