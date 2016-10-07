私たちのファンページに参加してください
Demo_IndicatorSetInteger - MetaTrader 5のためのインディケータ
IndicatorSetInteger()関数の例。水平方向のレベルごとに「買われ過ぎレベル」などのラベルを作成する方法を示すシンプルな指標
別のウィンドウに描画されている指標に#propertyコンパイラディレクティブを使用して、必要な水平方向のレベルの色、スタイルと幅の指定ができます。下記が例です。
//--- 別の指標ウィンドウでの3つの水平レベルの表示を設定する <s1p>#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 //--- 水平方向のレベルを設定する #property indicator_levelwidth 5 //--- 水平方向のレベルの色を設定する #property indicator_levelcolor clrAliceBlue //--- 水平方向のレベルのスタイルを設定する
加えてIndicatorSetInteger()関数は各レベルのスタイルを動的に設定できます。
//--- レベルの色を設定する IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);
水平方向の線のスタイルはENUM_LINE_STYLE列挙値で設定できます。
|
識別子
|
説明
|
STYLE_SOLID
|
実線
|
STYLE_DASH
|
一点鎖線
|
STYLE_DOT
|
点線
|
STYLE_DASHDOT
|
一点鎖線
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
二点鎖線
注意事項
#property ディレクティブの使用時にはプロパティ（ 修飾子）の番号付けは１から始まる一方、関数では番号付けが0から始まります。レベル番号が正しく設定されていない場合、表示された指標は意図されたものと異なる場合があります。
例えば、最初の水平ラインの幅を設定するにはゼロインデックスを使用します。//- インデックス0は、最初のレベルの幅を設定するために使用される IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1761
