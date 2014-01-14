Participe de nossa página de fãs
Demo_IndicatorSetInteger - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1471
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Exemplo usando o IndicatorSetInteger(). Indicador simples mostrando como cada nível horizontal pode definir uma assinatura, como "nível sobrecomprado".
Usando o compilador de diretivas #property para o indicador, que é processado em uma janela separada, você pode especificar uma cor, estilo e largura de níveis horizontais, por exemplo:
//--- Exibir a definição de três níveis horizontais em uma janela separada #property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 //--- definir a largura dos níveis horizontais #property indicator_levelwidth 5 //--- definir a cor dos níveis horizontais #property indicator_levelcolor clrAliceBlue //--- Defina o estilo de níveis horizontais
Além da função IndicatorSetInteger(), você pode dinamicamente definir o estilo de processamento de cada nível
//--- definir o nível de cor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);
Nos estilos de linhas horizontais podem ser especificados os valores do enumerador ENUM_LINE_STYLE:
|
Identificador
|
Descrição
|
STYLE_SOLID
|
Linha completa
|
STYLE_DASH
|
linha tracejada
|
STYLE_DOT
|
linha pontilhada
|
STYLE_DASHDOT
|
linha traço-ponto
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Código de barras - dois pontos
Nota
A numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) ao usar a diretiva #property, enquanto a função usa numeração 0 (zero). No caso do número do nível ser definido de forma incorreta, o resultado do indicador pode ser diferente do pretendido. Por exemplo, a fim de definir uma descrição do primeiro nível horizontal, usar o índice zero:
Use o índice 0 para definir a largura da linha do primeiro nível://--- índice 0 é usado para definir a largura da linha do primeiro nível IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);
