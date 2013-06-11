CodeBaseРазделы
Индикаторы

Demo_IndicatorSetInteger - индикатор для MetaTrader 5

Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать цвет, стиль и толщину горизонтальные уровней, например:

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- установим толщину горизонтальных уровней
#property indicator_levelwidth 5
//--- установим цвет горизонтальных уровней
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- установим стиль горизонтальных уровней

Но кроме этого функцией IndicatorSetInteger() можно динамически устанавливать стиль отрисовки каждого уровня

//--- зададим цвет уровня
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color);
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);

Стили горизонтальных линий можно задавать значения перечисления ENUM_LINE_STYLE:

Идентификатор

Описание

STYLE_SOLID

Сплошная линия

STYLE_DASH

Прерывистая линия

STYLE_DOT

Пунктирная линия

STYLE_DASHDOT

Штрих-пунктирная линия

STYLE_DASHDOTDOT

Штрих - две точки

 

Примечание

Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.

Например, чтобы задать толщину линии первого горизонтального уровня используйте нулевой индекс: 

//--- используется индекс 0 для задания толщины линии первого уровня
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);


Пример использования функции IndicatorSetInteger()


