EA 트리를 이용하여 MQL5 Expert Advisor 뚝딱 만들기: 1부

들어가며

EA Tree는 최초의 드래그 앤 드랍 MetaTrader MQL5 Expert Advisor 생성기입니다.. 이 프로그램은 컴퓨터에 설치해서 로컬로 작동하는 윈도우즈 어플리케이션입니다. 매우 사용하기 편리한 GUI를 이용하여 복잡한 MQL5도 만들 수 있습니다.

EA 트리에서는 박스들을 서로 연결하는 것으로 Expert Advisor를 만들 수 있습니다. 각 박스에는 MQL5 함수, 기술 인디케이터, 커스텀 인디케이터, 혹은 값이 들어있을 수 있습니다. 한 박스의 출력물은 다른 박스의 입력물로 쓰여 "박스 트리"를 형성할 수 있습니다. EA 트리는 "박스 트리"를 가지고 MQL5 코드를 생성하며, 그 후 컴퓨터에 설치된MetaTrader 5 플랫폼을 이용하여 MQL5 코드를 실행가능한 Expert Advisor로 변환시킵니다.





1번 그림. EA 트리 GUI







아래 몇개 섹션에서 EA 트리의 기본 컨셉에 대해 알아보겠습니다.

1. 기본 컨셉

"박스"와 "버튼"의 컨셉.

박스란 EA 트리에서 정보를 나타냅니다. 박스 안에는 기술 인디케이터, 수학 함수 등이 들어있을 수 있습니다. 각 박스에는 입력 버튼과 출력 버튼이 있습니다. 본 예시에서는 이 Add 박스는 A, B, 그리고 С라고 명명된 3개의 입력 버튼이 있으며, OUT이라 명명된 하나의 출력 버튼이 있습니다.



각 박스에는 자신만의 이름과 인덱스가 적힌 레이블이 붙어있습니다. 이 예시에서 Add_1은 박스의 이름이 Add이고 인덱스는 1임을 알려줍니다. 그 의미는 박스 레이아웃에서 생성된 첫 박스라는 의미입니다.

2번 그림. Add 박스



버튼 연결하기

한 박스의 출력 버튼은 다른 박스의 입력 버튼과 같은 자료형이라면 (예를 들어 둘 다 double 자료형일 경우) 연결 할 수 있습니다.



이 예시에서는 Add_2 박스의 OUT 버튼을 If_Else_1 박스의 A 버튼에 연결합니다.

3번 그림. "Add" 박스 + "If-Else" 박스



2. "Trade" 박스



Trade 박스는 EA 트리의 주요 박스입니다. 여러 입력 버튼이 있습니다. 가장 중요한 버튼들엔 openLong, openShort, closeLong, closeShort 버튼들이 속합니다. 이외에도 트레이드 패러미터가 여럿 있습니다.

4번 그림. "Trade" 박스

3. "MM" (자금관리, MoneyManagement) 박스



MM 박스는 EA 트리에서 자금 관리를 담당합니ㅏㄷ. 여러 입력 버튼이 있습니다. 이 출력 버튼을 Trade 박스의 MM 버튼에 연결할 필요가 있습니다.





5번 그림. "매매" 박스 + MM 박스



4. 논리 박스



논리 박스는 trade 박스 조건 버튼인 openLong, openShort, closeLong, 그리고 closeShort와 레이아웃 내의 그 외 박스들과 연결하기 위해 필요합니다.

If-Else 논리 박스

If-Else 박스는 이 논리로 되어있습니다.

If A operator B then T(출력 버튼) 은 참 else F(출력 버튼)은 참

operator는 같은, 같지않은, 미만, 초과 등이 될 수 있습니다.

6번 그림. "If-Else" 논리 박스

교차 논리 박스

교차(Crossover) 박스는 이 논리로 되어있습니다.

If A operator1 B AND C operator2 D then T(출력 버튼)은 참 else F(출력 버튼)은 참.

operator1과 operator2는 같은, 같지않은, 미만, 초과 등이 될 수 있습니다. 시프트들은 인디케이터가 연결할 인덱스를 설정합니다.



이 예시에서는 이 논리를 사용합니다

If 현재 Stochastic main > 현재 Stochastic signal and If 이전Stochastic main > 이전 Stochastic signal 그러면 T는 참이고 F는 거짓입니다.

7번 그림. "교차" + "스토캐스틱" 논리 박스

AND 논리 박스

AND 박스는 이 논리로 되어있습니다.

만약 (A AND B AND C AND D) 그러면 OUT(출력 버튼) 은 참

8번 그림. "And" 박스

OR 논리 박스

OR 논리 박스는 이 논리로 되어 있습니다.

만약 (A OR B OR C OR D) 그러면 OUT (출력 버튼)은 참

9번 그림. "Or" 박스

5. 기술 인디케이터 박스



기술 인디케이터 메뉴 아래에 MACD 및 이동평균 (Moving Average,MA) 기술 인디케이터 박스를 비롯한 기술 인디케이터들이 준비되어있습니다.

MACD 기술 인디케이터 박스

10번 그림. MACD 기술 인디케이터 박스

이동평균 (Moving Average, MA) 기술 인디케이터 박스

11번 그림. 이동평균 (Moving Average, MA) 기술 인디케이터 박스

6. 커스텀 인디케이터



커스텀 인디케이터 도구는 커스텀 인디케이터 메뉴와 툴바에 있습니다. EA 트리는 MQL5 커스텀 인디케이터만을 사용합니다.



7. MQL5 함수



EA 트리에는 이하의 MQL5 함수들을 위한 많은 박스가 있습니다.

iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, 등을 위한 타임시리즈 박스.

변환 함수들

수학 함수들.

스트링 함수들

8. 튜토리얼: 간단 Expert Advisor 만들기



이 섹션에서는 본 문서에서 지금까지 다룬 도구를 이용하여 간단한 EA를 만들 것입니다.

먼저 Expert Advisor 매매 법칙을 살펴봅시다.

진입 법칙: 롱 개방 현재 MACD main > 현재 MACD signal and 이 MACD main < 이전 MACD signal and 현재 EMA(20) > 이전 EMA(20) 숏 개방 현 MACD main < 현재 MACD signal and 이 MACD main > 이전 MACD signal and 현 EMA(20) < 이전 EMA(20) 이탈 법칙: 롱 청산: 숏 개방과 같은 법칙

숏 청: 롱 개방과 같은 법칙

기본 trade 박스를 쓰고 자금 관리 세팅이 없이 세팅하겠습니다.

시작해봅시다.

1. Trade 박스를 만들고 AND 박스를 만든 후 AND 박스의 출력 버튼을 Trade 박스의 openLong 버튼에 연결합니다.





12번 그림. Trade 박스 + And 박스

2. 교차 박스를 만들고 그것의 T(참) 출력 버튼을 And 박스의 A 버튼에 연결합니다.

13번 그림. Trade 박스 + And 박스 + Crossover 박스

3. MACD 박스를 만들고 Main 출력 버튼을 교차 박스의 A C 버튼에 연결하고, 신호 출력 버튼은 교차 박스의 B D 버튼에 연결합니다.

여기의 논리는,

If 현재 MACD main > 현재 MACD signal and

이전 MACD main < 이전 MACD signal





14번 그림. Trade 박스 + And 박스 + Crossover 박스 + MACD 박스





4. MA와 If-Else 박스 만들기 MA 박스의 Main 출력 버튼을 If-Else 박스의 A 그리고 B 버튼들에 연결합니다. IF-Else 박스의 OUTPUT을 AND 박스의 B 버튼에 연결합니다.

openLong 조건의 서브트리는 아래의 3 조건으로 완성됩니다.

현재 MACD main > 현재 MACD signal and 이 MACD main < 이전 MACD signal and 현 EMA(20) > 이전 EMA(20)

15번 그림. Trade 박스 + And 박스 + Crossover 박스 + MACD 박스 + MA 박스 + If-else 박스



5. 새로운 And 박스를 또 하나 만들고 이것의 출력 버튼을 Trade 박스의 openShort 버튼에 연결합니다.

6.openShort 논리는 openLong의 정 반대이므로 교차 박스의 F 출력 버튼을 새로운 And 박스의 A 버튼에 연결하십시오. 그리고 If-Else 박스의 F 출력 버튼을 새로운 And 박스의 B 버튼에 연결하십시오.





16번 그림. Trade 박스 + And 박스 + Crossover 박스 + MACD 박스 + MA 박스 + If-else 박스 + And 박스



7. 이탈 신호를 받으려면 첫 AND 박스의 OUT 변수를 Trade 박스의 closeLong 버튼에 연결하고, 두번째 AND 박스의 OUT 변수를 Trade 박스의 closeShort 버튼에 연결하시면 됩니다.



17번 그림. Trade 박스에 CloseShort 추가하기

8. MACD와 MA 박스들을 더블 클릭 하고 만들 MQL5 EA에서 입력 패러미터가 될 변수의 수를 고릅니다.

18번 그림. 입력 패러미터들

9. 레이아웃 정리가 끝났습니다. 레이아웃을 저장하고 MQL5 파일을 저장합니다. 그 뒤 MetaEditor 5에서 새 MQL5 Expert Advisor 파일을 열고 컴파일합니다.





19번 그림. 생성된 Expert Advisor

10. 마지막으로 MetaTrader 5 전략 테스터에서 선택한 입력 변수들을 최적화합니다.





20번 그림. Expert Advisor 테스트하기





마치며



EA 트리를 이용하면 여러 장점이 있습니다.