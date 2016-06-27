CodeBaseKategorien
Indikatoren

Demo_IndicatorSetInteger - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetInteger(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.

Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie Farbe, Stil und Stärke von horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:

//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster
<s1p>#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- Bestimme die Stärke der horizontalen Ebenen
#property indicator_levelwidth 5
//--- Bestimme die Farbe der horizontalen Ebenen
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- Bestimme den Stil der horizontalen Ebenen

Darüber hinaus können Sie mit der Funktion IndicatorSetInteger() eine Formatvorlage für jede Ebene festlegen

//--- Bestimme die Farbe der Ebenen
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color);
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);

Die Stile der horizontalen Linien wird durch die "enumeration" ENUM_LINE_STYLE bestimmt:

Bezeichnung

Beschreibung

STYLE_SOLID

Durchgezogene Linie

STYLE_DASH

Gestrichelte Linie

STYLE_DOT

Gepunktete Linie

STYLE_DASHDOT

Strich-Punkt-Linie

STYLE_DASHDOTDOT

Strich - zwei Punkt Linie

 

Anmerkung

Die Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) beginnt bei 1 (eins) für #property Direktive, während die Funktion eine Nummerierung bei 0 (Null) beginnt. Im Falle, dass die Level-Nummern sind falsch eingestellt, kann der resultierende Indikator nicht das Beabsichtigte liefern.

Zum Beispiel, um die erste horizontale Ebene zu beschreiben, verwenden Sie den Index Null: 

//--- Index 0 wird verwendet für Beschreibung der ersten Ebene.
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);


Ein Beispiel für die Verwendung von IndicatorSetInteger().


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1761

