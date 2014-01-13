O indicador técnico Demarker (DeM) consiste em comparar o período máximo atual com o período máximo anterior.



Se o período atual máximo é maior, a respectiva diferença entre os dois será registrada. Se o período atual máximo é menor ou igual a máxima do período anterior, será registrado um valor nulo (igual a 0). Em seguida, a diferença obtida de N períodos são somadas. O valor resultante será usado como numerador de DeMarker e será dividido pelo mesmo valor mais a soma das diferenças entre os preços mínimos da barra atual e anterior. Se o preço mínimo atual é maior do que a barra anterior, será registrado um valor nulo (igual a 0).

Quando o indicador cai abaixo de 30, uma reversão altista deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma reversão baixista deve ser esperada.



Se você utilizar períodos longos para o cálculo do indicador, você será capaz de capturar a tendência de longo prazo do mercado. Indicadores baseados em curtos períodos de tempo permite que você entre no mercado no ponto de menor risco e planeje o tempo da transação para que ele caia na tendência principal.

Indicador Demarker



Fórmula:



O valor da DeMarker para o intervalo "i" é calculado como se segue:



DeMax (i) é calculado.



Se HIGH (i) > HIGH (i - 1), então: DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

caso contrário DeMax (i) = 0



DeMin (i) é calculado.

Se LOW (i) < LOW (i - 1), então: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) caso contrário DeMin (i) = 0



O valor de DeMarker é calculado como:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



onde:

