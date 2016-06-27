und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetInteger(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.
Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie Farbe, Stil und Stärke von horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:
//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster <s1p>#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 //--- Bestimme die Stärke der horizontalen Ebenen #property indicator_levelwidth 5 //--- Bestimme die Farbe der horizontalen Ebenen #property indicator_levelcolor clrAliceBlue //--- Bestimme den Stil der horizontalen Ebenen
Darüber hinaus können Sie mit der Funktion IndicatorSetInteger() eine Formatvorlage für jede Ebene festlegen
//--- Bestimme die Farbe der Ebenen IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);
Die Stile der horizontalen Linien wird durch die "enumeration" ENUM_LINE_STYLE bestimmt:
|
Bezeichnung
|
Beschreibung
|
STYLE_SOLID
|
Durchgezogene Linie
|
STYLE_DASH
|
Gestrichelte Linie
|
STYLE_DOT
|
Gepunktete Linie
|
STYLE_DASHDOT
|
Strich-Punkt-Linie
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Strich - zwei Punkt Linie
Anmerkung
Die Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) beginnt bei 1 (eins) für #property Direktive, während die Funktion eine Nummerierung bei 0 (Null) beginnt. Im Falle, dass die Level-Nummern sind falsch eingestellt, kann der resultierende Indikator nicht das Beabsichtigte liefern.
Zum Beispiel, um die erste horizontale Ebene zu beschreiben, verwenden Sie den Index Null://--- Index 0 wird verwendet für Beschreibung der ersten Ebene. IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);
