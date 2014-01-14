Participe de nossa página de fãs
X2MA_BBx3_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1471
- 1471
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Bandas de Bollinger ® criadas no estilo DRAW_FILLING e exibidas em um fundo colorido, que em muitos casos se tornam mais visíveis.
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primeiro método de suavização input int Length1=100; // Primeira profundidade de suavização input int Phase1=15; // Primeiro parâmetros de suavização input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavização input int Length2=20; // Segunda profundidade de suavização input int Phase2=100; // Segundo parâmetros de suavização input int BandsPeriod=100; // Período suavizado de BB input double BandsDeviation = 2.0; // Valor dos desvios input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do inidcador em pontos
A linha do meio do indicador é feito a partir da média móvel universal com duas suavizações e é possível selecionar um algoritmo desse dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/738
