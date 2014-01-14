CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ASCtrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4289
Avaliação:
(41)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador gera sinais para entrar no mercado usando pontos coloridos.

ASCtrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/491

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Simples Indicador do tipo semáforo com base nas médias móveis de diferentes períodos.

FractalAMA FractalAMA

Média móvel fractal adaptativa por John Ehlers. Version 1.1 7/17/2006.

3LineBreak 3LineBreak

O indicador que pinta as barras em azul para uma tendência de alta e vermelho para uma tendência de baixa.

Value Charts Value Charts

Value Charts é um indicador sem tendência, que mostra os estados de sobrecompra e sobrevenda mediante os extremos de preços.