Indicadores

NRTR Color Line - indicador para MetaTrader 5

Autor Real:

Igorad.

Este conceito ou idéia Nick Rypock foi criado por Konstantin Kopyrkin em 2001... Se lermos "Nick Rypock" de trás para a frente vamos receber o nome do autor da idéia ... por sinal - muito boa idéia para o nome da idéia com o próprio nome.

NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse

Exemplo:

Você pode ver um exemplo de uso deste indicador como um filtro neste tópico.

NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse

A publicação deste indicador na base de código MQL5 é um trabalho coletivo: graças à newdigital e igorad.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1698

