X2MA_BBx3_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Bandas de Bollinger ® criadas no estilo DRAW_FILLING e exibidas em um fundo colorido, que em muitos casos se tornam mais visíveis.

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA// Primeiro método de suavização
input int Length1=100;                    // Primeira profundidade de suavização                    
input int Phase1=15;                      // Primeiro parâmetros de suavização
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavização
input int Length2=20;                     // Segunda profundidade de suavização 
input int Phase2=100;                     // Segundo parâmetros de suavização
input int BandsPeriod=100;                // Período suavizado de  BB
input double BandsDeviation = 2.0;        // Valor dos desvios
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Preço aplicado
input int Shift=0;                        // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                   // Deslocamento vertical do inidcador em pontos

A linha do meio do indicador é feito a partir da média móvel universal com duas suavizações e é possível selecionar um algoritmo desse dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

X2MA_BBx3_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/738

