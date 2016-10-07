IndicatorSetInteger()関数の例。水平方向のレベルごとに「買われ過ぎレベル」などのラベルを作成する方法を示すシンプルな指標



別のウィンドウに描画されている指標に#propertyコンパイラディレクティブを使用して、必要な水平方向のレベルの色、スタイルと幅の指定ができます。下記が例です。

加えてIndicatorSetInteger()関数は各レベルのスタイルを動的に設定できます。



水平方向の線のスタイルはENUM_LINE_STYLE列挙値で設定できます。

注意事項



#property ディレクティブの使用時にはプロパティ（ 修飾子）の番号付けは１から始まる一方、関数では番号付けが0から始まります。レベル番号が正しく設定されていない場合、表示された指標は意図されたものと異なる場合があります。

例えば、最初の水平ラインの幅を設定するにはゼロインデックスを使用します。

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELWIDTH , 0 , 5 );



