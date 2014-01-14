Participe de nossa página de fãs
Parabolic_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- 1701
-
Parabolic_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Color_Parabolic no timeframe escolhido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado
No caso de uma tendência contínua no timeframe selecionado, o indicador informa através de um objecto gráfico, sob a forma de círculo preenchido, a cor correspondente a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador Color_Parabolic:
input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input double Step=0.02; // Passo do indicador parabólico input double Maximum=0.2; // Máximo do indicador parabólico
- Os parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; // Cor do símbolo para compra input color UpSymbol_Color=MediumBlue; // Cor do símbolo de tendência para cima input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo de tendência para baixo input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; // Cor do símbolo para venda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo do sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do Indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição do símbolo no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alerta input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Modo indicando o acionamento input uint AlertCount=0; // Número de alertas submetidos
No caso de vários indicadores Parabolic_HTF_Signal erem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.
Coloque o indicador Color_Parabolic.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
A média móvel múltipla de Guppy (GMMA) é um indicador com base nas relações entre grupos de médias móveis fornecendo informações sobre o comportamento de dois grupos dominantes de mercado - os traders e investidores.IncADOnArray
A Classe CADOnArray é projetada para calcular os valores do AD (Accumulation Distribution, A/D) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_ADOnArray
A classe CMomentumOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Momentum . Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_MomentumOnArray.A Onda Binária (The Binary Wave)
A Onda Binária retorna um valor positivo ou negativo, dependendo de como as leituras do indicador são interpretadas.