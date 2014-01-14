Autor real:

alexjou

Nos sistemas de negociações com base no rompimento do canal, a posição de compra é aberta quando o preço exibe uma nova máxima entre X dias, uma posição de venda é aberta quando o preço forma uma nova mínima em X dias Ele permite realizar a previsão da direção da tendência. Mas há um problema - Frequentemente a tendência é detectada com lag e boa parte do lucro é perdido.



O indicador HighestLowestRange (HLR) ajuda a resolver a entrada no mercado antes do rompimento do canal. Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).



Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2007.

Indicador MPC