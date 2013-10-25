一个简单示例 IndicatorSetInteger() 函数。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。



使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以为水平线指定颜色, 线形, 宽度等, 例如:

<s1p>#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 #property indicator_levelwidth 5 #property indicator_levelcolor clrAliceBlue

附加的, IndicatorSetInteger() 函数可以为每条水平线动态设置线形



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,level,level_color); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELSTYLE ,level,level_style);

水平线线形可从 ENUM_LINE_STYLE 枚举类型选择:

标识符 描述 STYLE_SOLID 实线 STYLE_DASH 间隔线 STYLE_DOT 点线 STYLE_DASHDOT 间隔点线 STYLE_DASHDOTDOT 间隔双点线

注释

