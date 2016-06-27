Ein Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetInteger(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.



Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie Farbe, Stil und Stärke von horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:

<s1p>#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 #property indicator_levelwidth 5 #property indicator_levelcolor clrAliceBlue

Darüber hinaus können Sie mit der Funktion IndicatorSetInteger() eine Formatvorlage für jede Ebene festlegen



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,level,level_color); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELSTYLE ,level,level_style);

Die Stile der horizontalen Linien wird durch die "enumeration" ENUM_LINE_STYLE bestimmt:

Bezeichnung Beschreibung STYLE_SOLID Durchgezogene Linie STYLE_DASH Gestrichelte Linie STYLE_DOT Gepunktete Linie STYLE_DASHDOT Strich-Punkt-Linie STYLE_DASHDOTDOT Strich - zwei Punkt Linie

Anmerkung

