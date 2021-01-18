TDシーケンシャルと一連のMurray-Gannレベルを使用したチャートの分析

はじめに

トーマス・デマークは、取引について書く著名な著者の1人です。デマークは、著書「テクニカル分析の新しい科学」で、チャートを使用するいくつかの手法について説明しています。それらの1つはシーケンシャルと呼ばれ、トレンドの開始から予想される反転までの開発に焦点を当てています。私は少し前に指標を開発してマーケットに投稿しました(MQL4およびMQL5)。



ユーザーからのフィードバックを要約すると「素晴らしい指標をありがとうございます。しかし、どうすれば取引に使用できるのでしょうか。アイコンと矢印が多すぎて、9番目の図のレベルについてはちんぷんかんぷんでした... マニュアルを書いていただけますか。」となります。

よって、これがマニュアルです。;-)

17世紀の典型的な本の題名がどのようなものであったかご存じですか。「仲間のトレーダーの生活を楽にするために、Oleh Fedorovが自らの研究の資料に基づいて自らの手で書いた、TDシーケンシャルを使用した取引に関する完全な指示」のようなものです。(「完全」は明らかにおおげさです。実際、これらは私にとって有用であることが判明したテクニックと結論で、私はそれらが他の誰かにも役立つかもしれないことを願っています)。

本稿では、下の画像に示されている必要条件に遭遇した場合に発生する可能性のある仮想取引のいくつかの例を提供します。;-) ターミナルの時刻はGMT+3、相場 - MetaTrader 5、MetaQuotes-Demoです。



必要な指標

本稿では、前述のシーケンシャル( MQL4とMQL5)と無料の制御されたMurray-Gannレベルの指標の2つの指標を適用します。指標レベルはMQL5と互換性があります。指標フォルダに配置し、拡張子を* .mq5に変更するだけです。

必要に応じて、レベルなしでも大丈夫です。組み込みのFiboレベルツールを設定するだけです。終点間の間隔は8つの部分(1/8 = 0.125)に分割され、その上下に±1/8と±2/8の2本の線が追加されます。

または、他のレベル指標を使用することもできます。記事で説明されている原則は、それらに対しても有効です。主なことは、これらのレベルは、単なる「上」または「下」よりも正確に価格の位置を特定するのに役立つということです。言い換えれば、それらは「正確に上のどこ」または「正確に下のどこ」という質問に答えます。

さらに、キーを押すことで時間枠を変更したり、さまざまな直線のセットを描画したりできるライブラリを用意しました。上記のリンクをクリックして、説明と既製のソリューションを見つけてください。グラフィックのプログラミングに興味がない場合は、記事をスキップしてアーカイブファイルをダウンロードし、必要なフォルダに解凍してください。チャートにソースコードが利用可能なEAが含まれている場合は、記事の最初の部分で説明されているように、ライブラリを含めることができます。そうでない場合は、Shortcuts.mq5ファイル(またはターミナルのバージョンによってはShortcuts.mql4)を使用します。







シーケンシャル

市場分析へのこのアプローチは、いくつかの段階で構成されています。

最初の段階で、不均衡が特定されます 。価格は以前よりも速くある方向に動き始め、最後に形成されたバーの最後のバーはその4本前(指標のSetup_Distance変数)のバーの終値よりも高いか低いことがわかります。これがセットアップの準備の始まりです。このようなローソク足は明るい緑と金色で、それぞれ上または下に向けた親指でマークされています。さらに、私はそれらを「ブレイクアウト」または「スタート」ローソク足と呼びます。

図1 スタートバールール

ご覧のとおり、そのようなバーはたくさんあります。技術的には、次の段階を定義するものだけを残すことは可能ですが、いくつかの戦略ではこの形式で使用する方がよいため、そうしないことにしました。不要な場合は、 Show_Setup_Startパラメータでオフにすることができます。 第2段階はトレンド検出です 。完全に完了するには、同じ「セットアップ」ルールを9つ以上の連続したローソク足( Setup_Limitパラメータ)で満たす必要があります。最後に形成されたローソク足の終値は、4つ前のローソク足よりも極端である必要があります。そのようなローソク足の上部には複数の光線を持つ星があります。

図2 セットアップルール

このようなローソク足の後には、局所的な修正や全体的な反転が続くことがよくあります。 第3段階では、高速移動セグメントが形成されていることを確認する必要があります 。実際、わずかな修正が必要です。デマークは、交差を待つことを勧めています。この交差では、現在または前のバーの最小価格(上昇トレンド中)が、 3番目(Intersection_Min_Distance)から始まる前のバーの1つの最大値よりも低くなります。 この場合、対応する価格間に塗りつぶされた長方形があります。指標の音声メッセージと説明図では、この段階は「クロスオーバー」と呼ばれます。 図3 交差(図や指標の音声メッセージでは、「クロスオーバー」と呼ばれることもある)

第4段階でカウントダウンが開始されます (カウントダウン)。この期間中、最後に形成されたバーの終値が、現在のバーから2バーの距離(Countdown_Distance)にあるバーの最低価格(下降トレンド中)または最高価格(上昇トレンド中)と比較されます。これらの条件を満たす13番目のバー(Countdown_Limit)が形成されると(閉じるのは左側の2番目のローソク足よりも極端です)、 シグナル矢印 が表示されます。

図4 カウントダウンとシグナル矢印はカウントダウンステージの終了を示す

13に加えて、9、17、20 ...の値もCountdown_Limitで適切に機能します。1未満の値を使用しても意味がありません。



トーマス・デマークの取引に関するビジョン



デマークは、この方法を適用するために次のルールを提供しています。

ストップロス注文 - メインの売り取引の場合はパターン形成の全期間で最も極端なローソク足の極値より高い(買い取引の場合はより低い)レベル。ストップサイズは、ローソク足の真の範囲、または終値と同じローソク足の極値の差に等しくなります。 エントリは、次の3つの方法のいずれかで実行されます。 シグナル1に続くバーの始値によって

または「バウンス」後のバーの始値による(最初の段階のように、バーの終値は4バー前の終値よりも極端)

終値の最後のバーは2の距離にあるバーの極値よりも極端 また、エグジットには、次の2つのオプションがあります。 新しいセットアップ(9つのバーで構成)が反対方向に完了したが、シグナルセットの極値に達さない(図の Exit 1 )

) シグナルセットの極値が越され、新しい矢印が形成された(トレンド反転シグナル)図では Exit 2 とマークされています。







図5 シーケンシャルシグナルに基づく取引例

エグジット - ルール1に従う(極値を超えずにセットアップを完了)







図6 シーケンシャルシグナルに基づく取引例

エグジット - ルール2に従う(セットアップの極値を超えた後、新しい反対のシグナルが表示される)



このような取引における損益比率は約2/1です。ほとんどの場合、シグナルは極値に到達します。エントリとエグジットは明確です... すべてが良いようです。しかし、私が満足していない微妙な点がいくつかあります。



シーケンシャルを使用する元の方法の欠点

最後のスクリーンショットのセグメントの分析を続けましょう。エントリ方法2(2つのローソク足を越す)を選択したと仮定します。買い取引は2019年12月10日の12:00に完了しました。売りルールによると、次の取引は、2019年12月11日の0:00に始値で大きなローソク足の後に発生します。ただし、同じ日の20:00または次の日の00:00にトリガーされたストップレベルで終了します。それについて特別なことは何もありません。結局のところ、これがストップレベルが最初に設定される理由です...

価格は私たちなしでエントリポイントから355ポイント上に移動します。

すでに損失を削減しているので、これは良いことです。

その後、価格は反転し、シグナルによって最初に示された方向に下がります...

当然、シグナルがないので何もしません。規律が最初に来ます。動きは約570ポイントかかりますが、ご存じのように、貪欲は預金に有害です...



図7 シーケンシャルシグナルに基づく取引例

ストップロス注文がトリガーされる



よって、今はシグナルを待つだけです。どのぐらい待つかと言えば、シグナルが来るまででしょう。





図8 次のシグナルは非常に遠い。

前のシグナルは正しいが、ストップロスのトリガーによって

動きを捉えることができなかった



規模を考えると、15週間で届きます。これは約415バー、2000ポイントです。



さて、今のところ他のペアを取引しましょう。大したことではありません... または、より短い時間枠に切り替えれば、より多くのシグナルがあるはずです...

ようやく予定地点の18: 03: 202016: 00に到着しました。青い矢印が表示され、2020年3月25日20:00まで上向きの動きをトレードすることができます。そこでセットアップの極値が達していないため「セットアップ」が完了してエグジットします。

図9 シーケンシャルシグナルに基づく取引例

取引は成功したが、利益はわずか



次のシグナルを待つ時間です。

図10 シグナルは正しかったが、利益ははるかに少なかった

次の3つのシグナルは3つの負け取引をもたらした(エントリポイントは赤いトレンドラインの終わりで示されている)



次に、上昇トレンドが始まると3つのストップが連続して発生しますが、上昇シグナルは見えません。上昇トレンドは続きますが、シグナルは持続的に下降を示します(これはターミナルで自分で確認できます)。

この時点で、指標のみに依存しているせっかちなトレーダーは、おそらくシーケンシャルを放棄し、それを販売したり言及したりする人々に恨みを抱くでしょう。

ただし、一部のトレーダーは、シーケンシャルが実際にはフラットな動きの中でうまく機能するため、場合によっては引き続き使用できることに気付くでしょう。

最後に、最も経験豊富なトレーダーは次のように考えます。「この動作はトレンド中にも使用できるはず。正しく測定すれば…」

市場とチャートに関する私のビジョン



トレーダーとしての道を歩むことによって、私はかなり強い信念に導きかれました(そして私はこれらの信念は私だけのものではないことを知っています)。

最初の信念: 価格は常に、その方向にすでに移動した距離と同じ距離(時間と価格の両方)で移動する傾向があります。ただし、必ずしもこの目標を達成できるとは限りません。同じ理由で、範囲を半分に分割するレベルも重要であり、トレンドの反転ポイントになる可能性があります。



2番目の信念: 大金を取引する人にとって、明確なガイドラインと投資期間を設定することは非常に重要です。最も単純なケースでは、これらは多かれ少なかれグローバルな極値の上部と下部である可能性があります。一般的に、ビッグプレーヤーはより長い間隔で取引するため、利益よりもシグナルの信頼性を優先します。したがって、通常、この反転は非常に正確に計算できますが、長い時間間隔では、トレンドの反転が実際に発生するよりも少し早く資金が引き出されることがよくあります。



3番目の信念: 最も収益性の高い取引は、均衡の変化点で始まり、次の同様の点で終わり、反対方向に続きます。すべての指標(シーケンシャルを含む)は、そのようなポイントを検索するように設計されています。

4番目の信念: 各フラットは大きなトレンドの一部であり、各トレンドは大きなフラットの一部です。両方を取引することができます、主なことは正しい規模を選ぶことです。



これらは、シーケンシャルでマークされた動きを検討するときに使用する信念です。従来のアプローチでは、潜在的な利益の一部しか得られません。指標にはもっと多くの機会があると思います...



「平衡」ベースのシーケンシャル

まず第一に、トーマス・デマークは1つのみの指標を使用することを決して推奨しませんでした。さらに、彼はREI、DeMarkerなどを含む数十の指標を開発しました。私にとって、これは彼の指標はどれでも通常追加のサポートを必要とすることを意味します。

シーケンシャルはかなり長いパターンです。完全なパターンを形成するための最小時間は22バーです(「セットアップ」から9バー、カウントダウンセットから13バー)。したがって、それが説明しようとしている動きは、同じ数のバー、または非常に速い価格の動きを意味します。これは、期間と価格の両方を測定するのに役立つ何らかのベンチマークが必要であることを意味します。

参照点としてMurray-Gannレベルを選択しました。私が開発した指標(コードベースにあります)は非常に柔軟です。必要な開始点を設定したり、将来の時間を測定したりします。これらのレベルでは、価格が置かれている間隔をすぐに確認できます。レベルを操作するためのルールは非常に単純であり、巨大な計算能力を必要としません。すべてが一度に表示されます。;-)



私にとって、平衡(またはバランス)は、コンテキストに大きく依存する概念です。一部のプロセスが同じように開発される場合に発生します。

たとえば、ほとんどのすべてのローソク足は不平衡です。これは通常、高値/安値、および始値と終値の境界があるためです。



一方、3つの連続したローソク足が白い場合、その時点で市場は均衡状態にありました(これは単純な上昇傾向です)。次のローソク足が黒の場合、バランスが崩れます。

市場が一定の範囲で動けば、それも均衡状態にあります。範囲外で閉じているローソク足はそれに違反します。

同じことが交互の高値と安値にも当てはまります... 上昇トレンドの間、後続の各高値は前の高値よりも高く、後続の各安値は前の安値よりも高くなります。これらの条件の両方が満たされる場合、市場は均衡状態にあり、少なくとも1つが違反される場合、均衡も違反されます。

場合によっては、実体が長く、髭が短く、ATRに匹敵するサイズのローソク足はバランスが取れていると言えます。ローソク足のサイズが大幅に変更された場合(ATRより多かれ少なかれ)、または1つの芯がローソク足本体または別の芯よりもはるかに長い場合、ローソク足のバランスが崩れます。





図11 チャート上のバランスの取れた構造とバランスの取れていない構造の例



アイデアが明確であることを願っています。



一般的に、不均衡なポイント(または領域)は、

(а)トレンドの変化の可能性を示します。 (b)さらなる動きのための強力な支持/抵抗の領域を表します。

シーケンシャルは、そのような4つの領域を提供します。これらの領域は、パターン形成の4つの段階に対応しています。



ブレイクアウトローソク足は、変化の最初の兆候であるトリガーを表しています。

「セットアップ」フォーメーションの完了は、多くの場合、ピボットポイント、または少なくとも修正ポイントです。 最終交差を検索するときに長方形が取得されます。これは通常、セットがすでに非アクティブであっても、価格が元に戻る強力なレベルを示します。 シグナルローソク足 - 上に示したように、それは反転を保証するものではありませんが、それはレベルとして機能し、さらなる価格変動を計算するための良い基準点として機能します。

これらの各領域は、有益に使用できます。





ブレイクアウトローソク足

まず第一に、ローソク足は強力な支持/抵抗領域です。次に、最も近い極値からローソク足の極値までの距離を測定することで、局所的な反転レベルを確実に予測できます。最後に、ローソク足自体を測定することができます。これは、ローソク足間の重要なレベルまたは距離も提供します... 一般的に、これは作業の最も創造的な部分であり、これから多くのバーの将来の価格変動を説明することができます...



この図は、3つの可能性すべてを示しています。

図12 「ブレイクアウト」ローソク足を測定するさまざまな方法

1、2 - Murrayレベルのベースポイント

3 - レベル7/8および14/8の垂直市場のベースポイント

4 - ブレイクアウトローソク足の上部が支持レベル



赤い点線はMurrayレベルを設定します。これらのレベルを、このウィンドウのグローバル極値(1)から最も近い黄色のブレイクアウトローソク足(2)まで配置しました。範囲は4倍になります(2/8のレベルが基本レベルになります)。垂直の点線は、トレンドラインの中間と終了、および最終レベルポイントを示します。

垂直の実線(3) — ローソク足の長さの測定例。これらの垂直線の長さは、4倍に増加したローソク足の長さに等しくなります。水平線は間隔の7/8(実線は100％から、点線は全長から)を表します。開始点は矢印でマークされています。価格が直線(赤い楕円)で示されるレベルとどのように相互作用するかに注意してください。



最後に、右側の太いオレンジ色の水平線(4)は、ブレイクアウトローソク足の最大レベルがその後の動きの支持レベルになる方法を示しています。

これらのパターンはすべて絶対に典型的なものです。チャートは意図的には選択していません。単に現在のGBPチャートを使用しました。

その他の図を以下に示します...

図13 ブレイクアウトローソク足を通してレベルを描く別の方法



図14 移動速度測定の試行



これらすべての場合において、リバウンド、レベルブレイクアウト、または時間のみによって(これはほとんどの場合あまり便利ではありませんが)、他のすべての不均衡シグナルをオフにすることによって取引できることは明らかです...

交差長方形

長方形の極端なローソク足(交差)は、まったく同じ方法で使用できます。ただし、長方形には通常、(シーケンスの先頭からではなく)最も近い極値からのレベルのグリッドのみを使用します。



図15 交差の極値(青いトレンドライン)までの動きを測定する



左の長方形で囲まれたすべてのローソク足の最大値が、青いトレンドラインの2番目の基点として使用されます。以前の構造と新しい構造がどのように一致しているかを確認できます。これにより、価格がどこから反転するかを定義できます(おそらく、これは結合されたレベルから発生します)。レベル+2/8が元の範囲(ローソク足08.12.2019)を超えているため、青いレベルセットの範囲は2倍になります。範囲を拡大すると、超えられたレベルが黄色に変わりました。



両方の長方形が1つの長いローソク足で上から下に分割されますが、価格は依然として境界に戻って跳ね返り、抵抗領域を示していることに注意してください。





シグナルローソク足 - パターンの検索

図10はトレンドセグメントを表示します。このセグメント内では、シグナルは常にトレンドに従いますが、ストップレベルはエントリ後に常にトリガーされます。これはどのくらいの頻度で発生するのでしょうか。

確認するのにExcelは必要ありません。任意の期間で最小スケールに圧縮されたチャートを見るだけです。

たとえば、GBPUSDH4とは異なるものを考えてみましょう。



図16 SP500 H1



矢印が時々、現在の規模で大きい動きの上部を正確にマークしていることがわかります。しかし、これは極度な先行指標であるため、これらのシグナルを盲目的に追跡することは合理的ではありません。:-)時々、逆にエントリしたい場合もあります... 下にあるものは上向きの動きを示し、その逆も同様です。技術的には、これは簡単に行うことができます... しかし、しないほうがいいです... 代わりに、少なくとも1つのローソク足の矢印シグナルの直後にトレンドが継続する可能性が高いと単純に想定します。

矢印シグナルで物事ははるかに良くなります。ただし、保証もありません。

それらを完全に無視できるのでしょうか。

はい、できます。しかし、個人的には、それらを測定する方が良いと思います... 矢印がトレンド継続シグナルであると仮定すると、それはどこまで進むのでしょうか。





シグナルローソク足 - シーケンシャル分析例



図7に表示されているレベルを使用した同じチャートセグメントを見てみましょう (私が厳しく批判したものです)。

2019年12月2日12:00から2019年12月10日8:00までに動きが形成されたとします。シーケンシャルルールに従い、ポジションを決済しました。したがって、次に何をすべきかを理解する必要があります。

Murray-Gannレベルを使用して、モデル全体の全範囲を分割してみましょう。

図17 シーケンシャルレベルとMurrayレベルを使用した動きの分析 - レベルの初期バージョン



これで、はるかに多くのデータが得られました。

レベル7/8が価格を強力に支持し、6/8が「ひび割れにくい」ことが判明したことはすぐに明らかです。価格がそれを上向きに超えることは困難だったため、「ピンバー」を形成する16:00に06.12.2019のレベルに戻りました... 覚えているかもしれませんが、6/8は5/8または7/8よりも強いレベルと見なされます。これは、2番目の区分(1/8ではなく1/4)にすぎないためです。これを覚えておきましょう。



ただし、これまでのところ、シグナルを信頼しない理由はありません。

たとえば、「ローソク足は前の2つの安値の下で閉じます」(オレンジ色の線)というシーケンシャルルールに従って市場にエントリしましょう。ストップレベルがトリガーされます(図を参照)。



レベル6/8が再び支持レベルとして機能していることがわかります。その上、+ 1/8は2回テストされます。2回目(ストップレベルがトリガーされたとき)、このレベルは1つのローソク足によって越されます。

私にとって、これらすべての兆候は、範囲が拡大する傾向にあることを示しています。トレンドラインを伸ばすか、上に移動することができます。私は通常前者を好みます。



図18 シーケンシャルレベルとMurrayレベルを使用した動きの分析 - 拡張範囲



この表現では、価格は中央付近で変動し、ストップレベルがトリガーされた瞬間に中央線(赤い細い線、4/8)の上で5/8から3/8の間に位置していることがわかります。同時に、価格は1/8と2/8で止まらず、代わりに1つのローソク足でそれらを超えることなく4/8に向かって非常に活発に動きます。レベル3/8は、いくつかの問題を引き起こした唯一のものでしたが、それからの反転がなかったため、グローバルなものではありませんでした... これはすべて、少なくとも新しい範囲の7/8までの動きが予想されることを示しています。レベル3/8(黄色の下の線)から跳ね返った場合、価格はおそらく100％まで上昇します(8/8、上の太い赤い線)。

図19 動きの分析の例(続き)可能な取引オプション





上向きの動きの分析





ローソク足04.12.2019 8:00は不平衡です。まず、平均して他のローソク足よりも大きいです。第2に、それは「セットアップ」極値を突破し、第3に、それ自体が重要なシーケンシャルポイントです(第1段階のローソク足)。その上、それは強いレベル2/8を破りました。同時に、その最大レベルはまだテストされていません。

価格はブレイクアウトレベルに戻ることが非常に多いため、この(ブレイクアウト)ローソク足+いくつかのスプレッドの最大値に指値注文を設定して、そのレベルから跳ね返ろうとする場合があります。目標は拡張範囲の7/8です。たとえば、ストップレベルは同じローソク足の最小値より2、3スプレッド下にあります...

覚えているかもしれませんが、この仮定は、ストップトリガーポイントに非常に近いポイント、たとえば2019年12月12日の8:00頃に行われます。

したがって、12月12日の8:00(ストップレベルがトリガーされた後の緑色の縦)に、リミット注文を1.307に、ストップ注文を1.297に、テイクプロフィットを1.338に設定しました(私はしばしば保守的です)。;-)注文がトリガーされた後、利益は約310ポイントです。



2番目のシナリオ: アラートを3/8に設定します(そしてそれを自分の電話にリダイレクトします)。それがトリガーされ、ローソク足が完了した場合(またはいつ)、レベルを分析します。赤い半分が再び攻撃されている間に黄色のものが再び抵抗した場合、私はストップレベルが黄色レベルよりわずかに低い状態で市場に参入します。テイクプロフィットは1.338で同じです(または、ローソク足が速すぎることが明らかであるため、7/8に達すると、トレーリングが開始されますが、設定されていません)。トレーリングなしの場合、利益は約220ポイントですが、トレーリングありの場合、利益は300ポイントです。



次の下向きの動きの分析





12月16日の午前8時に、価格が+1/8から逆戻りし、6/8から跳ね返り、7/8エリアで取引されていることがわかります。状況は非取引であり、シグナルがないので、次のローソク足まで待つことにしました。

午前12時、下向きの動きの土台がはっきりと形成されました。

最小ポイントより下の売りストップを設定し、赤い線(4/8)に向かう価格の動きを待つことができます。ストップレベルは、H8ローソク足の高値より上に設定します。

または、シーケンシャルな「ブレイクアウトローソク足」の形成(最初のステージの下向きローソク足)を待つこともできます。指標は、たとえば、音声メッセージまたは電話に通知を送信することによって、そのことを通知します。

この場合、価格は設定された注文のいずれかよりも高く、通知は月曜日の午後8時に到着するため、未決済注文をキャンセルして市場にエントリすることは十分に可能です。



赤い線にアラートを設定します。このような急激な動きの後、価格は中央よりもはるかに低くなる傾向があります(通常、1/8を参照として使用できます)。アラートがトリガーされた後、戦略とレベルでそれが許可されている場合でも、ストップレベルを損益分岐点に移動できます...

その上、範囲を拡大した後、私は追加の時点を獲得しました(赤いトレンドラインの2番目の端)。これがポイント18.12.20194: 00です。重大なケースでは、この時間にアラームを設定することもできますが、原則として、通常の朝の分析で、表示内容を定義できます。

午前8時に、シーケンシャル「セットアップ」が完了している間、価格が3/8よりわずかに上 であることがわかります。このレベルでは、そのような上部はほとんどの場合、マイナーな修正を与え、むしろ継続シグナルです。おそらく、特に青い交差点の長方形が非常に狭く、「セットアップ完了」の上部に近いため、1/8および左端のセットの緑色のローソク足の上部にさらに下がる動きが予想されます。「セットアップ」が完了してから、現在は抵抗レベルになっているレベル3/8のように、決定的に突破されることはありません。



それでも、もう一度強調しておきます。一般的に、星でマークされた領域には細心の注意を払う必要があります。強いレベルでは、グローバルな反転または少なくとも大幅な修正を示す場合があるからです。たとえば、図10に表示されている場合では 、星印の付いたローソク足は「セットアップ」形成の終了を示しているため、少なくとも4つの有益な取引を行うことができます。

終わりに

TDシーケンシャルは、Murrayレベルを使用してチャートを分析する場合のオプションのツールです。ただし、レベル範囲のより正確な選択が可能になり、分析オプションが追加され、分析がより簡単になり、時間と目的の両方でエントリとエグジットの正確な検索が可能になります。

この記事では、1つの時間枠のみの分析を示しています。それにもかかわらず、分析は可能であり、良好な結果が得られます。より長い時間間隔から始めて、より短い時間間隔を使用してそれを明確にする同様の分析を実行すると、最後の例で検討した鋭い動きの頂点を捉えることができ、一部の場合では「常に市場に出ている」戦略を使用することもできます。

この記事がお役に立てば幸いです。利益と共にありますように...

