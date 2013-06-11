Ставь лайки и следи за новостями
Demo_IndicatorSetInteger - индикатор для MetaTrader 5
- 2722
Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".
С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать цвет, стиль и толщину горизонтальные уровней, например:
//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора #property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 //--- установим толщину горизонтальных уровней #property indicator_levelwidth 5 //--- установим цвет горизонтальных уровней #property indicator_levelcolor clrAliceBlue //--- установим стиль горизонтальных уровней
Но кроме этого функцией IndicatorSetInteger() можно динамически устанавливать стиль отрисовки каждого уровня
//--- зададим цвет уровня IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);
Стили горизонтальных линий можно задавать значения перечисления ENUM_LINE_STYLE:
|
Идентификатор
|
Описание
|
STYLE_SOLID
|
Сплошная линия
|
STYLE_DASH
|
Прерывистая линия
|
STYLE_DOT
|
Пунктирная линия
|
STYLE_DASHDOT
|
Штрих-пунктирная линия
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Штрих - две точки
Примечание
Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.
Например, чтобы задать толщину линии первого горизонтального уровня используйте нулевой индекс://--- используется индекс 0 для задания толщины линии первого уровня IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);
