Estudo de técnicas de análise de velas (parte IV): Atualizações e adições ao Pattern Analyzer

Introdução

Nos artigos anteriores desta série, nós criamos um aplicativo MetaTrader 5, que testou a relevância dos padrões de velas existentes. Uma versão posterior mostrava a possibilidade de criar padrões personalizados baseados nos tipos simples de velas, como velas curtas e longas, doji, spining top, etc. Na última parte, nós desenvolvemos uma biblioteca para a criação do indicadores e Expert Advisors baseados nos padrões de velas.

Este artigo apresenta uma nova versão do aplicativo Pattern Analyzer. Esta versão fornece correções de bugs e novos recursos, bem como a interface de usuário revisada. Os comentários e sugestões do artigo anterior foram levados em conta no desenvolvimento da nova versão. A aplicação resultante é descrita neste artigo.

A interface do usuário é uma parte importante de qualquer aplicativo: uma estrutura de interface bem preparada torna o uso do aplicativo mais eficiente. Vamos comparar o novo visual da aplicação com o anterior. Vamos começar com a guia Analysis: por que ela precisou de melhorias. Fig.1 Interface da guia Analyze na versão anterior Ponto 1. Tabulação e dimensões. Na Fig.1, as guias marcadas por 1 estão localizadas na parte superior da janela. A parte superior direita aqui está vazia e não é usada, porém a parte não é suficiente para adicionar mais guias. A fonte do texto é muito pequena. Essas três guias foram movidas para a parte esquerda da janela: elas agora estão organizadas verticalmente e são mais visíveis. Além disso, há espaço adicional para adicionar mais seções. Ponto 2. Tabelas com os resultados de teste do padrão. A apresentação dos dados visuais não é muito eficiente. Portanto, a fonte, a altura da linha e o tamanho da tabela foram aumentados para melhorar a legibilidade. Ponto 3. Seleção do período de tempo atual. A estrutura de seleção 'Período de tempo -> Resultado' para todos os padrões limita a exibição visual dos resultados do teste. Para melhorar isso, nós desenvolveremos uma opção de seleção de vários períodos de tempo, bem como uma seleção individual dos padrões analisados. Isso permitirá uma personalização mais flexível da operação com os padrões. Ponto 4. Faixa de amostragem. A ideia implementada na versão anterior era testar no intervalo dos dados atuais para um determinado número de velas no histórico. Uma seleção mais específica de uma data para outra não estava disponível. Portanto, o método de seleção do intervalo será revisado. Abaixo, a Fig.2 apresenta a solução de todas as questões acima mencionadas e as possíveis melhorias.

Fig. 2. Interface atualizada da guia Analyze.

Aqui estão as soluções para os pontos acima.

Arranjo vertical das guias na parte esquerda da janela.

Seleção manual dos padrões analisados.

Seleção manual dos períodos de tempo.

Uma nova ferramenta 'Date range' para o intervalo de teste, em vez de usar o número de velas.

A janela do aplicativo ficou maior para a exibição dos novos elementos. Outra novidade importante é que o parâmetro 'Trend threshold value' (Fig.3) em pontos foi movido da guia Settings para as guias Analyze e AutoSearch. A configuração é individual para cada uma das guias.





Fig.3 Nova posição do parâmetro Trend Threshold

O último elemento que foi alterado é a estrutura da tabela Resultados. A coluna de ocorrência foi removida e um parâmetro mais relevante, o período de tempo, foi adicionado.

Fig. 4. A nova estrutura da tabela de resultados

Agora vamos ver as melhorias na segunda guia, AutoSearch, que trabalha com os padrões gerados.

Ponto 1. Configurações em guias diferentes.

As configurações que são diretamente relacionadas à seção AutoSearch estavam localizadas na guia Setting, portanto era necessário alternar constantemente entre as guias AutoSearch e Setting para alterar as configurações. É por isso que quase todas as configurações foram movidas para a guia AutoSearch. Outras melhorias foram implementadas em relação ao valor do limiar da Tendência, seleção dos períodos de tempo e do intervalo das datas. O resultado da atualização da guia AutoSearch é mostrado na Fig.5.

Fig.5 Funcionalidade atualizada na guia AutoSearch

Isso permite um trabalho mais conveniente com os padrões. O intervalo de datas nesta guia também é individual.





Implementação de atualizações

Vamos considerar com mais detalhes a implementação das atualizações acima, assim como as alterações nos cálculos.

Estrutura das janelas de aplicativos. Método de criação da janela principal.

O método CPrograma::CreateGUI() responsável pela criação da interface gráfica foi complementado:

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateWindow( "Pattern Analyzer" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting1( "Settings" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting2( "Date range settings" )) return ( false ); if (!CreateWindowSetting3( "Date range settings" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

Os métodos CreateWindowSetting2() e CreateWindowSetting3() são responsáveis pela exibição da nova ferramenta de seleção do intervalo de datas mostrada na Fig.1. O método principal para a criação de janelas do aplicativo CreateWindow() também foi redesenhado. Ele foi dividido em três blocos correspondentes aos elementos da interface do usuário de cada uma das guias: Analyze, AutoSearch e Setting.

if (!CreatePatternSet(m_patterns, 10 , 10 )) return ( false ); if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 1 ], 10 , 100 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTimeframeSet(m_timeframes, 10 , 125 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbolsFilter(m_symb_filter1,m_request1, 10 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateDateRange(m_request3, 280 , 180 , 0 )) return ( false ); if (!CreateThresholdValue(m_threshold1, 400 , 180 , 100 , 0 )) return ( false ); if (!CreateSymbTable(m_symb_table1, 10 , 225 , 0 )) return ( false ); if (!CreateTable1(m_table1, 120 , 225 , 0 )) return ( false );

Os métodos para a exibição de novos elementos da interface foram adicionados na primeira guia.

CreatePatternSet() . Um novo método que exibe um conjunto de botões de seleção de padrões alternáveis.

. Um novo método que exibe um conjunto de botões de seleção de padrões alternáveis. CreateTFLabel() . Rótulo do texto principal para um conjunto de períodos de tempo.

. Rótulo do texto principal para um conjunto de períodos de tempo. CreateTimeframeSet() . Um conjunto de botões de períodos de tempo alternáveis.

. Um conjunto de botões de períodos de tempo alternáveis. CreateDateRange() . Um novo botão, que, quando clicado, abre a caixa de diálogo para selecionar o intervalo de datas da análise.

. Um novo botão, que, quando clicado, abre a caixa de diálogo para selecionar o intervalo de datas da análise. CreateThresholdValue(). Um método revisado que exibe o valor do limiar de tendência em pontos (Fig.3).

if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 4 ], 10 , 10 , 1 )) return ( false ); if (!CreateDualButton(m_buttons[ 6 ],m_buttons[ 7 ], 200 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTripleButton(m_buttons[ 8 ],m_buttons[ 9 ],m_buttons[ 10 ], 10 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTFLabel(m_text_labels[ 5 ], 10 , 100 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTimeframeSet(m_timeframes1, 10 , 125 , 1 )) return ( false ); if (!CreateSymbolsFilter(m_symb_filter2,m_request2, 10 , 180 , 1 )) return ( false ); if (!CreateDateRange(m_request4, 280 , 180 , 1 )) return ( false ); if (!CreateThresholdValue(m_threshold2, 400 , 180 , 100 , 1 )) return ( false ); if (!CreateSymbTable(m_symb_table2, 10 , 225 , 1 )) return ( false ); if (!CreateTable2(m_table2, 120 , 225 , 1 )) return ( false );

Além disso, os seguintes métodos foram movidos para a segunda guia AutoSearch a partir da guia Setting (Fig.5): os métodos responsáveis pela exibição dos elementos relacionados à seleção de tamanhos de padrões gerados CreateTripleButton() e a opção alternável Repeat/No repete com o método CreateDualButton(). Novos métodos foram adicionados: métodos responsáveis pelo cabeçalho do período de tempo e sua seleção.

if (!CreateCandle(m_pictures[ 0 ],m_buttons[ 0 ],m_candle_names[ 0 ], "Long" , 10 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\long.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 1 ],m_buttons[ 1 ],m_candle_names[ 1 ], "Short" , 104 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\short.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 2 ],m_buttons[ 2 ],m_candle_names[ 2 ], "Spinning top" , 198 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\spin.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 3 ],m_buttons[ 3 ],m_candle_names[ 3 ], "Doji" , 292 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\doji.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 4 ],m_buttons[ 4 ],m_candle_names[ 4 ], "Marubozu" , 386 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\maribozu.bmp" )) return ( false ); if (!CreateCandle(m_pictures[ 5 ],m_buttons[ 5 ],m_candle_names[ 5 ], "Hammer" , 480 , 10 , "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\hammer.bmp" )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 0 ], 10 , 140 )) return ( false ); if (!CreateTextLabel(m_text_labels[ 3 ], 300 , 140 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef1, 10 , 180 , "K1" , 1 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef2, 100 , 180 , "K2" , 0.5 )) return ( false ); if (!CreateCoef(m_coef3, 200 , 180 , "K3" , 0.25 )) return ( false ); if (!CreateLanguageSetting(m_lang_setting, 10 , 240 , 2 )) return ( false ); if (!CreateListView( 300 , 180 )) return ( false ); if (!CreateCheckBox(m_checkbox1, 300 + 8 , 160 , "All candlesticks" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 26 )) return ( false );

A seção Setting agora contém menos elementos. Ela contém as configurações individuais de vela, configurações de taxas para o cálculo dos coeficientes de probabilidade e eficiência, seleção do idioma de interface e seleção da vela para a geração do padrão na guia AutoSearch. Em seguida, considere os novos métodos com mais detalhes.

O método para a criação de seleção de padrões CreatePatternSet(). Ele é um conjunto de botões comutáveis para a seleção dos padrões existentes para a análise.

Fig.6 O princípio do seletor de padrões para análise

A implementação é apresentada abaixo:

bool CProgram::CreatePatternSet(CButton &button[], int x_gap, int y_gap) { ArrayResize (button, 15 ); string pattern_names[ 15 ]= { "Hummer" , "Invert Hummer" , "Handing Man" , "Shooting Star" , "Engulfing Bull" , "Engulfing Bear" , "Harami Cross Bull" , "Harami Cross Bear" , "Harami Bull" , "Harami Bear" , "Doji Star Bull" , "Doji Star Bear" , "Piercing Line" , "Dark Cloud Cover" , "All Patterns" }; int k1=x_gap,k2=x_gap,k3=x_gap; for ( int i= 0 ;i<= 14 ;i++) { if (i< 5 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k1,y_gap); k1+= 150 ; } else if (i>= 5 && i< 10 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k2,y_gap+ 30 ); k2+= 150 ; } else if (i>= 10 && i< 14 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k3,y_gap+ 60 ); k3+= 150 ; } else if (i== 14 ) { CreatePatternButton(button[i],pattern_names[i],k3,y_gap+ 60 ); } } return ( true ); } #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\passive.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\pressed.bmp" bool CProgram::CreatePatternButton(CButton &button, const string candlename, const int x_gap, const int y_gap) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,button); button.XSize( 120 ); button.YSize( 20 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 9 ); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); button.TwoState( true ); button.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\passive.bmp" ); button.IconFilePressed( "Images\\EasyAndFastGUI\\Candles\\pressed.bmp" ); if (!button.CreateButton(candlename,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Preste atenção ao último botão 'All Patterns' que seleciona/desmarca todos os padrões. O pressionamento do botão é processado pelo código adicional na seção de manipulamento do evento de pressionamento do botão:

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_patterns[ 14 ].Id()) { if (m_patterns[ 14 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].IsPressed( true ); } else if (!m_patterns[ 14 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].IsPressed( false ); } for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) m_patterns[i].Update( true ); } ... }

O método atual de seleção do período de tempo CreateTimeframeSet() é muito semelhante ao anterior. Ele também possui um conjunto de botões comutáveis que selecionam os períodos de tempo para análise.

Fig.7 O princípio do seletor do período de tempo para análise

A implementação é apresentada no código abaixo:

bool CProgram::CreateTimeframeSet(CButton &button[], int x_gap, int y_gap, const int tab) { ArrayResize (button, 22 ); string timeframe_names[ 22 ]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" , "ALL" }; int k1=x_gap,k2=x_gap; for ( int i= 0 ;i< 22 ;i++) { CreateTimeframeButton(button[i],timeframe_names[i],k1,y_gap,tab); k1+= 33 ; } return ( true ); } bool CProgram::CreateTimeframeButton(CButton &button, const string candlename, const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,button); button.XSize( 30 ); button.YSize( 30 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 10 ); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.BackColor( C'200,200,200' ); button.BackColorHover( C'200,200,200' ); button.BackColorPressed( C'50,180,75' ); button.BorderColor( C'200,200,200' ); button.BorderColorHover( C'200,200,200' ); button.BorderColorPressed( C'50,180,75' ); button.IsCenterText( true ); button.TwoState( true ); if (!button.CreateButton(candlename,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

It also has a button for selecting/unselecting all timeframes and is processed in the button-press handling section:

if (lparam==m_timeframes[ 21 ].Id()) { if (m_timeframes[ 21 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].IsPressed( true ); } else if (!m_timeframes[ 21 ].IsPressed()) { for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].IsPressed( false ); } for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) m_timeframes[i].Update( true ); }

O próximo item novo é o botão de intervalo de datas (Date Range). Ele faz parte da nova ferramenta de configuração da faixa de amostra composta. Ele é implementado usando o método CreateDateRange().

Fig.8 O princípio do seletor de intervalo de datas para análise

A implementação é apresentada abaixo:

bool CProgram::CreateDateRange(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,button); button.XSize( 100 ); button.YSize( 25 ); button.Font( "Trebuchet" ); button.FontSize( 10 ); button.IsHighlighted( false ); button.IsCenterText( true ); button.BorderColor( C'0,100,255' ); button.BackColor( clrAliceBlue ); if (!button.CreateButton( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

O manipulador de eventos do pressionamento do botão também inclui o código que é responsável pela exibição da caixa de diálogo com o intervalo de datas:

if (lparam==m_request3.Id()) { int x=m_request3.X(); int y=m_request3.Y()+m_request3.YSize(); m_window[ 2 ].X(x); m_window[ 2 ].Y(y); m_window[ 2 ].OpenWindow(); val=(m_lang_index== 0 )? "Настройки диапазона дат" : "Date Range Settings" ; m_window[ 2 ].LabelText(val); }

Não há necessidade de descrever os novos elementos que foram adicionados na guia, pois são semelhantes à implementação dos elementos da guia Analyze, com exceção dos parâmetros das coordenadas. Portanto, vamos considerar os métodos responsáveis pela exibição de outras novas janelas.

Estrutura das janelas de aplicativos. Um método para a criação da caixa de diálogo do aplicativo.

Os métodos que exibem as caixas de diálogo para as guias Analyze e AutoSearch são semelhantes e, portanto, nós iremos considerar um deles.

bool CProgram::CreateWindowSetting2( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window[ 2 ]); int x=m_request3.X(); int y=m_request3.Y()+m_request3.YSize(); m_window[ 2 ].XSize( 372 ); m_window[ 2 ].YSize( 300 ); m_window[ 2 ].WindowType(W_DIALOG); if (!m_window[ 2 ].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar1,m_window[ 2 ], 10 , 25 , D'01.01.2018' , 2 )) return ( false ); if (!CreateCalendar(m_calendar2,m_window[ 2 ], 201 , 25 ,m_calendar2.Today(), 2 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit1,m_window[ 2 ], 10 , 200 , "Time" , 2 )) return ( false ); if (!CreateTimeEdit(m_time_edit2,m_window[ 2 ], 200 , 200 , "Time" , 2 )) return ( false ); return ( true ); }





Seção de cálculo. Métodos de busca por padrões e velas redesenhadas.

Devido as sérias alterações na estrutura da interface do usuário, bem como devido à adição de novos elementos e à exclusão de alguns antigos, os métodos de cálculo também foram alterados. Dois métodos de cálculo estão disponíveis no aplicativo atual: o primeiro é usado para os padrões existentes e o segundo método é usado para os padrões gerados.

O cálculo é iniciado após o clique em um dos instrumentos de negociação disponíveis na tabela Symbols. Esta regra se aplica a ambas as guias, Analyze e AutoSearch. Um dos dois métodos é chamado dependendo da guia.

bool CProgram::ChangeSymbol1( const long id) { if (id!=m_symb_table1.Id()) return ( false ); if (m_symb_table1.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table1.GetValue( 0 ,m_symb_table1.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); GetPatternType(symbol); return ( true ); } bool CProgram::ChangeSymbol2( const long id) { if (id!=m_symb_table2.Id()) return ( false ); if (m_symb_table2.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } string symbol=m_symb_table2.GetValue( 0 ,m_symb_table2.SelectedItem()); string val=(m_lang_index== 0 )? "Выбранный символ: " : "Selected symbol: " ; m_status_bar.SetValue( 0 ,val+:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); if (!GetCandleCombitation()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Число выбранных свечей меньше размера исследуемого паттерна!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The number of selected candles is less than the size of the studied pattern!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } GetPatternType(symbol,m_total_combination); return ( true ); }

O método GetPattertType() com os dois tipos de argumentos diferentes é chamado no final de cada método. Este é o método-chave na busca por padrões e no manuseio dos resultados obtidos. Agora vamos considerar cada um dos métodos de maneira detalhada.

O primeiro tipo do método é usado para procurar por padrões existentes.

bool GetPatternType( const string symbol);

O método tem uma implementação bastante longa, portanto, será fornecido abaixo um exemplo para apenas um padrão.

bool CProgram::GetPatternType( const string symbol) { CANDLE_STRUCTURE cand1,cand2; RATING_SET hummer_coef[]; RATING_SET invert_hummer_coef[]; RATING_SET handing_man_coef[]; RATING_SET shooting_star_coef[]; RATING_SET engulfing_bull_coef[]; RATING_SET engulfing_bear_coef[]; RATING_SET harami_cross_bull_coef[]; RATING_SET harami_cross_bear_coef[]; RATING_SET harami_bull_coef[]; RATING_SET harami_bear_coef[]; RATING_SET doji_star_bull_coef[]; RATING_SET doji_star_bear_coef[]; RATING_SET piercing_line_coef[]; RATING_SET dark_cloud_cover_coef[]; GetTimeframes(m_timeframes,m_cur_timeframes1); int total= ArraySize (m_cur_timeframes1); if (total< 1 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали рабочий таймфрейм!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not selected a working timeframe!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } int count= 0 ; m_total_row= 0 ; m_table_number= 1 ; m_table1.DeleteAllRows(); datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); datetime end= StringToTime ( TimeToString (m_calendar2.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit2.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit2.GetMinutes()+ ":00" ); if (start>end || end> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } if (m_patterns[ 0 ].IsPressed()) { ArrayResize (m_hummer_total,total); ArrayResize (hummer_coef,total); ZeroMemory (m_hummer_total); ZeroMemory (hummer_coef); ZeroMemory (cand1); count++; for ( int j= 0 ;j<total;j++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes1[j],start,end,rt); for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { GetCandleType(symbol,cand1,m_cur_timeframes1[j],i); if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { m_hummer_total[j]++; GetCategory(symbol,i+ 3 ,hummer_coef[j],m_cur_timeframes1[j],m_threshold_value1); } } AddRow(m_table1, "Hammer" ,hummer_coef[j],m_hummer_total[j],m_cur_timeframes1[j]); } } ... if (count> 0 ) { m_table1.DeleteRow(m_total_row); m_table1.Update( true ); m_table1.GetScrollVPointer().Update( true ); } else { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали паттерн!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not chosen a pattern!" , "Error" , MB_OK ); } return ( true ); }

O algoritmo de operação é executado da seguinte maneira:

As estruturas necessárias para o cálculo são atualizadas.

O método GetTimeframes() é usado para obter os dados da interface do usuário sobre os períodos de tempo selecionados.

é usado para obter os dados da interface do usuário sobre os períodos de tempo selecionados. É processado um possível erro quando nenhum período de tempo for selecionado.

Se pelo menos um período de tempo for selecionado, obtenha os dados do período e verifique se as entradas estão corretas. Também não deve haver erros de entrada.

Em seguida, verificamos se todos os padrões possíveis estão selecionados para o cálculo e buscamos esse padrão nos períodos de tempo e o intervalo selecionados anteriormente.

No final, verificamos se há pelo menos um padrão selecionado para o cálculo. Se um padrão for selecionado, é exibido os resultados na tabela. Se nenhum padrão estiver selecionado, é exibido uma mensagem correspondente.

Em seguida, nós consideramos os métodos que existiam nas versões anteriores e que foram alterados na versão atualizada, bem como um novo método para o cálculo dos dados obtidos e sua exibição na tabela de resultados:

Método de busca do tipo de vela especificado GetCandleType() .

. Método de avaliação de eficiência do padrão encontrado GetCategory() .

. Método para calcular os dados do padrão obtidos e resultados de saída para a tabela AddRow().

O método GetPatternType() para busca de padrão tem duas implementações diferentes, enquanto esses três métodos são universais. Vamos considerá-los em detalhes:

bool CProgram::GetCandleType( const string symbol,CANDLE_STRUCTURE &res, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int shift) { MqlRates rt[]; int aver_period= 5 ; double aver= 0.0 ; datetime start= TimeCurrent (); SymbolSelect (symbol, true ); if (m_table_number== 1 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); else if (m_table_number== 2 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); start+= PeriodSeconds (timeframe)*shift; int copied= CopyRates (symbol,timeframe,start,aver_period+ 1 ,rt); if (copied< 6 ) { Print (start, ": Not enough data for calculation — " , GetLastError ()); } if (copied<aver_period) return ( false ); res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) aver+=rt[i].close; aver/=aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=FLAT; res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum+= MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum/=aver_period; res.type=CAND_NONE; if (res.bodysize>sum*m_long_coef && res.bull) res.type=CAND_LONG_BULL; if (res.bodysize<sum*m_short_coef && res.bull) res.type=CAND_SHORT_BULL; if (res.bodysize>sum*m_long_coef && !res.bull) res.type=CAND_LONG_BEAR; if (res.bodysize<sum*m_short_coef && !res.bull) res.type=CAND_SHORT_BEAR; if (res.bodysize<HL*m_doji_coef) res.type=CAND_DOJI; if ((shade_low<res.bodysize*m_maribozu_coef && shade_high<res.bodysize*m_maribozu_coef) && res.bodysize> 0 ) res.type=CAND_MARIBOZU; if (shade_low>res.bodysize*m_hummer_coef2 && shade_high<res.bodysize*m_hummer_coef1) res.type=CAND_HAMMER; if (shade_low<res.bodysize*m_hummer_coef1 && shade_high>res.bodysize*m_hummer_coef2) res.type=CAND_INVERT_HAMMER; if ((res.type==CAND_SHORT_BULL || res.type==CAND_SHORT_BEAR) && shade_low>res.bodysize*m_spin_coef && shade_high>res.bodysize*m_spin_coef) res.type=CAND_SPIN_TOP; ArrayFree (rt); return ( true ); }

O algoritmo do método é o seguinte: obtenha a data inicial do intervalo de seleção, dependendo dos padrões que deseja analisar, os existentes ou gerados. Como esse método é usado no ciclo de cálculo no período, altere a data inicial deslocando-a do passado para o futuro por uma vela do período determinado. Em seguida, copie os dados necessários para o cálculo dos tipos simples de velas. Se esses dados não forem suficientes, exiba uma mensagem apropriada para o usuário.

Nota importante! É necessário monitorar a disponibilidade de dados históricos no terminal da MetaTrader 5, caso contrário, o aplicativo pode não funcionar corretamente.

Se os dados forem suficientes, será realizada uma verificação se o candle atual pertence a um tipo de vela simples.

Como é de conhecimento dos artigos anteriores, o método GetCategory() verifica o comportamento do preço após a ocorrência do padrão usando os dados históricos.

bool CProgram::GetCategory( const string symbol, const int shift,RATING_SET &rate, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int threshold) { MqlRates rt[]; datetime start= TimeCurrent (); if (m_table_number== 1 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); else if (m_table_number== 2 ) start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); start+= PeriodSeconds (timeframe)*shift; int copied= CopyRates (symbol,timeframe,start, 4 ,rt); if (copied< 4 ) { return ( false ); } double high1,high2,high3,low1,low2,low3,close0,point; close0=rt[ 0 ].close; high1=rt[ 1 ].high; high2=rt[ 2 ].high; high3=rt[ 3 ].high; low1=rt[ 1 ].low; low2=rt[ 2 ].low; low3=rt[ 3 ].low; if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ,point)) return ( false ); if (( int )((high1-close0)/point)>=threshold) { rate.a_uptrend++; } else if (( int )((high2-close0)/point)>=threshold) { rate.b_uptrend++; } else if (( int )((high3-close0)/point)>=threshold) { rate.c_uptrend++; } if (( int )((close0-low1)/point)>=threshold) { rate.a_dntrend++; } else if (( int )((close0-low2)/point)>=threshold) { rate.b_dntrend++; } else if (( int )((close0-low3)/point)>=threshold) { rate.c_dntrend++; } return ( true ); }

Neste algoritmo do método, foi alterado apenas o método para obter os dados sobre as velas analisadas. Isso está diretamente relacionado à nova ferramenta de seleção do intervalo de tempo.

O último método comum para ambos GetPatternType() é obter, calcular e exibir os dados na tabela de resultados.

void CProgram::AddRow(CTable &table, string pattern_name,RATING_SET &rate, int found, ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int row=m_total_row; int total_patterns= ArraySize (m_total_combination); double p1,p2,k1,k2; int sum1= 0 ,sum2= 0 ; sum1=rate.a_uptrend+rate.b_uptrend+rate.c_uptrend; sum2=rate.a_dntrend+rate.b_dntrend+rate.c_dntrend; p1=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum1/found* 100 , 2 ): 0 ; p2=(found> 0 )? NormalizeDouble (( double )sum2/found* 100 , 2 ): 0 ; k1=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_uptrend+m_k2*rate.b_uptrend+m_k3*rate.c_uptrend)/found, 3 ): 0 ; k2=(found> 0 )? NormalizeDouble ((m_k1*rate.a_dntrend+m_k2*rate.b_dntrend+m_k3*rate.c_dntrend)/found, 3 ): 0 ; table.AddRow(row); if (m_table_number== 1 ) table.SetValue( 0 ,row,pattern_name); else if (m_table_number== 2 ) { if (row<total_patterns) table.SetValue( 0 ,row,m_total_combination[row]); else if (row>=total_patterns) { int i=row- int (total_patterns* MathFloor ( double (row)/total_patterns)); table.SetValue( 0 ,row,m_total_combination[i]); } } table.SetValue( 1 ,row,( string )found); table.SetValue( 2 ,row,TimeframeToString(timeframe)); table.SetValue( 3 ,row,( string )p1, 2 ); table.SetValue( 4 ,row,( string )p2, 2 ); table.SetValue( 5 ,row,( string )k1, 2 ); table.SetValue( 6 ,row,( string )k2, 2 ); ZeroMemory (rate); m_total_row++; }

O método recebe todos os dados para o cálculo em seus argumentos. O algoritmo de manipulação de dados é bastante simples. Dois momentos devem ser mencionados aqui. Nas versões anteriores do aplicativo, o número exato de linhas era conhecido antecipadamente. Por exemplo, ao processar os dados do padrão existentes, a tabela de resultados sempre teve o mesmo número de linhas igual ao número de padrões predefinidos, ou seja, 14. Agora, o usuário pode escolher qualquer número de padrões ou períodos de tempo para trabalhar e, portanto, o número de linhas não é conhecido. Portanto, foi adicionado um simples contador de linha m_total_row. A chamada do método AddRow() adiciona uma linha à tabela de resultados com base em dois sinais: padrão e período de tempo.

O segundo ponto diz respeito à guia AutoSearch. Nas versões anteriores, o número finito de linhas era igual ao número de combinações dos padrões gerados. O algoritmo anterior já não é mais adequado pelo mesmo motivo: o número de períodos de tempo é desconhecido. Portanto, todo o array de combinações gerados deve ser gravado novamente para cada um dos períodos de tempo selecionados.

Vamos considerar a segunda variante do método GetPatternType().

bool GetPatternType( const string symbol, string &total_combination[]);

Aqui, além do símbolo atual, o segundo parâmetro é o link para o array de strings de padrões gerados.

bool CProgram::GetPatternType( const string symbol, string &total_combination[]) { CANDLE_STRUCTURE cand1[],cand2[],cand3[],cur_cand,prev_cand,prev_cand2; RATING_SET ratings; int total_patterns,m_pattern_total[]; string elements[]; total_patterns= ArraySize (total_combination); ArrayResize (cand1,total_patterns); ArrayResize (cand2,total_patterns); ArrayResize (cand3,total_patterns); ArrayResize (m_pattern_total,total_patterns); ArrayResize (elements,m_pattern_size); for ( int i= 0 ;i<total_patterns;i++) { StringReplace (total_combination[i], "[" , "" ); StringReplace (total_combination[i], "]" , "" ); if (m_pattern_size> 1 ) { ushort sep= StringGetCharacter ( "," , 0 ); StringSplit (total_combination[i],sep,elements); } m_pattern_total[i]= 0 ; if (m_pattern_size== 1 ) IndexToPatternType(cand1[i],( int )total_combination[i]); else if (m_pattern_size== 2 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); } else if (m_pattern_size== 3 ) { IndexToPatternType(cand1[i],( int )elements[ 0 ]); IndexToPatternType(cand2[i],( int )elements[ 1 ]); IndexToPatternType(cand3[i],( int )elements[ 2 ]); } } GetTimeframes(m_timeframes1,m_cur_timeframes2); int total= ArraySize (m_cur_timeframes2); if (total< 1 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Вы не выбрали рабочий таймфрейм!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "You have not selected a working timeframe!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } m_total_row= 0 ; m_table_number= 2 ; m_table2.DeleteAllRows(); datetime start= StringToTime ( TimeToString (m_calendar3.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit3.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit3.GetMinutes()+ ":00" ); datetime end= StringToTime ( TimeToString (m_calendar4.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit4.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit4.GetMinutes()+ ":00" ); if (start>end || end> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ( false ); } if (m_pattern_size== 1 ) { ZeroMemory (cur_cand); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 3 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } else if (m_pattern_size== 2 ) { ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (rt); ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,prev_cand,m_cur_timeframes2[i],k+ 1 ); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 4 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } else if (m_pattern_size== 3 ) { ZeroMemory (cur_cand); ZeroMemory (prev_cand); ZeroMemory (prev_cand2); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { MqlRates rt[]; ZeroMemory (ratings); int copied= CopyRates (symbol,m_cur_timeframes2[i],start,end,rt); for ( int j= 0 ;j<total_patterns;j++) { for ( int k= 0 ;k<copied;k++) { GetCandleType(symbol,prev_cand2,m_cur_timeframes2[i],k+ 2 ); GetCandleType(symbol,prev_cand,m_cur_timeframes2[i],k+ 1 ); GetCandleType(symbol,cur_cand,m_cur_timeframes2[i],k); if (cur_cand.type==cand1[j].type && cur_cand.bull==cand1[j].bull && prev_cand.type==cand2[j].type && prev_cand.bull==cand2[j].bull && prev_cand2.type==cand3[j].type && prev_cand2.bull==cand3[j].bull) { m_pattern_total[j]++; GetCategory(symbol,k+ 5 ,ratings,m_cur_timeframes2[i],m_threshold_value2); } } AddRow(m_table2, "" ,ratings,m_pattern_total[j],m_cur_timeframes2[i]); m_pattern_total[j]= 0 ; } } } m_table2.DeleteRow(m_total_row); m_table2.Update( true ); m_table2.GetScrollVPointer().Update( true ); return ( true ); }

É importante entender a sequência de cálculos dessa versão do algoritmo, com base nos dados de entrada. Nós não vamos considerar o recebimento de períodos de tempo e intervalos de datas aqui, como foi discutido anteriormente. Em seguida, o algoritmo verifica o tamanho dos padrões que estão sendo testados. Considere um padrão de três velas. Depois de declarar uma estrutura para armazenar os dados de preço e depois de anular a estrutura de 'ratings' usada, o algoritmo faz um loop pela primeira vez através dos períodos de tempo e obtém a quantidade de dados copiados para cada um deles. Isso permite determinar o intervalo, no qual os padrões especificados serão buscados. Após o período de tempo, entramos no ciclo de cálculo para cada padrão no período de tempo especificado. Em seguida, para cada um dos padrões, percorremos as velas definidas no intervalo de datas especificado.

Para um melhor entendimento, veja o exemplo de cálculo e a ordem de exibição de informações na tabela de resultados.

Fig.9. Exemplo do cálculo e exibição da ordem do resultado na tabela

Como pode ser visto na Fig.9, o teste foi realizado usando o par de moedas EURUSD, com o padrão de 1-vela, nos períodos de tempo M15, M30, H1 e H2. Duas velas simples foram selecionadas para os testes: com os índices 1 e 2. A implementação do algoritmo descrito acima pode ser observada na tabela de resultados. Ele é realizado da seguinte maneira: primeiro todos os padrões gerados são analisados um a um no período de 15 minutos, depois no período de 30 minutos e assim por diante.

Conclusão

O arquivo anexado abaixo contém todos os arquivos descritos organizados nas pastas apropriadas. Para o seu bom funcionamento, você só precisa salvar a pasta MQL5 na pasta do terminal. Para abrir a pasta raiz do terminal, na qual a pasta MQL5 está localizada, pressione a combinação de teclas Ctrl+Shift+ no terminal da MetaTrader 5 ou use o menu de contexto como é mostrado na Fig. 10 logo abaixo.

Fig.10 Abrindo a pasta MQL5 no diretório raiz do terminal MetaTrader 5.

Programas utilizados no artigo

#

Nome

Tipo

Descrição

1

PatternAnalyzer.mq5 Interface gráfica

Barra de ferramentas para analisar padrões de velas 2 MainWindow.mqh Código Base Biblioteca GUI 3 Program.mqh Código Base Biblioteca de métodos para a criação de elementos da interface do usuário e cálculo

