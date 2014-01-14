Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MPC - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2888
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
alexjou
Nos sistemas de negociações com base no rompimento do canal, a posição de compra é aberta quando o preço exibe uma nova máxima entre X dias, uma posição de venda é aberta quando o preço forma uma nova mínima em X dias Ele permite realizar a previsão da direção da tendência. Mas há um problema - Frequentemente a tendência é detectada com lag e boa parte do lucro é perdido.
O indicador HighestLowestRange (HLR) ajuda a resolver a entrada no mercado antes do rompimento do canal. Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.01.2007.
Indicador MPC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/790
código fonte do índice Didi no MQL5.Adaptive to TF SMA
A MA irá recalcular automaticamente o período, se houver alguma mudança timeframe.
O script calcula o preço "Stop Out" (nesta posição preço será fechado pela corretora) da posição aberta e o preço na qual a Margem Livre tornou-se negativa (preço de bloqueio).Expert Advisor AscTrend
Estratégia de negociação baseada no indicador ASCTrend como sinal principal, filtrada através do indicador NRTR e pelo indicador TrendStrength.