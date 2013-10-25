代码库部分
演示_IndicatorSetInteger - MetaTrader 5脚本

一个简单示例 IndicatorSetInteger() 函数。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。

使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以为水平线指定颜色, 线形, 宽度等, 例如:

//--- 在指标分离窗口中显示三条水平线
<s1p>#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- 设置水平线宽度
#property indicator_levelwidth 5
//--- 设置水平线颜色
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- 设置水平线线形

附加的, IndicatorSetInteger() 函数可以为每条水平线动态设置线形

//--- 设置水平线颜色
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color);
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);

水平线线形可从 ENUM_LINE_STYLE 枚举类型选择:

标识符

描述

STYLE_SOLID

实线

STYLE_DASH

间隔线

STYLE_DOT

点线

STYLE_DASHDOT

间隔点线

STYLE_DASHDOTDOT

间隔双点线

 

注释

当使用 #property 指令时，属性号码 (标号) 由 1 开始, 但在函数中由 0 开始。标号设置不正确时, 指标结果将会与期望结果不同。

例如, 为了给第一条水平线设置宽度，使用 零 索引: 

//--- 索引 0 用于为第一条水平线设置宽度
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);


使用 IndicatorSetString() 函数示例


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1761

