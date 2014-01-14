O sinal é formado após o fechamento da barra. As setas coloridas do indicador Stalin indicam um sinal de entrada no mercado.

Coloque o arquivo compilado Stalin.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

A criação de um robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação é bem simples. Ele foi descrito com maiores detalhes no artigo "MQL5 Wizard para Leigos".

A ideia geral em criar um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistema de negociação simples com o uso de indicadores semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota: