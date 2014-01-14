Parabolic_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Color_Parabolic no timeframe escolhido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado

No caso de uma tendência contínua no timeframe selecionado, o indicador informa através de um objecto gráfico, sob a forma de círculo preenchido, a cor correspondente a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador Color_Parabolic:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double Step= 0.02 ; input double Maximum= 0.2 ; Os parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname= "Parabolic_Label_" ; input color Up1Symbol_Color=BlueViolet; input color UpSymbol_Color=MediumBlue; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=DeepPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores Parabolic_HTF_Signal erem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Coloque o indicador Color_Parabolic.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Imagens: