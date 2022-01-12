Création d'Expert Advisors MQL5 en quelques minutes à l'aide d'EA Tree : Partie un
Introduction
EA Tree est le premier générateur de MetaTrader MQL5 Expert Adviso par glisser-déposer. C'est une application Windows qui s'exécute localement sur votre ordinateur. Vous pouvez créer du code MQL5 complexe à l'aide d'une interface utilisateur graphique très simple à utiliser.
Dans EA Tree, les Expert Advisors sont créés en connectant des cases entre elles. Les cases peuvent contenir des fonctions MQL5, des indicateurs techniques, des indicateurs personnalisés ou des valeurs. Les sorties d'une case peuvent être connectées aux entrées d'une autre case pour former un « arbre de cases ». EA Tree génère du code MQL5 à partir de « l'arbre des cases » et utilise ensuite la MetaTrader 5 installée sur votre ordinateur pour convertir le code MQL5 en un Expert Advisor exécutable.
Figure 1. Interface utilisateur graphique de l'arbre EA
Dans les prochaines sections, nous allons passer en revue les concepts de base de l'arbre EA.
1. Concepts de base
Le concept de la « case » et des « boutons ».
Les cases sont une représentation des informations dans l'arbre EA. Ils peuvent contenir un indicateur technique, une fonction mathématique, etc. Chaque case comporte des boutons d'entrée et des boutons de sortie. Dans cet exemple, la case d'ajout comporte trois boutons d'entrée étiquetés A, B et С et un bouton de sortie étiqueté OUT.
Chaque case a une étiquette unique utilisant son nom suivi d'un index. Dans cet exemple, l'étiquette Add_1 indique que le nom de la case est Add et que son index est 1, ce qui signifie que c'est la première case qui a été créée dans une disposition de cases.
Figure 2. Ajouter une case
Boutons de connexion :
Les boutons de sortie d'une case peuvent être connectés aux boutons d'entrée d'une autre case s'ils ont les mêmes types de données, par exemple s'ils sont tous deux double données.
Dans cet exemple, nous connectons le bouton OUT de la case Add_2 au bouton A de la case If_Else_1.
Figure 3. Case « Ajouter » + case « si autre »
2. La case « Trade »
La case Trade est la case principale dans EA Tree. Il possède de nombreux boutons de saisie. Les boutons les plus importants sont les boutons openLong, openShort, closeLong et closeShort. Il existe également de nombreux paramètres de trading.
Figure 4. Case « Trade »
3. La case « MM » (MoneyManagement)
La case MM gère la gestion de l'argent dans l'arbre EA. Il a plusieurs boutons d'entrée. Vous devez connecter son bouton de sortie au bouton MM de la case trade.
Figure 5. Case « Trade » + case MM
4. Cases logiques
Les cases logiques sont importantes pour relier les boutons de condition des cases de transaction : openLong, openShort, closeLong et closeShort et le reste des cases de la mise en page.
Case logique If-Else
La case If-Else a cette logique :
Si A opérateur B alors T(bouton de sortie) est vrai sinon F(bouton de sortie) est vrai.
L'opérateur où peut être égal à, non égal à, inférieur à, supérieur à, etc.
Figure 6. Case logique « If-Else »
Case logique de croisement
La case Crossover a cette logique :
Si A opérateur1 B ET C opérateur2 D alors T(bouton de sortie) est vrai sinon F(bouton de sortie) est vrai.
Où opérateur1 et opérateur2 pourraient être égaux à, différents de, inférieurs à, supérieurs à, etc. Les décalages définissent les indices des indicateurs à connecter.
Dans cet exemple, nous avons cette logique :
Si courant Stochastique principal > courant Stochastique signal et
Si précédent Stochastique principal > précédent Stochastique signal
Alors T est vrai et F est faux
Figure 7. Cases logiques « croisement » + « stochastique »
ET case logique
La case ET a cette logique :
Si (A ET B ET C ET D) alors OUT (bouton de sortie) est vrai
Figure 8. Case « Et »
OU case logique
La case OU a cette logique :
Si (A OU B OU C OU D) alors OUT (bouton de sortie) est vrai
Figure 9. Case « Or »
5. Cases d'indicateurs techniques
Il existe de nombreux techniques d'indicateurstechniques répertoriés dans le menu Indicateurs techniques, tels que MACDet moyenne mobile (MA).
La case indicatrice technique MACD
Figure 10. Case indicateur technique MACD
La case indicateur technique MA (Moyenne Mobile)
Figure 11. Case indicateur technique MA (Moyenne Mobile)
6. Indicateurs personnalisés
Les outils Indicateurs personnalisés sont disponibles dans le menu Indicateurs personnalisés et la barre d'outils. EA Tree utilise uniquement des indicateurs personnalisés MQL5.
7. Fonctions MQL5
EA Tree dispose de nombreuses cases pour les fonctions MQL5, notamment :
- Cases de séries chronologiques telles que iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, etc.
- Fonctions de conversion ;
- Fonctions mathématiques ;
- Fonctions de chaîne.
8. Tutoriel : Créer un simple Expert Advisor
Dans cette section, nous allons utiliser certains des outils abordés dans cet article pour créer une EA simple.
Tout d'abord, énumérons les règles trading de l'Expert Advisor.
Règles d'inscription:
Ouvert Long :
- Actuel MACD principal > actuel MACD signal et
- Précédent MACD main < précédent MACD signal et
- Actuel EMA(20) > précédent EMA(20)
Ouvert Court :
- Actuel MACD main < current MACD signal et
- Précédent MACD main > précédent MACD signal et
- ActuelEMA(20) < précédent EMA(20)
Règles de sortie :
Clôture Long : mêmes règles que Ouvert Court
Clôture Short : mêmes règles que Ouvert Long
Nous utiliserons la case de trade par défaut et aucun paramètre de gestion de l'argent.
Commençons :
1. Créez une case de Trade et créez une case ET et connectez sa sortie au bouton openLong de la case de Trade :
Figure 12. Case de trade + Case
2. Créez une case Crossover en utilisant et connectez son bouton de sortie T(vrai) au bouton A de la case And.
Figure 13. Figure 13. Case de trade + case And + Case Crossover
3. Créez une case MACD en utilisant, connectez son bouton de sortie Main aux boutons A et C de la case Crossover, et connectez son bouton de sortie Signal aux boutons B et D de la case Crossover.
La logique ici est :
Figure 14. Case de Trade + case And + Case Crossover + case MACD
4. Créez une MA et des cases If-Else. Connectez le bouton de sortie principale de la case MA aux boutons A et B de la case If-Else. Connectez la sortie de la case IF-Else au bouton B de la case AND.
Le sous-arbre pour la condition openLong est maintenant complet avec ces trois conditions :
Figure 15. Case de Trade + And case + Case Crossover + case MACD + Case MA + case If-else
5. Créez une autre case And et connectez son bouton de sortie au bouton openShort de la case de trade.
6. Puisque la logique openShort est l'inverse de celle de l'openLong, connectez le bouton de sortie F de la case Crossover au bouton A de la nouvelle case And. Connectez également le bouton de sortie F de la case If-Else au bouton B de la nouvelle case And :
Figure 16. Case de Trade + Case And + Case Crossover + Case MACD + Case MA + Case If-else + Case And
7. Pour obtenir des signaux de sortie, connectez la variable OUT de la première case AND au bouton closeLong de la case Trade et la variable OUT de la deuxième case AND au bouton closeShort de la case Trade :
Figure 17. Figure 17. Ajout de CloseShort à la case Trade
8. Double-cliquez sur les cases MACD et MA et sélectionnez un certain nombre de variables qui seront des variables d'entrée dans l'EA MQL5 que nous allons générer.
Figure 18. Paramètres d'entrée
9. La mise en page est maintenant terminée. Sauvegarder la mise en page et sauvegarder le fichier MQL5. Ouvrez ensuite le nouveau fichier MQL5 Expert Advisor dans MetaEditor 5 et compilez-le.
Figure 19. Expert Advisor généré
10. Enfin, nous optimisons les variables d'entrée sélectionnées dans MetaTrader 5 Strategy Tester.
Figure 20. Test de l'Expert Advisor
Conclusion
L'utilisation d'EA Tree présente de nombreux avantages :
- Interface utilisateur graphique de type glisser-déposer facile à utiliser et à comprendre ;
- Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation ;
- Vous pouvez rapidement apprendre le MQL5 ;
- Confidentialité de vos secrets de trading ;
- Vous réduisez le temps de développement de l'Expert Advisor à quelques minutes au lieu de jours ou de mois ;
- Vous pouvez développer des Expert Advisors MQL5 complexes avec plusieurs devises et plusieurs délais ;
- Vous pouvez intégrer plusieurs stratégies de trading dans un seul Expert Advisor ;
- Vous réutilisez facilement le code en sauvegardant et en chargeant des diagrammes (cases de trees) ;
- Vous pouvez toujours importer des indicateurs personnalisés MQL5 ;
- Vous créez le code MetaTrader 5 MQL correct à chaque fois.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/en/articles/337
Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
Cet article a été rédigé par un utilisateur du site et reflète ses opinions personnelles. MetaQuotes Ltd n'est pas responsable de l'exactitude des informations présentées, ni des conséquences découlant de l'utilisation des solutions, stratégies ou recommandations décrites.
Cher
Dave,
Tout d'abord, je vous dois des excuses pour avoir demandé.
J'ai quelques problèmes avec mon EA depuis que j'ai commencé ce programme. La mise en place des boîtes a été très facile (version démo) mais ma version standard Eatree EAs ne fonctionne pas dans mon courtier mt5.
Je ne travaille pas avec le forex et donc cinq chiffres aussi (seulement deux chiffres). J'ai des problèmes de "division par zéro" et je pense que c'est à cause des différents types de paramètres du trailing step et de la taille du lot.
Comme vous le voyez, je ne suis pas un programmeur C++ ou MT5, mais j'ai vu la plupart des fichiers .mt5 avec des paramètres de lot et de stop (double).
Avec EATree, tout ce que j'ai pu voir, ce sont des paramètres de stops entiers dans la "trade 1 box" et des paramètres de lots doubles pour s'y adapter.
J'ai déjà consulté le guide de l'utilisateur, les vidéos de démonstration et les FAQ et, bien qu'il y ait beaucoup d'exemples d'ajustement de boîtes, il n'y a presque rien sur les paramètres MM, Lot et stops.
Est-ce que je dois convertir les paramètres d'arrêts entiers en paramètres de type double ? Comment faire ?
Merci de prendre en compte ma demande.
PH 2000
Aucun EA ne fonctionne avec mon courtier
J'ai des problèmes "partagés par zéro"
J'aidemandé une explication au support d'EATree
Il n'y a pas eu de réponse utilisable.
Avez-vous résolu le problème et comment ?
Salutations Balut
EATree est-il mis à jour ? Fonctionne-t-il sur mt5 ?