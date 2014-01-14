CodeBaseSeções
Exemplo usando o IndicatorSetInteger(). Indicador simples mostrando como cada nível horizontal pode definir uma assinatura, como "nível sobrecomprado".

Usando o compilador de diretivas #property para o indicador, que é processado em uma janela separada, você pode especificar uma cor, estilo e largura de níveis horizontais, por exemplo:

//--- Exibir a definição de três níveis horizontais em uma janela separada
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- definir a largura dos níveis horizontais
#property indicator_levelwidth 5
//--- definir a cor dos níveis horizontais
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- Defina o estilo de níveis horizontais

Além da função IndicatorSetInteger(), você pode dinamicamente definir o estilo de processamento de cada nível

//--- definir o nível de cor
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color);
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);

Nos estilos de linhas horizontais podem ser especificados os valores do enumerador ENUM_LINE_STYLE:

Identificador

Descrição

STYLE_SOLID

Linha completa

STYLE_DASH

linha tracejada

STYLE_DOT

linha pontilhada

STYLE_DASHDOT

linha traço-ponto

STYLE_DASHDOTDOT

Código de barras - dois pontos

 

Nota

A numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) ao usar a diretiva #property, enquanto a função usa numeração 0 (zero). No caso do número do nível ser definido de forma incorreta, o resultado do indicador pode ser diferente do pretendido. Por exemplo, a fim de definir uma descrição do primeiro nível horizontal, usar o índice zero:

Use o índice 0 para definir a largura da linha do primeiro nível: 

//--- índice 0 é usado para definir a largura da linha do primeiro nível
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);


Exemplo do uso da função IndicatorSetInteger()

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1761

