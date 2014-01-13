Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DeMarker (DeM) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4896
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador técnico Demarker (DeM) consiste em comparar o período máximo atual com o período máximo anterior.
Se o período atual máximo é maior, a respectiva diferença entre os dois será registrada. Se o período atual máximo é menor ou igual a máxima do período anterior, será registrado um valor nulo (igual a 0). Em seguida, a diferença obtida de N períodos são somadas. O valor resultante será usado como numerador de DeMarker e será dividido pelo mesmo valor mais a soma das diferenças entre os preços mínimos da barra atual e anterior. Se o preço mínimo atual é maior do que a barra anterior, será registrado um valor nulo (igual a 0).
Quando o indicador cai abaixo de 30, uma reversão altista deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma reversão baixista deve ser esperada.
Se você utilizar períodos longos para o cálculo do indicador, você será capaz de capturar a tendência de longo prazo do mercado. Indicadores baseados em curtos períodos de tempo permite que você entre no mercado no ponto de menor risco e planeje o tempo da transação para que ele caia na tendência principal.
Indicador Demarker
Fórmula:
O valor da DeMarker para o intervalo "i" é calculado como se segue:
DeMax (i) é calculado.
Se HIGH (i) > HIGH (i - 1), então: DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)
caso contrário DeMax (i) = 0
DeMin (i) é calculado.
Se LOW (i) < LOW (i - 1), então: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)
caso contrário DeMin (i) = 0
O valor de DeMarker é calculado como:
DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))
onde:
- HIGH (i) - o preço máximo da barra atual;
- LOW (i) - o preço mínimo da barra atual;
- HIGH (i - 1) - o preço máximo da barra anterior;
- LOW (i - 1) - o preço mínimo da barra anterior;
- SMA - Média Móvel Simples;
- N - número de barras utilizado para o cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/26
A Média Móvel Personalizada (Custom Moving Average) é um exemplo de um indicador personalizado pelo usuário - ela calcula e mostra a Média Móvel.ColorLine
O indicador ColorLine (LinhaColorida) mostra uma linha que representa a média móvel do preço no gráfico. A linha possui diferentes cores (100 barras possuem a mesma cor). A definição das cores das linhas são alteradas a cada 5 ticks, há 3 esquemas de cores.
Este indicador é uma modificação do clássico indicador Awesome. Ele calcula a taxa suavizada da mudança de duas médias exponenciais.Fractals Modified
Este indicador é uma pequena modificação do Indicador Fractals clássico. Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.