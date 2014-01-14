Exemplo usando o IndicatorSetInteger(). Indicador simples mostrando como cada nível horizontal pode definir uma assinatura, como "nível sobrecomprado".



Usando o compilador de diretivas #property para o indicador, que é processado em uma janela separada, você pode especificar uma cor, estilo e largura de níveis horizontais, por exemplo:

#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 #property indicator_levelwidth 5 #property indicator_levelcolor clrAliceBlue

Além da função IndicatorSetInteger(), você pode dinamicamente definir o estilo de processamento de cada nível



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,level,level_color); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELSTYLE ,level,level_style);

Nos estilos de linhas horizontais podem ser especificados os valores do enumerador ENUM_LINE_STYLE:

Identificador Descrição STYLE_SOLID Linha completa STYLE_DASH linha tracejada STYLE_DOT linha pontilhada STYLE_DASHDOT linha traço-ponto STYLE_DASHDOTDOT Código de barras - dois pontos

Nota

