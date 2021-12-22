MetaTrader 5 / Alım-satım sistemleri
EA Ağacını kullanarak dakikalar içinde MQL5 Expert Advisor'lar oluşturma: Bölüm Bir

EA Ağacını kullanarak dakikalar içinde MQL5 Expert Advisor'lar oluşturma: Bölüm Bir

eatree

Giriş

EA Ağacı, ilk sürükle ve bırak MetaTrader MQL5 Expert Advisor Oluşturucusu'dur. Bu, bilgisayarınızda yerel olarak çalışan bir Windows uygulamasıdır. Kullanımı çok kolay bir grafik kullanıcı arayüzünü kullanarak karmaşık MQL5 kodu oluşturabilirsiniz.

EA Ağacı'nda, Expert Advisor'lar kutular birbirine bağlanarak oluşturulur. Kutular MQL5 işlevleri, teknik göstergeler, özel göstergeler veya değerler içerebilir. Bir kutunun çıkışları, bir "kutu ağacı" oluşturmak için başka bir kutunun girişlerine bağlanabilir. EA Ağacı, "kutu ağacından" MQL5 kodunu oluşturur ve ardından MQL5 kodunu yürütülebilir bir Expert Advisor'a dönüştürmek için bilgisayarınızda yüklü MetaTrader 5 platformunu kullanır.

Şekil 1. EA Ağacı Grafik Kullanıcı Arayüzü

Şekil 1. EA Ağacı Grafik Kullanıcı Arayüzü


Önümüzdeki birkaç bölümde, EA Ağacı'nın temel kavramlarını gözden geçireceğiz.

1. Temel Kavramlar

"Kutu" ve "düğmeler" kavramı.

Kutular, EA Ağacı'ndaki bilgilerin bir temsilidir. Bunlar, teknik gösterge, matematiksel işlev vb. içerebilirler. Her kutunun giriş düğmeleri ve çıkış düğmeleri vardır. Bu örnekte, Ekle kutusunda A, B ve С etiketli üç giriş düğmesi ve OUT etiketli bir çıkış düğmesi bulunur.

Her kutunun adını ve ardından bir indeksi kullanan benzersiz bir etiketi vardır. Bu örnekte Add_1 etiketi, kutu adının Ekle olduğunu ve indeksinin 1 olduğunu belirtir; bu, kutu düzeninde oluşturulan ilk kutu olduğu anlamına gelir.

Şekil 2. Kutu ekle

Şekil 2. Kutu ekle

Düğmeleri bağlama:

Bir kutunun çıkış düğmeleri, aynı veri türlerine sahipse, başka bir kutunun giriş düğmelerine bağlanabilir; örneğin, her ikisi de çift veri türü.

Bu örnekte, Add_2 kutusunun OUT düğmesini If_Else_1 kutusunun A düğmesine bağladık.

Şekil 3. "Ekle" kutusu + "if else" kutusu

Şekil 3. "Ekle" kutusu + "If-Else" kutusu

2. "Alım Satım" kutusu

Alım Satım kutusu, EA Ağacı'ndaki ana kutudur. Birçok giriş düğmesi vardır. En önemli düğmeler openLong, openShort, closeLong ve closeShort düğmeleridir. Ayrıca birçok alım satım parametresi vardır.

 Şekil 4. "Alım Satım" kutusu

Şekil 4. "Alım Satım" kutusu

3. "MM" (MoneyManagement) kutusu

MM kutusu, EA Ağacı'nda MoneyManagement'ı yönetir. Birkaç giriş düğmesi vardır. Çıkış düğmesini Alım Satım kutusunun MM düğmesine bağlamanız gerekir.

Şekil 5. "Alım Satım" kutusu + MM kutusu

Şekil 5. "Alım Satım" kutusu + MM kutusu


4. Mantık Kutuları

Mantık kutuları, alım satım kutusu koşul düğmeleri arasında bağlantı kurmak için önemlidir: openLong, openShort, closeLong ve closeShort ve düzendeki geri kalan kutular.

If-Else mantık kutusu

If-Else kutusu şu mantığa sahiptir:

A işleç B ise, T(çıkış düğmesi) true'dur, aksi taktirde F(çıkış düğmesi) true'dur.

Burada işleç eşit, eşit değil, küçük, büyük vb. olabilir.

Şekil 6. "If-Else" mantık kutusu

Şekil 6. "If-Else" mantık kutusu

Çapraz mantık kutusu

Çapraz kutu şu mantığa sahiptir:

A işleç1 B AND C işleç2 D ise T(çıkış düğmesi) true'dur, aksi taktirde F(çıkış düğmesi) true'dur.

Burada işleç1 ve işleç 2 eşit, eşit değil, küçük, büyük vb. olabilir. Kaymalar, bağlanılacak göstergelerin indekslerini ayarlar.

Bu örnekte şu mantığa sahibiz:

Mevcut Stokastik ana > mevcut Stokastik sinyal ve

Önceki Stokastik ana > önceki Stokastik sinyal

O zaman T true ve F false'tur

Şekil 7. Çapraz + Stokastik Mantık kutuları

Şekil 7. "Çapraz" + "Stokastik" mantık kutuları

AND mantık kutusu

AND kutusu şu mantığa sahiptir:

(A AND B AND C AND D) ise bu durumda OUT(çıkış düğmesi) true'dur

Şekil 8. "And" kutusu

OR mantık kutusu

OR kutusu şu mantığa sahiptir:

(A OR B OR C OR D) ise bu durumda OUT (çıkış düğmesi) true'dur

Şekil 9. "Or" kutusu

Şekil 9. "Or" kutusu


5. Teknik Gösterge Kutuları

Teknik Göstergeler menüsünün altında listelenen birçok teknik gösterge vardır: Örneğin: MACD ve Hareketli Ortalama (MA) teknik göstergesi kutuları

MACD teknik gösterge kutusu

Şekil 10. MACD teknik gösterge kutusu

Şekil 10. MACD teknik gösterge kutusu

MA (Hareketli Ortalama) teknik gösterge kutusu

Şekil 11. MA (Hareketli Ortalama) teknik gösterge kutusu

Şekil 11. MA (Hareketli Ortalama) teknik gösterge kutusu

6. Özel Göstergeler

Özel Gösterge araçları, Özel Göstergeler Menüsü ve Araç Çubuğu'nda mevcuttur. EA Ağacı, yalnızca MQL5 özel göstergelerini kullanır.

7. MQL5 İşlevleri

EA Ağacı'nda, MQL5 işlevleri için aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok kutu bulunur:

  • iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow vb. gibi Zaman Serisi Kutuları.
  • Dönüştürme İşlevleri;
  • Matematik İşlevleri;
  • Dize İşlevleri.

8. Eğitim: Basit bir Expert Advisor oluşturma

Bu bölümde, basit bir EA oluşturmak için bu makalede ele alınan araçlardan bazılarını kullanalım.

Öncelikle, Expert Advisor alım satım kurallarını listeleyelim.

Giriş Kuralları:

Açık Uzun:

  1. Mevcut MACD ana > mevcut MACD sinyali ve
  2. Önceki MACD ana < önceki MACD sinyali ve
  3. Mevcut EMA(20) > önceki EMA(20)

Açık Kısa:

  1. Mevcut MACD ana < mevcut MACD sinyali ve
  2. Önceki MACD ana > önceki MACD sinyali ve
  3. Mevcut EMA(20) < önceki EMA(20)

Çıkış Kuralları:

Kapalı Uzun: Açık Kısa ile aynı kurallar
Kapalı Kısa: Açık Uzun ile aynı kurallar

Varsayılan alım satım kutusunu kullanacağız ve herhangi bir para yönetimi ayarını kullanmayacağız.

O halde başlayalım:

1. Bir Alım Satım kutusu ve bir AND kutusu oluşturun ve çıkışını Alım Satım kutusunun openLong düğmesine bağlayın:


Şekil 12. Alım Satım Kutusu + And Kutusu

Şekil 12. Alım Satım Kutusu + And Kutusu

2. T(true) çıkış düğmesini kullanarak bir Çapraz kutu oluşturun ve And kutusunun A düğmesine bağlayın.

Şekil 13. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu

Şekil 13. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu

3. Kullanarak bir MACD kutusu oluşturun, Ana çıkış düğmesini Çapraz kutunun A ve C düğmelerine ve Sinyal çıkış düğmesini Çapraz kutunun B ve D düğmelerine bağlayın.

Buradaki mantık şudur:

Mevcut MACD ana > mevcut MACD sinyali ve
       Önceki MACD ana < önceki MACD sinyali

Şekil 14. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu

Şekil 14. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu


4. MA ve If-Else kutuları oluşturun. MA kutusunun Ana çıkış düğmesini If-Else kutusunun A ve B düğmelerine bağlayın. IF-Else kutusunun ÇIKIŞINI AND kutusunun B düğmesine bağlayın.

openLong koşulunun alt ağacı artık şu üç koşulla tamamlandı:

  1. Mevcut MACD ana > mevcut MACD sinyali ve
  2. Önceki MACD ana < önceki MACD sinyali ve
  3. Mevcut EMA(20) > önceki EMA(20)

Şekil 15. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu + MA Kutusu + If-else Kutusu

Şekil 15. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu + MA Kutusu + If-else Kutusu

5. Başka bir And kutusu oluşturun ve çıkış düğmesini alım satım kutusunun openShort düğmesine bağlayın.

6. openShort mantığı openLong'un tersi olduğu için, Çapraz kutunun F çıkış düğmesini yeni And kutusunun A düğmesine bağlayın. Ayrıca If-Else kutusunun F çıkış düğmesini yeni And kutusunun B düğmesine bağlayın:


Şekil 16. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu + MA Kutusu + If-else Kutusu + And kutusu

Şekil 16. Alım Satım Kutusu + And Kutusu + Çapraz Kutu + MACD Kutusu + MA Kutusu + If-else Kutusu + And Kutusu

7. Çıkış sinyallerini almak için, ilk AND kutusunun OUT değişkenini Alım Satım kutusunun closeLong düğmesine ve ikinci AND kutusunun OUT değişkenini Alım Satım kutusunun closeShort düğmesine bağlayın:

Şekil 17. Alım Satım kutusuna CloseShort ekleme
 Şekil 17. Alım Satım kutusuna CloseShort ekleme

8. Hem MACD hem de MA kutularına çift tıklayın ve oluşturacağımız MQL5 EA'da giriş değişkenleri olarak bir dizi değişken seçin.

Şekil 18. Giriş parametreleri

Şekil 18. Giriş parametreleri

9. Düzen şimdi tamamlandı. Düzeni ve MQL5 dosyasını kaydedin. Ardından yeni MQL5 Expert Advisor dosyasını MetaEditor 5 içinde açın ve derleyin.

Şekil 19. Oluşturulan Expert Advisor

Şekil 19. Oluşturulan Expert Advisor

10. Son olarak, MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı içinde seçilen giriş değişkenlerini optimize ediyoruz.


Şekil 20. Expert Advisor'ın Test Edilmesi 

Şekil 20. Expert Advisor'ın Test Edilmesi


Sonuç

EA Ağacı'nı kullanmanın birçok faydası vardır:

  • Kullanımı ve anlaşılması kolay, sürükle ve bırak grafik kullanıcı arayüzü;
  • Programlama arka planına ihtiyacınız duymazsınız;
  • MQL5 hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz;
  • Alım satım sırlarınızın gizliliği;
  • Expert Advisor geliştirme süresini günler veya aylar yerine dakikalara düşürürsünüz;
  • Birden çok para birimi ve birden çok zaman dilimi ile karmaşık MQL5 Expert Advisor'lar geliştirebilirsiniz;
  • Birden fazla alım satım stratejisini tek bir Expert Advisor'a dahil edebilirsiniz;
  • Diyagramları (kutu ağaçları) kaydedip yükleyerek kodu kolayca yeniden kullanabilirsiniz;
  • MQL5 özel göstergelerini hala içe aktarabilirsiniz;
  • Her seferinde doğru MetaTrader 5 MQL kodunu oluşturursunuz.

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/en/articles/337

