使用 EA Tree 在几分钟内创建 MQL5 EA 交易：第一部分
简介
EA Tree 是第一款拖放 MetaTrader MQL5 EA 交易生成器。它是一款在您的本地计算机上运行的 Windows 应用程序。您可以使用非常易用的图形用户界面创建复杂的 MQL5 代码。
在 EA Tree 中，通过将盒子连接在一起创建 EA 交易。盒子可以包含 MQL5 函数、技术指标、自定义指标或值。一个盒子的输出可连接到另一个盒子的输入，从而构成“盒子树”。EA Tree 从“盒子树”生成 MQL5 代码，然后使用安装在您的计算机上的 MetaTrader 5 平台将 MQL5 代码转换为可执行的 EA 交易。
图 1. EA Tree 图形用户界面
在接下来的几节中，我们将介绍 EA Tree 的基本概念。
1. 基本概念
“盒子”和“按钮”概念。
盒子是 EA Tree 中信息的表示。它们可以包含技术指标、数学函数等。每个盒子含有输入按钮和输出按钮。在这个例子中，Add（添加）按钮具有三个分别标记为 A、B、C 的输入按钮以及一个标有 OUT 的输出按钮。
每个盒子的名称跟着一个索引，从而拥有独特标签。在这个例子中，标签 Add_1 表示盒子的名称为 Add，及索引为 1，这意味着它是在盒子布局中创建的第一个盒子。
图 2. Add 盒子
连接按钮：
一个盒子的输出按钮可连接到另一个盒子的输入按钮，如果它们具有相同的数据类型的话，例如它们都是 double数据类型。
在这个例子中，我们将 Add_2 盒子的 OUT 按钮连接到 If_Else_1 盒子的 A 按钮。
图 3. "Add" 盒子 + "If-Else" 盒子
2. "Trade"（交易）盒子
Trade 盒子是 EA Tree 的主盒子。它有很多输入按钮。最重要的按钮是 openLong、openShort、closeLong 和 closeShort 按钮。也有很多交易参数。
图 4. "Trade" 盒子
3. "MM" (MoneyManagement) 盒子
MM 盒子处理 EA Tree 中的 MoneyManagement（资金管理）。它有几个输入按钮。您需要将其输出按钮连接到 Trade 盒子的 MM 按钮。
图 5. "Trade" 盒子 + MM 盒子
4. Logic（逻辑）盒子
Logic 盒子对交易盒子条件按钮（openLong、openShort、closeLong 和 closeShort）和布局中余下的盒子之间的连接非常重要。
If-Else 逻辑盒子
If-Else 盒子具有以下逻辑：
如果 A 运算符 B 则 T（输出按钮）为 true，否则 F（输出按钮）为 true。
其中，运算符为“等于”、“不等于”、“小于”、“大于”等。
图 6. "If-Else" 逻辑盒子
Crossover（穿越）逻辑盒子
Crossover 盒子具有以下逻辑：
如果 A 运算符1 B 与 C 运算符2 D 则 T（输出按钮）为 true，否则 F（输出按钮）为 true。
其中，运算符1 和运算符2 为“等于”、“不等于”、“小于”、“大于”等。移位设置要连接到的指标索引。
在这个例子中，我们具有以下逻辑：
图 7. “穿越” + “随机动量”逻辑盒子
AND（与）逻辑盒子
AND 盒子具有以下逻辑：
如果（A 与 B 与 C 与 D），则 OUT（输出按钮）为 true
图 8 "And" 盒子
OR（或）逻辑盒子
OR 盒子具有以下逻辑：
如果（A 或 B 或 C 或 D），则 OUT（输出按钮）为 true
图 9. "Or" 盒子
5. 技术指标盒子
在 Technical Indicators（技术指标）菜单中列出了很多技术指标，例如 MACD 和 Moving Average (MA) 技术指标盒子
MACD 技术指标盒子
图 10. MACD 技术指标盒子
MA（移动平均线）技术指标盒子
图 11. MA（移动平均线）技术指标盒子
6. 自定义指标
可以在 Custom Indicators（自定义指标）菜单和工具栏中使用自定义指标工具。EA Tree 仅使用 MQL5 自定义指标。
7. MQL5 函数
EA Tree 拥有很多用于 MQL5 函数的盒子，包括：
- 时间序列盒子，例如 iOpen、iClose、HighestHigh、LowestLow 等；
- 转换函数；
- 数学函数；
- 字符串函数。
8. 教程：创建一个简单的 EA 交易
在这一节中，让我们使用本文介绍的几个工具创建一个简单的 EA。
首先，让我们列出 EA 交易原则。
进入原则：
建立买入持仓：
建立卖出持仓：
退出原则：
平掉买入持仓：与建立卖出持仓的原则相同
平掉卖出持仓：与建立买入持仓的原则相同
我们将使用默认交易盒子，并且不使用资金管理设置。
让我们开始吧：
1. 创建一个 Trade（交易）盒子，然后创建一个 AND（与）盒子，并将其输出连接到 Trade（交易）盒子的 openLong 按钮：
图 12. Trade（交易）盒子 + And（与）盒子
2. 创建一个 Crossover（穿越）盒子，并将其 T(true) 输出按钮连接到 And（与）盒子的 A 按钮。
图 13. Trade（交易）盒子 + And（与）盒子 + Crossover（穿越）盒子
3. 创建一个 MACD 盒子，并将其 Main（主值）输出按钮连接到 Crossover（穿越）盒子的 A 按钮和 C 按钮，将其 Signal（信号）输出按钮连接到 Crossover（穿越）盒子的 B 按钮和 D 按钮。
逻辑如下所示：
图 14. Trade（交易）盒子 + And（与）盒子 + Crossover（穿越）盒子 + MACD 盒子
4. 创建 MA 和 If-Else 盒子。将 MA 盒子的 Main（主值）输出按钮连接到 If-Else 盒子的 A 按钮和 B 按钮。将 IF-Else 盒子的 OUTPUT（输出）连接到 AND（与）盒子的 B 按钮。
现在，openLong 条件的子树含有以下三个条件：
图 15. Trade（交易）盒子 + And（与）盒子 + Crossover（穿越）盒子 + MACD 盒子 + MA 盒子 + If-else 盒子
5.创建另一个 And （与）盒子，并将其输出按钮连接到交易盒子的 openShort 按钮。
6.因为 openShort 逻辑与 openLong 的逻辑相反，所以将 Crossover（穿越）盒子的 F 输出按钮连接到新建的 And（与）盒子的 A 按钮。同样的，将 If-Else 盒子的 F 输出按钮连接到新建的 And（与）盒子的 B 按钮：
图 16. Trade（交易）盒子 + And（与）盒子 + Crossover（穿越）盒子 + MACD 盒子 + MA 盒子 + If-else 盒子 + And（与）盒子
7. 为了获得退出信号，将第一个 AND（与）盒子的 OUT（输出）变量连接到 Trade（交易）盒子的 closeLong 按钮，将第二个 AND（与）盒子的 OUT（输出）变量连接到 Trade（交易）盒子的 closeShort 按钮：
图 17. 将 CloseShort 添加到 Trade（交易）盒子
8. 双击 MACD 和 MA 盒子，选择若干个在我们将生成的 MQL5 EA 中要作为输入变量的变量。
图 18. 输入参数
9. 现在，布局即已完成。保存布局和 MQL5 文件。然后在 MetaEditor 5 中打开新的 MQL5 EA 文件并进行编译。
图 19. 生成的 EA
10. 最后，我们在 MetaTrader 5 策略测试程序中优化选择的输入变量。
图 20. EA 的测试
总结
使用 EA Tree 有很多优点：
- 易于使用和理解拖放图形用户界面；
- 无需后台编程；
- 能够快速地学习 MQL5；
- 保守您的交易秘密；
- 将 EA 开发时间缩短到几分钟，而不是原来的几天或者数月；
- 能够开发具有多货币和多时间框架的复杂 MQL5 EA；
- 可以在一个 EA 中采用多个交易策略；
- 可以通过保存和载入图（盒子树）来轻松地重复使用代码；
- 仍然能够导入 MQL5 自定义指标；
- 每次都能创建正确的 MetaTrader 5 MQL 代码。
