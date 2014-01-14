CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

StopOutPrice - script para MetaTrader 5

Ivan Ivanov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1772
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script calcula o preço "Stop Out" (nesta posição preço será fechado pela corretora) da posição aberta e o preço na qual a Margem Livre tornou-se negativa (preço de bloqueio).

Geralmente o volume da posição pode ser especificado no parâmetro de entrada EnterVolume:

  • EnterVolume=0 (por padrão) - O volume de uso e a direção da posição atual;
  • EnterVolume>0 - realizar cálculo para posição comprada com o volume EnterVolume;
  • EnterVolume<0 - realizar cálculo para posição vendida, com o volume EnterVolume.

Calculo do preço StopOut

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/795

MPC MPC

Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).

Didi Index Didi Index

código fonte do índice Didi no MQL5.

Expert Advisor AscTrend Expert Advisor AscTrend

Estratégia de negociação baseada no indicador ASCTrend como sinal principal, filtrada através do indicador NRTR e pelo indicador TrendStrength.

X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

Bandas de Bollinger exibida em um fundo colorido.