演示_IndicatorSetInteger - MetaTrader 5脚本
显示:
1878
- 等级:
-
已发布:
已更新:
一个简单示例 IndicatorSetInteger() 函数。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。
使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以为水平线指定颜色, 线形, 宽度等, 例如:
//--- 在指标分离窗口中显示三条水平线 <s1p>#property indicator_level1 20 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 80 //--- 设置水平线宽度 #property indicator_levelwidth 5 //--- 设置水平线颜色 #property indicator_levelcolor clrAliceBlue //--- 设置水平线线形
附加的, IndicatorSetInteger() 函数可以为每条水平线动态设置线形
//--- 设置水平线颜色 IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,level_color); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,level_style);
水平线线形可从 ENUM_LINE_STYLE 枚举类型选择:
|
标识符
|
描述
|
STYLE_SOLID
|
实线
|
STYLE_DASH
|
间隔线
|
STYLE_DOT
|
点线
|
STYLE_DASHDOT
|
间隔点线
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
间隔双点线
注释
当使用 #property 指令时，属性号码 (标号) 由 1 开始, 但在函数中由 0 开始。标号设置不正确时, 指标结果将会与期望结果不同。
例如, 为了给第一条水平线设置宽度，使用 零 索引://--- 索引 0 用于为第一条水平线设置宽度 IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5);
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1761
演示_IndicatorSetString
如何使用 IndicatorSetString() 函数的示例。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。演示_FileReadInteger
这段脚本简单示例如何使用 FileReadInteger() 函数
DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLES绘制样式使用分别存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE绘制样式用来绘画不同颜色的线条，颜色在颜色缓存数组中指定。