CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Parabolic_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1701
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Parabolic_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador Color_Parabolic no timeframe escolhido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado

No caso de uma tendência contínua no timeframe selecionado, o indicador informa através de um objecto gráfico, sob a forma de círculo preenchido, a cor correspondente a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador Color_Parabolic:
    input string Symbol_="";                  // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input double Step=0.02;                   // Passo do indicador parabólico
input double Maximum=0.2;                 // Máximo do indicador parabólico
  2. Os parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                          // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual
input string Symbols_Sirname="Parabolic_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador
input color Up1Symbol_Color=BlueViolet;          // Cor do símbolo para compra
input color UpSymbol_Color=MediumBlue;           // Cor do símbolo de tendência para cima 
input color DnSymbol_Color=Red;                  // Cor do símbolo de tendência para baixo
input color Dn1Symbol_Color=DeepPink;            // Cor do símbolo para venda
input color IndName_Color=DarkOrchid;            // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                      // Tamanho do símbolo do sinal 
input uint Font_Size=10;                         // Tamanho da fonte do nome do Indicador 
input int X_1=5;                                 // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                               // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                     // Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição do símbolo no gráfico 
input uint X_=0;                                 // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador Parabolic_HTF_Signal que são necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alerta 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Modo indicando o acionamento
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas submetidos

No caso de vários indicadores Parabolic_HTF_Signal erem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Coloque o indicador Color_Parabolic.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Imagens:

Parabolic_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Parabolic_HTF_Signal. Sinal de entrada do mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/680

GMMA GMMA

A média móvel múltipla de Guppy (GMMA) é um indicador com base nas relações entre grupos de médias móveis fornecendo informações sobre o comportamento de dois grupos dominantes de mercado - os traders e investidores.

IncADOnArray IncADOnArray

A Classe CADOnArray é projetada para calcular os valores do AD (Accumulation Distribution, A/D) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_ADOnArray

IncMomentumOnArray IncMomentumOnArray

A classe CMomentumOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Momentum . Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_MomentumOnArray.

A Onda Binária (The Binary Wave) A Onda Binária (The Binary Wave)

A Onda Binária retorna um valor positivo ou negativo, dependendo de como as leituras do indicador são interpretadas.