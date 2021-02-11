Exemplos de análise de gráficos usando o TD Sequential e os níveis de Murray-Gann

Introdução

Thomas DeMark é um dos autores mais conhecidos no mundo do trading. No seu livro "A nova ciência da análise técnica" ele descreve várias técnicas para trabalhar com gráficos, e uma delas é chamada de "Sequential". Este conjunto de ideias trata de um trabalho descrevendo uma tendência em desenvolvimento - desde seu início até a reversão esperada. Escrevi esse indicador e o coloquei no Mercado, para MQL4 e para MQL5.



Depois de considerar a missão cumprida, fui fazer outras coisas. Mas, começaram aparecer comentários ou, às vezes, a chegar e-mails de diferentes autores... Todo o conteúdo dessa correspondência se ressume assim: "Está me ouvindo, camarada! Vejo que você tentou, mas como operar usando esse lixo? Você tem muitos ícones no indicador, as setas estão em lugares que não fazem sentido, e eu não entendi nada sobre os níveis na nona imagem... Pelo menos, escreva as instruções!"

E então... eu cresci 😉.

Lembra como os livros eram chamados no século 17? Bem, tenho o prazer de apresentar agora "O manual completo sobre como negociar com o 'Thomas DeMark's Sequential', escrito pelo mesmíssimo Oleg Fedorov com base nos seus próprios materiais de pesquisa, a fim de tornar a vida mais fácil para outros operadores" (é claro que a palavra 'completo' nada mais é do que retórica escorregadia... Indica apenas abordagens e deduções que, no seu momento, se mostraram úteis para mim. Quem sabe se irão ajudar outra pessoa?).

O artigo fornece vários exemplos de trades hipotéticos que poderiam acontecer se a situação no meu monitor fosse como na imagem e, ao mesmo tempo, eu estivesse perto do terminal para tratar disso. 😉 O fuso no terminal é GMT+3, cotações - MetaTrader 5, MetaQuotes-Demo.



Onde posso obter indicadores para todas as estratégias usadas neste artigo?

Neste artigo usarei dois indicadores: o já citado TD Sequencial (no Mercado para MQL4 e para MQL5) e o indicador de níveis de Murray-Gann controlados gratuito. O indicador de nível é compatível com MQL5, você só precisa colocá-lo na pasta de indicadores e alterar a extensão para *.mq5.

Em princípio, em vez de carregar os níveis, você pode configurar o instrumento padrão níveis de Fibonacci. O espaçamento entre pontos finais é dividido em 8 partes (1/8 = 0,125), e na parte superior e inferior do espaçamento são adicionadas 2 linhas: ±1/8 e ±2/8.

Você também pode usar qualquer outro indicador de nível - os princípios descritos no artigo continuarão operando. O principal é que esses níveis ajudam a identificar a posição do preço com mais precisão do que simplesmente "para cima" ou "para baixo", ou seja, eles respondem às perguntas "onde exatamente está para cima?" ou "onde exatamente para baixo?"

Eu também escrevi para mim uma biblioteca que permite alterar timeframes e desenhar diferentes conjuntos de linhas retas pressionando teclas. Siga o link para obter uma descrição e uma solução pronta. Se você não estiver interessado em programar gráficos, pode dispensar a leitura deste artigo, basta rolar para baixo e baixar o arquivo compactado e, em seguida, como de costume, descompactá-lo na pasta desejada. Se você tiver no gráfico um Expert Advisor cujo código-fonte está disponível, a biblioteca pode ser anexada a ele conforme descrito na primeira parte do artigo, mas se não, você pode usar o arquivo Shortcuts.mq5 (ou Shortcuts.mql4, dependendo da versão do terminal).



Não serão usados mais indicadores.



Descrição do autor do TD Sequencial

Esta abordagem para análise de mercado consiste em várias etapas.

Na primeira fase, é identificado um desequilíbrio - o preço começa a se mover em alguma direção mais rápido do que antes, e o preço de fechamento da última barra formada acaba sendo maior ou menor do que o preço de fechamento para as quatro barras antes dele (no indicador, trata-se da variável Setup_Distance). É assim que começa a preparação do 'setup'. Além de marcar esses candles com o polegar para cima ou para baixo, eu as pintei de verde e dourado, respectivamente. Mais adiante no teste, irei chamá-los de candles de "rompimento" ou "iniciais".

Fig. 1. Regra de formação da barra de rompimento.

Percebe-se que existem muitas barras assim e, basicamente, seria possível filtrar apenas aquelas que definem a próxima etapa, mas não o fiz, pois em algumas estratégias é melhor utilizá-las assim; e já quando não forem necessárias, podem simplesmente ser desligadas usando o parâmetro Show_Setup_Start. Na segunda fase é detectada a tendência . Para seu completo preenchimento, é necessário que nove candles seguidos (parâmetro Setup_Limit) ou mais cumpram a mesma regra do 'setup': o preço de fechamento do último candle formado é mais extremo do que o preço de fechamento anterior. A designação para esse candle é uma estrela com vários raios em seu topo.

Fig. 2 Regra de formação do 'setup'.

Muitas vezes, após um candle assim, ocorre uma correção local ou mesmo uma reversão global. Na terceira fase, é necessário obter a confirmação de que a formação da área do movimento rápido está concluída . Na verdade, deve haver uma ligeira correção. Demark recomenda esperar por uma "interseção" (Intersection) onde o preço mínimo (em tendência de alta) da barra atual ou anterior é inferior ao máximo de uma das barras anteriores, a partir da terceira (Intersection_Min_Distance). Marquei esta situação com um retângulo preenchido entre os preços correspondentes. No indicador de mensagens de voz e na figura explicativa, esta etapa é denominada "Crossover". Fig. 3. Interseção (Intersection). Nas imagens e mensagens de voz, o indicador é algumas vezes referido como "Crossover"

A quarta fase desencadeia a contagem regressiva (Countdown). Durante este período, o preço de fechamento da última barra formada é comparado com o preço do mínimo (com a tendência de baixa atual) ou do máximo (com a tendência de alta) da barra, que está distante da atual em dois barras (Countdown_Distance). Quando se forma a décimo terceira barra (Countdown_Limit) que satisfaça essas condições (o fechamento é mais extremo do que o segundo candle à esquerda), é exibida a seta de sinal .

Fig. 4. Contagem regressiva (Countdown) e a seta de sinal como o final da fase de contagem

Note aqui que, além de 13, os valores Countdown_Limit iguais a 9, 17, 20 funcionam bem... Não verifiquei mais, e para menos de 1, não vejo que faça sentido.



Como Thomas DeMark vê a negociação



Para negociar usando este método, Demark propõe as seguintes regras:

A ordem de stop loss num nível superior para o trade base de venda, ou inferior - para uma compra - no nível extremo do candle mais extremo para todo o período de formação do padrão. O tamanho do stop é igual ao intervalo real de um candle ou a diferença entre o preço de fechamento e o extremo do mesmo candle. A entrada é realizada de uma das três maneiras: ao preço de abertura da barra após a de sinal;

ou ao preço de abertura da barra após o "salto" (o preço de fechamento da barra é mais extremo do que o preço de fechamento 4 barras atrás, como na primeira fase;

o preço de fechamento da última barra é mais extremo do que o extremo da barra localizada em 2. A saída também tem duas variações: se um novo 'setup' (de 9 barras) for concluído na direção oposta, mas o extremo do 'setup' de sinal não for quebrado ( Exit 1 na imagem);

na imagem); se o extremo do conjunto de sinal for quebrado e uma nova seta for formada (sinal de uma reversão de tendência). Na figura é indicado como Exit 2 .







Fig. 5. Exemplo de trade baseado no sinal do TD Sequential.

Saída - de acordo com a regra 1 (conclusão da formação do 'setup' sem cruzar o extremo)







Fig. 6. Exemplo de trade baseado no sinal do TD Sequential.

Saída - de acordo com a regra 2 (um novo sinal aparece na direção oposta após cruzar o extremo definido)



A relação lucro/perda para tal transação é de aproximadamente 2/1, o sinal chega, na maioria das vezes, num extremo local, as entradas e saídas são claras... Aparentemente, negocie e seja feliz! Existem apenas algumas nuances que me confundem pessoalmente.



Por que a maneira original de usar o TD Sequential é ruim?

Continuamos estudando a mesma área que na última tela. Vamos supor que seja selecionado o método de entrada nº2 - rompimento de dois candles. Assim, o trade de compra terminou em 10/12/2019 às 12h, o próximo trade de acordo com as regras de venda após o candle grande engolfante, em 11/12/2019 às 0:00, com base no preço de abertura. Mas às 20:00 do mesmo dia ou às 00:00 do seguinte, o stop foi ativado. Bem, essa é uma questão do dia a dia, é por isso que o stop está pronto para ser ativado...

O preço subiu 355 pontos desde o ponto de entrada.

Isso aconteceu sem nós.

Isso é bom, pois já cortamos as perdas 😉 que alívio...

Depois, o preço mudou e caiu na direção em que o sinal foi inicialmente mostrado...

Então, o preço fez esse trajeto sem nós também.

Isso é bom porque não havia sinal. A disciplina vem primeiro. É claro que o movimento está em torno de 570 pontos, mas não é bom ser ganancioso, é ruim para o depósito...



Fig. 7. Exemplo de trade baseado no sinal do TD Sequencial.

É acionado a ordem stop-loss



Esperamos o sinal e continuamos respirando tranquilo. Quanto tempo devemos esperar? Bem, até que chegue...





Fig. 8. O próximo sinal está muito longe.

Embora o sinal anterior mostrasse a direção correta devido ao stop acionado,

esse movimento com essa escala se deu sem nós.



Nessa escala há 15 semanas. Cerca de 415 barras. 2000 pontos.



Bem, vamos negociar outros pares, por agora não é grande coisa... Ou vamos ver que nos períodos gráficos inferiores, deve haver mais sinais...

ESTÁ BEM. Chegamos ao ponto querido 18: 03: 2020 16:00. Surgiu uma seta azul, e negociamos usando o movimento de subida sem problemas, até 25/03/2020 às 20:00, saímos após a finalização do 'setup', já que o extremo do set estava longe de quebrado.

Fig. 9. Exemplo de trade baseado no sinal do TD Sequencial.

O trade é bem-sucedido, mas o lucro é pequeno.



Esperamos o próximo sinal.

Fig. 10. O sinal estava correto, mas o lucro não foi recebido completamente.

Os próximos três sinais trouxeram três transações desfavoráveis (os pontos de entrada são mostrados nas extremidades das linhas de tendência vermelhas).



Depois, há três stops consecutivos, desde o início da tendência de alta, mas não esperávamos por sinais de alta. Por fim, a transição para a próxima tela, onde a tendência de alta continua, e os sinais aparecem persistentemente para baixo (dê uma olhada você mesmo, no terminal).

Neste lugar, os operadores impacientes que costumam confiar só em indicadores podem uivar como animais e mandar embora tanto o TD Sequential, como àqueles que o promovem e a esses que pelo menos o mencionam.

Os mais atentos notarão que o TD Sequential, basicamente, funciona bem com lateralizações, portanto é claro que pode ser usado, mas nem sempre a todo momento.

Também, só os mais experientes podem pensar que esse comportamento pode ser usado durante uma tendência também, se o mensurarmos corretamente...

Minha visão dos mercados e dos gráficos



Meu caminho como trader me levou a manter uma forte convicção em certas coisas (tenho certeza que sei em que ainda acreditam muitas pessoas).

Primeira crença: o preço tende sempre a percorrer a mesma distância (tanto em tempo quanto em preço) que já percorreu em determinada direção. É verdade que nem sempre atinge essa meta. Pelo mesmo motivo, os níveis que dividem qualquer intervalo pela metade também são significativos e podem ser pontos de reversão da tendência.



Segunda crença: para quem opera muito dinheiro, é muito importante ter diretrizes claras, horizontes de investimento. No caso mais simples, podem ser topos e fundos dos extremos, mais ou menos globais. Como regra, quando está em jogo muito dinheiro, a confiabilidade do sinal é mais importante do que a falta de lucro, por isso, é preciso operar usando um intervalo mais longo. Consequentemente, muitas vezes acontece que em intervalos de tempo longos, o capital é retirado um pouco antes do momento crítico da reversão da tendência, embora essa reversão seja geralmente calculada com muita precisão.



Terceira crença: a negociação mais lucrativa começa num ponto em que o equilíbrio muda e termina no próximo ponto análogo a esse, para, depois, continuar na direção oposta. Todos os indicadores, sem exceção (incluindo o TD Sequencial), são projetados para localizar esses pontos.

Quarta crença: cada lateralização faz parte de uma tendência maior e cada tendência é parte de uma lateralização maior. Você pode negociar durante as duas, o principal é escolher a escala certa.



Com base nessas convicções, tentarei analisar os movimentos marcados pelo TD Sequential, este indicador que acho maravilhoso. Até porque o método "clássico" dá apenas uma parte do lucro, e já com o indicador temos muitas mais chances...



TD Sequential com molho de "equilíbrio"

Para iniciar esta conversa, quero lembrar a você que Thomas DeMark não recomendou nunca usar só um indicador. Além disso, ele próprio desenvolveu várias dezenas, incluindo o REI, DeMarker, etc. Para mim, isso significa que qualquer um dos seus indicadores geralmente requer suporte adicional.

Depois... Um TD Sequential é um padrão bastante longo. O tempo mínimo para a formação de um padrão completo é de 22 barras (9 do 'setup' e 13 do conjunto de contagem regressiva). Assim, o movimento que ele tenta descrever também é calculado como um mínimo para o mesmo número de barras ou como um movimento muito rápido com base no preço. Isso significa que são necessários alguns pontos de referência para ajudar a medir a duração e o preço.

Escolhi os níveis Murray-Gann como pontos de referência. O indicador que escrevi (lembre-se de que está no codebase) pode ser configurado de forma muito flexível: é necessário definir os pontos de partida desejados, medir o tempo no futuro... Esses níveis permitem ver imediatamente em que intervalo está o preço. As regras para trabalhar com níveis são bastante simples e não requerem grande poder de computação. Tudo se torna visível logo. 😉



Já agora falemos sobre equilíbrio...

O equilíbrio para mim é um conceito que depende muito do contexto. Ele ocorre quando algo vai da mesma maneira, por assim dizer.

Por exemplo, quase qualquer candle é desequilibrado, uma vez que geralmente tem diferentes pontos altos/baixos e também possui limites para os preços de abertura e fechamento.



Por outro lado, se três candles consecutivos forem brancos, significa que o mercado estará em equilíbrio naquele momento (uma tendência de alta simples). Se o próximo candle for preto, o equilíbrio será perturbado.

Se o mercado se move numa certa faixa, significa que ele também está em equilíbrio, e já o fechamento de um candle fora dessa faixa perturba o equilíbrio.

Ou a alternância de picos e fundos... Por exemplo, durante uma tendência de alta, cada pico subsequente é maior do que o anterior e cada fundo subsequente é maior do que o fundo anterior. Se ambas as condições forem atendidas, o mercado está em equilíbrio, mas, se, pelo menos, uma não for cumprida, o equilíbrio também será perturbado.

Em algumas situações, posso considerar como equilibrado um candle com corpo longo, sombras curtas e um tamanho comparável ao ATR para um determinado período. Já se o tamanho do candle é alterado significativamente (mais ou menos do que o ATR) ou uma sombra é muito mais longa que o corpo do candle ou que outra sombra, o candle está desequilibrado.





Fig. 11. Exemplos de estruturas equilibradas e desequilibradas em gráficos



Bem, e assim por diante. Eu espero que a ideia seja clara.



Normalmente os pontos (ou áreas) de desequilíbrio:

(a) sinalizam que é possível uma mudança na tendência e (b) são áreas de forte suporte/resistência para movimentos posteriores.

O TD Sequential fornece ao usuário-trader até quatro áreas assim. Essas áreas correspondem às quatro fases de formação de padrões:



Candle de rompimento. É um gatilho, o primeiro sinal de mudança.

A finalização da formação do 'setup' costuma ser um ponto de pivô ou, pelo menos, um ponto de correção. O retângulo obtido ao encontrar a interseção final. Muitas vezes, ele se comporta como um nível poderoso a partir do qual o preço se inverte, mesmo se esse 'setup' já não estiver ativo. Candle de sinalização. Conforme mostrado acima, ela não é uma garantia de reversão, mas atua como um nível e um bom ponto de referência para calcular o movimento de preço posterior.

Cada uma dessas áreas pode ser aproveitada para melhorar o depósito.





Candles de rompimento

Em primeiro lugar, os candles sem si são poderosas zonas de suporte-resistência. Em segundo lugar, medindo a distância do extremo mais próximo ao extremo do candle, é possível prever os níveis de reversões locais com uma confiabilidade suficientemente alta. Por fim, você pode medir o próprio candle, o que também pode dar níveis significativos. Ou a distância entre os candles... Basicamente, ele é o elemento mais criativo para descrever o movimento futuro dos preços muitas barras à frente...



A imagem mostra todas as três possibilidades.

Fig. 12. Diferentes maneiras de medir candles de rompimento.

1,2 - pontos de base para os níveis de Murray,

3 - pontos de base para verticais com níveis 7/8 e 14/8,

4 - o topo do candle de rompimento é o nível de suporte



A linha pontilhada vermelha define os níveis de Murray. Tracei esses níveis desde o extremo global nesta janela (1) até o candle de ruptura amarelo mais próximo (2). A faixa é aumentada em 4 vezes (o nível 2/8 é considerado como base). As linhas tracejadas verticais indicam o meio e o fim da linha de tendência, bem como o ponto final dos níveis.

Linhas sólidas verticais (3) são um exemplo de medição do comprimento de um candle. O comprimento dessas verticais é igual ao comprimento do candle aumentado em 4 vezes. As linhas horizontais representam 7/8 (as sólidas, de 100%, as pontilhadas de todo o comprimento) desse intervalo. Os pontos de partida são indicados por setas. Observe como o preço interage com os níveis indicados por essas linhas retas (elipses vermelhas).



Finalmente, a linha laranja horizontal à direita (4) demonstra como o pico do candle de rompimento se torna o suporte para o próximo movimento.

Todos esses padrões são absolutamente típicos. Eu não escolhi o gráfico de propósito, apenas peguei o gráfico atual para a libra.

Bem, veja mais algumas imagens, sem explicação...

Fig. 13. Outra maneira de desenhar níveis por meio de candles de rompimento.



Fig. 14. Tentativa de medir a velocidade do movimento



É claro que em todos esses casos é possível negociar desligando todos os outros sinais de desequilíbrio - com base na recuperação ou na quebra de níveis, ou geralmente apenas com o tempo (embora isso ainda seja, na maioria das vezes, menos conveniente)...

Retângulo de intersecção

Exatamente da mesma maneira, você pode usar os candles extremos dos retângulos (Intersection) Embora, como regra, eu use para retângulos apenas uma grade de níveis desde o extremo mais próximo (não do início da sequência).



Fig. 15. Medição do movimento até o extremo da interseção (linha de tendência azul).



O segundo ponto de base para a linha de tendência azul é o maior pico de todos os candles delimitados pelo retângulo esquerdo. Você pode ver como as construções - da seção anterior e da nova - são combinadas, ajudando a entender para onde virá o preço (com uma probabilidade muito alta desde os níveis duplos). O intervalo da linha azul de níveis foi duplicado, visto que no intervalo original foi rompido o nível +2/8 (candle 08.12.2019). O nível quebrado ficou amarelo depois de expandir o intervalo.



Observe que os dois retângulos são quebrados de cima para baixo, cada um com um candle longo, porém, os preços retornam aos seus limites e se recuperam, marcando zonas de resistência.





Candle de sinalização. Tentando encontrar padrões

A Fig. 10 mostra a área da tendência onde os sinais seguem consistentemente a tendência, mas ao mesmo tempo, após a entrada, o stop foi constantemente acionado. Com que frequência isso acontece?

Podemos verificar isso mesmo sem o Excel, simplesmente visualizando o gráfico, comprimido até a escala mínima, em qualquer período.

Por exemplo, em vez de pegar a libra e 4 horas, usamos qualquer coisa, o primeiro que apareça.



Fig. 16. Índice SP500, intervalo de 1 hora



Ainda podemos ver que às vezes as setas marcam com incrível precisão os topos de grandes movimentos para uma determinada escala, porém, não vale a pena seguir "cegamente" esses sinais, já que o indicador se adianta muito. 😉 Às vezes dá vontade de fazer um indicador reverso... Dá vontade de que as setas que estão para baixo apareçam viradas para cima, e vice-versa! Tecnicamente é fácil... Mas, talvez, seja melhor eu me abster... Vou apenas ter em mente que é mais econômico assumir que, logo após um sinal de seta, é provável que a tendência continue em vez de reverter. Pelo menos se movendo mais um candle.

A propósito, as coisas ficam muito melhores com os sinais-estrelas, mas também não são uma garantia.

Talvez não devamos dar-lhes importância?

Quiçá. Mas, para mim, é melhor medir... Se a seta for considerada um sinal para a continuidade da tendência: até que ponto ela estará pronta para chegar?





Candle de sinalização. Exemplo de análise sequencial



Vamos tentar entender a mesma seção do gráfico que é mostrada na Fig. 7 (que critiquei muito) com ajuda de níveis.

Digamos que seja formado um movimento, de 02.12.2019 12:00 a 10.12.2019 8:00. Saímos da posição de acordo com as regras do TD Sequencial e devemos descobrir o que fazer a seguir.

Vamos dividir a faixa inteira de todo o modelo por níveis de Murray-Gann.

Fig. 17. Exemplo de análise de movimento usando TD Sequencial e níveis de Murray. Versão original dos níveis.



Acumularam-se muitas informações.

É imediatamente evidente que o nível 7/8 deu forte suporte ao preço, e o nível 6/8 acabou sendo um "osso duro de roer". O preço até o quebrou fortemente para cima, e voltou a ele no dia 06/12/2019 às 16h, formando uma "Barra de Pin"... Deixe-me lembrar que 6/8 é considerado um nível mais forte do que 5/8 ou 7/8, pois é apenas a segunda divisão (um quarto, não um oitavo). Vamos lembrar.



Mas até agora não há pré-requisitos para desconfiar do sinal.

Entramos de acordo com as regras do TD Sequencial, digamos, de acordo com a regra “o candle fecha abaixo dos dois Low anteriores” (linha laranja). E é ativado o stop (abaixo, na figura).



Pode-se observar que o nível 6/8 foi novamente o nível de suporte. Além disso, o nível +1/8 foi testado duas vezes, enquanto na segunda vez (quando o stop foi eliminado), esse nível foi quebrado com uma velha.

Para mim, todos esses sinais juntos indicam que o intervalo tende a se expandir. Podemos esticar a linha de tendência ou movê-la para cima. Eu geralmente prefiro esticar.



Fig. 18. Exemplo de análise de movimento usando TD Sequencial e níveis de Murray. Faixa estendida.



Neste caso, verifica-se que o preço flutua em torno do meio e no momento de sair pelo stop está entre 5/8 e 3/8, acima da linha média (fina vermelha, 4/8). Ao mesmo tempo, ela foi para 4/8 com bastante rapidez, nos níveis 1/8 e 2/8 não parou, perfurando-os com um candle. Houve dificuldades apenas no nível 3/8, e mesmo assim não houve reversão a partir dele... De toda a descrição, conclui-se que podemos esperar uma subida de pelo menos 7/8 da nova faixa. Se o preço rebater no nível 3/8 (amarelo inferior), então, como regra, ele atingirá até 100% (8/8, vermelho em negrito no topo).

Fig. 19. Exemplo de análise de movimento (continuação). Possíveis opções de trading.





Análise do movimento ascendente





O candle 04.12.2019 8:00 é desequilibrado. Ele é, em primeiro lugar, maior do que o tamanho médio de outros candles, em segundo lugar, rompeu o extremo do 'setup' e, em terceiro lugar, ele próprio é um ponto significativo do TD Sequential (candle da primeira fase). Adicionalmente, foi ela que rompeu o nível forte 2/8. E, ao mesmo tempo, seu nível máximo ainda não foi testado.

Visto vez que o preço frequentemente retorna aos níveis de quebra, para se recuperar deles, podemos tentar colocar uma ordem limitada no máximo deste candle (de quebra) + alguns spreads. A meta é 7/8 do intervalo estendido. Stop, por exemplo, por alguns spreads abaixo da mínima do mesmo candle...

Deixe-me lembrá-lo de que esse raciocínio ocorre em um ponto muito próximo ao ponto de gatilho de stop, digamos, por volta das 8h do dia 12/12/2019.

Assim, às 8h do dia 12 de dezembro (vertical verde após ativado o stop), coloquei uma ordem limitada em 1.307, um stop em 1.297 e um take-profit em 1.338 (geralmente sou conservador), e depois fui escrever algo útil 😉 Depois que as ordens foram acionados, o lucro foi de cerca de 310 pontos.



Segundo cenário: coloquei um alerta no nível 3/8 (e redirecionei para o telefone). Se o alerta for acionado, no final do candle irei analisar a situação na tela em relação aos níveis, verei que o amarelo resistiu novamente, e a metade vermelha foi atacada novamente - e entrarei no mercado com um stop logo abaixo do amarelo. O take-profit era de 1.338, (ou não coloque, e quando atingir 7/8, deve iniciar o trailing stop, pois é claro que o candle está muito rápido). Sem trailing stop, o lucro será de cerca de 220 pontos, já como ele será de cerca de 300.



Análise do próximo movimento - para baixo





Depois, em 16 de dezembro às 8 horas, vi que o preço reverteu do nível +1/8, um pouco aquém dele, saltou em 6/8 e foi negociado na área de 7/8. A situação não é de negociação, não há sinais, é bom decidir esperar até o próximo candle.

Às 12 horas já está claro que está formada a base para a descida.

É bem possível colocar um sell stop abaixo do mínimo e esperar uma subida para o vermelho (4/8). Stop - acima da máxima do candle de oito horas.

Ou a segunda variação de entrada é aguardar a formação da "candle de rompimento" do TD Sequential (vela da primeira fase direcionada para baixo). O indicador informará sobre este evento, por exemplo, por mensagem de voz ou enviando uma notificação para o telefone.

Nesse caso, o preço teria sido melhor que o da ordem definida, e a notificação teria chegado às 20h de segunda-feira, portanto teria sido perfeitamente possível entrar no mercado tendo cancelando a ordem pendente.



Em vermelho, um alerta porque depois de movimentos tão bruscos o preço tende a ser muito mais baixo do que para o meio (como regra, você pode focar em 1/8). Depois que o alerta é acionado, pode mover o stop para o ponto de break-even, se a estratégia permitir e a situação do nível não contradizer...

Além disso, com a expansão do intervalo, obtive um ponto de tempo adicional: a segunda extremidade da linha de tendência vermelha. Este é o ponto de 18/12/2019 4:00. Em casos especialmente críticos, você pode definir um alarme para esse horário, mas, como regra, basta uma simples análise matinal para entender o que ele tem a dizer.

Às 8 horas veremos que o preço está ligeiramente acima do nível de 3/8, enquanto é concluído o 'setup' do TD Sequential. Nesse nível, esse topo geralmente dá uma correção secundária, sendo antes um sinal de continuação. Provavelmente, eu esperaria o movimento mais para baixo, para 1/8 e para o topo dos candles verdes no conjunto mais à esquerda, especialmente porque o retângulo de interseção azul é muito estreito e está próximo ao topo da finalização do 'setup', e, além disso, desde a finalização do 'setup' até o próximo tempo de análise não foi quebrado de forma convincente, como o nível 3/8, que agora está agindo como resistência.



No entanto, vou enfatizar mais uma vez: em geral, deve ser dada muita atenção à área marcada com uma estrela, porque em níveis fortes pode indicar uma reversão global ou, pelo menos, uma correção significativa. Por exemplo, na situação mostrada na Fig. 10, seria possível realizar pelo menos 4 trades lucrativos, baseados justamente no candle com uma estrela indicando o fim da formação do 'setup'.

Fim do artigo

O TD Sequential é um atributo opcional ao analisar gráficos usando níveis de Murray. No entanto, ele permite selecionar com maior precisão um intervalo de níveis, adiciona possíveis variantes de análise e torna esta mais inequívoca, facilita encontrar com muita precisão os pontos de entrada e saída, tanto por tempo como em termos de metas.

O artigo mostra a análise de apenas um período gráfico. Mesmo assim, a análise é possível e dá bons resultados. Se você realizar uma análise semelhante, começando com intervalos maiores e refinando-a a partir de outros mais pequenos, você pode "pegar" com confiança os topos de movimentos bruscos, como discutido no último exemplo, e até mesmo em alguns casos pode usar a estratégia "sempre no mercado".

Use e que o lucro esteja com você...

