Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ASCtrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4289
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador gera sinais para entrar no mercado usando pontos coloridos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/491
EMA-Crossover_Signal
Simples Indicador do tipo semáforo com base nas médias móveis de diferentes períodos.FractalAMA
Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006.
3LineBreak
O indicador que pinta as barras em azul para uma tendência de alta e vermelho para uma tendência de baixa.Value Charts
Value Charts é um indicador sem tendência, que mostra os estados de sobrecompra e sobrevenda mediante os extremos de preços.