Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR Color Line - indicador para MetaTrader 5
Autor Real:
Igorad.Este conceito ou idéia Nick Rypock foi criado por Konstantin Kopyrkin em 2001... Se lermos "Nick Rypock" de trás para a frente vamos receber o nome do autor da idéia ... por sinal - muito boa idéia para o nome da idéia com o próprio nome.
Exemplo:
Você pode ver um exemplo de uso deste indicador como um filtro neste tópico.
A publicação deste indicador na base de código MQL5 é um trabalho coletivo: graças à newdigital e igorad.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1698
