Luta pela velocidade: QLUA vs MQL5 - por que o MQL5 é 50 a 600 vezes mais rápido?

Para comparar as linguagens MQL5 e QLUA, escrevemos vários testes que medem a velocidade de execução de operações básicas. Nos testes, usamos um computador com Windows 7 Professional 64 bits, MetaTrader 5 build 1340 e QUIK versão 7.2.0.45.

Os resultados são apresentados numa tabela cujos valores são expressos em milissegundos (quanto menos tempo, melhor)

#

Nome do script de teste

MQL5, ms

QLUA, ms

Vantagens de MQL5

1

TestFloat 3 969 273 391 69 vezes

2

TestArrays 375 230 768 615 vezes

3

TestFibo 1 125 61 110 55 vezes

4

TestPiCalculated 2 328

183 812

79 vezes

5

TestQuickSort 2 031

211 279

104 vezes

6 TestAckermann 828 64 541 78 vezes

As comparações mostram que MQL5 é 50 a 600 vezes mais rápido do que QLUA em operações básicas de qualquer linguagem de programação. Isso é obtido devido ao fato de que MQL5 é uma linguagem compilada fortemente tipada em 32/64 bits, em oposição à QLUA, que é dinâmica.O que isso dá ao trader? Capacidade de calcular rapidamente grandes matrizes de dados (praticamente ilimitadas no MetaTrader 5) e tomar decisões mais rapidamente.

Isso é apenas um teste da funcionalidade básica. Mas por trás da fachada das linguagens está sua API, que para nenhuma delas é simples. MQL5, sendo uma linguagem aplicada para uma plataforma de negociação, contém centenas de funções especializadas para acessar/processar informações de mercado e interagir com todos os componentes do terminal.

É importante que a MQL5 não seja anexada como complemento do sistema existente, mas, pelo contrário, seja o elo central da plataforma. Todos os processos no terminal de negociação são desenvolvidos para atender às necessidades dos desenvolvedores de robôs de negociação. Isso torna mais rápido o acesso aos dados internos da plataforma e cria um canal direto para operações de negociação.





TestFloat - Velocidade de execução de operações com números reais

Código em MQL5

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 35000 double f0= 0 ; double f1= 123.456789 ; double f2= 98765.12345678998765432 ; double f3= 12345678943.98 ; int OnStart () { uint tick_count,res; tick_count= GetTickCount (); TestFloat(); res= GetTickCount ()-tick_count; Print ( "Test float time=" ,res, " ms" ); Print ( "Result=" ,f0); return (( int )res); } void TestFloat() { for ( int i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) for ( int j= 0 ;j<MAX_SIZE;j++) { f0=f0+(f1/(i+ 1 ))-f2+(f3*i); } }

Código em LUA

-- TestFloat f0= 0.0 f1= 123.456789 f2= 98765.12345678998765432 f3= 12345678943.98 MAX_SIZE= 35000 function Start() local t=os.clock() TestFloat() local res=(os.clock()-t)* 1000 -- os resultados de execução devem ser inseridos aqui check=f0 message( "TestFloat time=" ..res.. " ms

check=" ..tostring(check)); end function TestFloat() -- num loop chegamos até um valor 1 vez mais pequeno que MAX_SIZE MAX_SIZE=MAX_SIZE- 1 for i= 0 , MAX_SIZE do for j= 0 , MAX_SIZE do f0=f0+(f1/(i+ 1 ))-f2+(f3*i); end end end -- executamos o script Start()

TestArrays - Testando velocidade de acesso a elementos da matriz

Código em MQL5

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 32000 int x[MAX_SIZE],y[MAX_SIZE]; int OnStart () { int i,k; uint tick_count,res; tick_count= GetTickCount (); for (i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) x[i]=i+ 1 ; for (k= 0 ;k<MAX_SIZE;k++) for (i=MAX_SIZE- 1 ; i>= 0 ; i--) y[i]+=x[i]; long check= 0 ; for (i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) { check+=y[i]; } res= GetTickCount ()-tick_count; Print ( "TestArrays time=" ,res, " ms" ); Print ( "check=" ,check); return (( int )res); }

Código em LUA

-- TestArrays function Start() MAX_SIZE= 32000 x={} y={} local start=os.clock() for i= 1 ,MAX_SIZE, 1 do x[i]=i y[i]= 0 end y[MAX_SIZE]= 0 for k= 1 ,MAX_SIZE, 1 do for i=MAX_SIZE, 1 ,- 1 do y[i]=y[i]+x[i] end end local res=(os.clock()-start)* 1000 -- número de controle local check= 0 for k= 1 ,MAX_SIZE, 1 do check=check+y[k] end message( "Time = " ..res.. " ms

check=" .. check) end -- executamos o script Start()

TestFibo - Calculando o sequenciamento da série Fibonacci



Código em MQL5

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 40 long fib[MAX_SIZE]; void OnStart () { int i; uint res; res= GetTickCount (); for (i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) fib[i]=TestFibo(i); res= GetTickCount ()-res; Print ( "TestFibo time=" ,res, " ms" ); Print ( "Fibo[39]=" ,fib[39 ]); } long TestFibo( long n) { if (n< 2 ) return ( 1 ); return (TestFibo(n- 2 )+TestFibo(n- 1 )); }

Código em LUA

-- TestFibo MAX_SIZE= 40 fib={} function Start() start=os.clock() for i= 0 ,MAX_SIZE- 1 do fib[i]=TestFibo(i) end res=(os.clock()-start)* 1000 message( "TestFibo time=" ..res.. " ms

Fibo[39]=" ..fib[ 39 ]) end function TestFibo(n) if n< 2 then return ( 1 ) else return (TestFibo(n- 2 )+TestFibo(n- 1 )) end end -- executamos o script Start()





TestPiCalculated - Calculando 22 000 dígitos de Pi



Código em MQL5

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 22000 string str; int a[(MAX_SIZE/ 4 + 1 )* 14 ]; int OnStart () { uint tick_count,res; tick_count= GetTickCount (); PiCalculate(MAX_SIZE); res= GetTickCount ()-tick_count; Print ( "TestPiCalculated time=" ,res, " ms" ); Print ( "Pi=" , StringSubstr (str, 0 , 16 )); return (( int )res); } void PiCalculate( const int digits) { int d = 0 ,e,b,g,r; int c = (digits/ 4 + 1 )* 14 ; int f = 10000 ; for ( int i= 0 ;i<c;i++) a[i]= 20000000 ; while ((b=c-= 14 )> 0 ) { d=e=d%f; while (--b> 0 ) { d = d * b + a[b]; g = (b << 1 ) - 1 ; a[b]=(d%g)*f; d/=g; } r=e+d/f; if (r< 1000 ) { if (r> 99 ) str+= "0" ; else { if (r> 9 ) str+= "00" ; else str+= "000" ; } } str+= IntegerToString (r); } }

Código em LUA



-- TestPiCalculated -- quantidade de dígitos do número Pi que usaremos ao calcular MAX_SIZE= 22000 -- nesta string colocamos o valor do número Pi str= "" a={} function OnStart () start=os.clock() PiCalculate(MAX_SIZE) -- tempo de cálculo do número Pi em milissegundos res=(os.clock()-start)* 1000 message( "TestPiCalculated time=" .. res .. " ms



Pi=" .. string .sub(str, 1 , 16 )) -- exibimos 16 dígitos end function PiCalculate(digits) d = 0 c = (math. floor (digits/ 4 )+ 1 )* 14 -- math. floor () -divisão inteira baseada num exemplo da documentação de LUA f = 10000 for i= 0 ,c do a[i]= 20000000 end c=c- 14 b=c while b> 0 do e=d%f d=e while b- 1 > 0 do b=b- 1 d = d * b + a[b] g = (b * 2 ) - 1 a[b]=(d%g)*f d=math. floor (d/g) -- math. floor (d/g) - divisão inteira baseada num exemplo da documentação de LUA end r=e+math. floor (d/f) -- math. floor (d/f) - divisão inteira baseada num exemplo da documentação de LUA if r< 1000 then if (r> 99 ) then str=str .. "0" else if (r > 9 ) then str=str .. "00" else str=str .. "000" end end end str=str .. string .format( "%d" ,r) c=c- 14 b=c end end -- executamos o script OnStart ()





Testando a velocidade de classificação rápida de matriz

Código em MQL5

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 16000000 int array[MAX_SIZE]; void OnStart () { uint tick_count,res; for ( int i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) array[i]=i% 100 ; tick_count= GetTickCount (); QuickSort(array, 0 ,MAX_SIZE- 1 ); res= GetTickCount ()-tick_count; Print ( "TestQuickSort time=" ,res, " ms" ); for ( int i= 1 ;i<MAX_SIZE;i++) if (array[i]<array[i- 1 ]) { Print ( "Array not sorted" ); break ; } } void QuickSort( int &arr[], int left, int right) { int i=left; int j=right; int center=arr[(i+j)/ 2 ]; int x; while (i<=j) { while (arr[i]<center && i<right) i++; while (arr[j]>center && j>left) j--; if (i<=j) { x=arr[i]; arr[i]=arr[j]; arr[j]=x; i++; j--; } } if (left<j) QuickSort(arr,left,j); if (right>i) QuickSort(arr,i,right); }

Código em LUA



-- TestQuickSort - classificaremos uma matriz com um tamanho de 16 milhões de elementos MAX_SIZE= 16000000 array={} function Start() for i= 0 ,MAX_SIZE- 1 do array[i]=i% 100 end start=os.clock() QuickSort(array, 0 ,MAX_SIZE- 1 ) res=(os.clock()-t)* 1000 message( "TestQuickSort time=" .. res .. " ms" ) for i= 1 ,MAX_SIZE- 1 do if array[i]<array[i- 1 ] then message( "Array not sorted" ); break ; end end end function QuickSort(arr,left,right) i=left j=right center=arr[math. floor ((i+j)/ 2 )] while i<=j do while (arr[i]<center and i<right) do i=i+ 1 end while (arr[j]>center and j>left) do j=j- 1 end if i<=j then x=arr[i] arr[i]=arr[j] arr[j]=x i=i+ 1 j=j- 1 end end if left<j then QuickSort(arr,left,j) end if right>i then QuickSort(arr,i,right) end end -- executamos o script Start()





TestAckermann - Testando recursão em funções

Código em MQL5

#property copyright "2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #define MAX_SIZE 120000 void OnStart () { uint check= 0 ; uint res= 0 ; res= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<MAX_SIZE;i++) check+=Ackermann( 1 +i% 3 , 1 +i% 5 ); res= GetTickCount ()-res; Print ( "TestAckermann time=" ,res, " ms" ); Print ( "check=" ,check); } int Ackermann( int m, int n) { if (m== 0 ) return (n+ 1 ); if (n== 0 ) return (Ackermann(m- 1 , 1 )); return (Ackermann(m- 1 ,Ackermann(m,(n- 1 )))); }

Código em LUA



-- TestAckermann MAX_SIZE= 120000 function Start() local check= 0 -- número de controle local start=os.clock() for i= 1 ,MAX_SIZE do check=check+Ackermann( 1 +i% 3 , 1 +i% 5 ); end local finish=os.clock() local time=(finish-start)* 1000 message( "TestAckermann time=" .. time.. " ms



check=" ..check) end function Ackermann(m,n) if (m== 0 ) then return (n+ 1 ) end if (n== 0 ) then return (Ackermann(m- 1 , 1 )) end return (Ackermann(m- 1 ,Ackermann(m,(n- 1 )))) end -- executamos o script Start()





Você pode baixar o arquivo de scripts completo e verificar os resultados por conta própria.