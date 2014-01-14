CodeBaseSeções
Gann_Hi-lo_Activator_SSL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
3200
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Kalenzo

Um simples indicador, bom para iniciantes em MQL5.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 04.04.2008.

Figura 1. Indicador Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1767

