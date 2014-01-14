Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Painel de Hedge Simples - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5040
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O painel foi projetado para negociações manuais, permitindo abrir e fechar posições em vários instrumentos. Ele contém apenas os parâmetros necessários, tais como símbolos, volumes e as direções das posições. Lembre-se do seguinte quando estiver trabalhando com o painel:
- Não importa em qual gráfico de símbolos você coloca o painel, já que ele trabalha com todos os símbolos disponíveis no Market Watch. O valor padrão nas caixas de painel * é "Select", ou seja, o símbolo não está marcado.
- As posições são abertas/fechadas somente quando o símbolo(s) é/são selecionado(s). Quando você pressiona os botões de abertura/fechamento de posição, as caixas com o valor igual a "Selecionar" do símbolo são ignoradas.
- Quando você alterar o símbolo, os parâmetros de lote são automaticamente recalculados: o valor máximo e mínimo do lote para o símbolo selecionado, bem como são definidos o valor padrão e o passo de variação mínimo (ambos são dez vezes o tamanho do lote mínimo).
- Os campos de volume e direção da ordem são de preenchimento obrigatório para a abertura de posições!
- O fechamento é implementado de acordo com o seguinte princípio: se houver uma posição sobre o símbolo selecionado, então feche-o. Ou seja, o volume e a direção especificada não importa - toda a posição será fechada.
* Uma caixa aqui significa um objeto que contém os campos do símbolo, volume e a direção para abrir uma posição. Por sua vez, o painel é composto por um determinado número de caixas e de botões para abrir e fechar posições.
Parâmetros:
Boxes - O número de caixas no painel. Em outras palavras, o número de símbolos sobre os quais as posições serão abertas/fechadas. Pode variar de 1 a 5. Com qualquer outro valor, o painel irá trabalhar com duas caixas.
Configure:
O arquivo contém uma pasta chamada SimpleHedgePanel que contém os arquivos do painel. Descompacte-o para terminal_data_older\MQL5\Experts, abra a pasta que você criou (SimpleHedgePanel) e compile-o.
Dicas:
- Se você precisa fechar uma posição parcialmente, você pode "abrir" ordens na direção oposta, de modo que uma parte da posição seja fechada.
- Por exemplo, se há posições em aberto em 4 símbolos, e você quer encerrar a posição de apenas dois deles, então use "Select" para as caixas dos símbolos que devem ficar em aberto - essas posições não serão fechadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1771
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. As setas coloridas do indicador Sidus indicam um sinal de entrada no mercado.Demo_IndicatorSetInteger
Exemplo usando o IndicatorSetInteger(). Indicador simples mostrando como cada nível horizontal pode definir uma assinatura, como "nível sobrecomprado".