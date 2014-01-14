CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MPC - indicador para MetaTrader 5

alexjou | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2888
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

alexjou

Nos sistemas de negociações com base no rompimento do canal, a posição de compra é aberta quando o preço exibe uma nova máxima entre X dias, uma posição de venda é aberta quando o preço forma uma nova mínima em X dias Ele permite realizar a previsão da direção da tendência. Mas há um problema - Frequentemente a tendência é detectada com lag e boa parte do lucro é perdido.

O indicador HighestLowestRange (HLR) ajuda a resolver a entrada no mercado antes do rompimento do canal. Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2007.

Indicador MPC

Indicador MPC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/790

Didi Index Didi Index

código fonte do índice Didi no MQL5.

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

A MA irá recalcular automaticamente o período, se houver alguma mudança timeframe.

StopOutPrice StopOutPrice

O script calcula o preço "Stop Out" (nesta posição preço será fechado pela corretora) da posição aberta e o preço na qual a Margem Livre tornou-se negativa (preço de bloqueio).

Expert Advisor AscTrend Expert Advisor AscTrend

Estratégia de negociação baseada no indicador ASCTrend como sinal principal, filtrada através do indicador NRTR e pelo indicador TrendStrength.