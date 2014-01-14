Participe de nossa página de fãs
StopOutPrice - script para MetaTrader 5
O script calcula o preço "Stop Out" (nesta posição preço será fechado pela corretora) da posição aberta e o preço na qual a Margem Livre tornou-se negativa (preço de bloqueio).
Geralmente o volume da posição pode ser especificado no parâmetro de entrada EnterVolume:
- EnterVolume=0 (por padrão) - O volume de uso e a direção da posição atual;
- EnterVolume>0 - realizar cálculo para posição comprada com o volume EnterVolume;
- EnterVolume<0 - realizar cálculo para posição vendida, com o volume EnterVolume.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/795
