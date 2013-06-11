Пример использования функции IndicatorSetInteger(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого горизонтального уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".



С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать цвет, стиль и толщину горизонтальные уровней, например:

#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 #property indicator_levelwidth 5 #property indicator_levelcolor clrAliceBlue

Но кроме этого функцией IndicatorSetInteger() можно динамически устанавливать стиль отрисовки каждого уровня



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,level,level_color); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELSTYLE ,level,level_style);

Стили горизонтальных линий можно задавать значения перечисления ENUM_LINE_STYLE:

Идентификатор Описание STYLE_SOLID Сплошная линия STYLE_DASH Прерывистая линия STYLE_DOT Пунктирная линия STYLE_DASHDOT Штрих-пунктирная линия STYLE_DASHDOTDOT Штрих - две точки

Примечание

