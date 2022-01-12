Création d'Expert Advisors MQL5 en quelques minutes à l'aide d'EA Tree : Partie un

Introduction

EA Tree est le premier générateur de MetaTrader MQL5 Expert Adviso par glisser-déposer. C'est une application Windows qui s'exécute localement sur votre ordinateur. Vous pouvez créer du code MQL5 complexe à l'aide d'une interface utilisateur graphique très simple à utiliser.

Dans EA Tree, les Expert Advisors sont créés en connectant des cases entre elles. Les cases peuvent contenir des fonctions MQL5, des indicateurs techniques, des indicateurs personnalisés ou des valeurs. Les sorties d'une case peuvent être connectées aux entrées d'une autre case pour former un « arbre de cases ». EA Tree génère du code MQL5 à partir de « l'arbre des cases » et utilise ensuite la MetaTrader 5 installée sur votre ordinateur pour convertir le code MQL5 en un Expert Advisor exécutable.





Figure 1. Interface utilisateur graphique de l'arbre EA







Dans les prochaines sections, nous allons passer en revue les concepts de base de l'arbre EA.

1. Concepts de base

Le concept de la « case » et des « boutons ».

Les cases sont une représentation des informations dans l'arbre EA. Ils peuvent contenir un indicateur technique, une fonction mathématique, etc. Chaque case comporte des boutons d'entrée et des boutons de sortie. Dans cet exemple, la case d'ajout comporte trois boutons d'entrée étiquetés A, B et С et un bouton de sortie étiqueté OUT.



Chaque case a une étiquette unique utilisant son nom suivi d'un index. Dans cet exemple, l'étiquette Add_1 indique que le nom de la case est Add et que son index est 1, ce qui signifie que c'est la première case qui a été créée dans une disposition de cases.

Figure 2. Ajouter une case



Boutons de connexion :

Les boutons de sortie d'une case peuvent être connectés aux boutons d'entrée d'une autre case s'ils ont les mêmes types de données, par exemple s'ils sont tous deux double données.



Dans cet exemple, nous connectons le bouton OUT de la case Add_2 au bouton A de la case If_Else_1.

Figure 3. Case « Ajouter » + case « si autre »



2. La case « Trade »



La case Trade est la case principale dans EA Tree. Il possède de nombreux boutons de saisie. Les boutons les plus importants sont les boutons openLong, openShort, closeLong et closeShort. Il existe également de nombreux paramètres de trading.

Figure 4. Case « Trade »

3. La case « MM » (MoneyManagement)



La case MM gère la gestion de l'argent dans l'arbre EA. Il a plusieurs boutons d'entrée. Vous devez connecter son bouton de sortie au bouton MM de la case trade.





Figure 5. Case « Trade » + case MM



4. Cases logiques



Les cases logiques sont importantes pour relier les boutons de condition des cases de transaction : openLong, openShort, closeLong et closeShort et le reste des cases de la mise en page.

Case logique If-Else

La case If-Else a cette logique :

Si A opérateur B alors T(bouton de sortie) est vrai sinon F(bouton de sortie) est vrai.

L'opérateur où peut être égal à, non égal à, inférieur à, supérieur à, etc.

Figure 6. Case logique « If-Else »

Case logique de croisement

La case Crossover a cette logique :

Si A opérateur1 B ET C opérateur2 D alors T(bouton de sortie) est vrai sinon F(bouton de sortie) est vrai.

Où opérateur1 et opérateur2 pourraient être égaux à, différents de, inférieurs à, supérieurs à, etc. Les décalages définissent les indices des indicateurs à connecter.



Dans cet exemple, nous avons cette logique :

Si courant Stochastique principal > courant Stochastique signal et Si précédent Stochastique principal > précédent Stochastique signal Alors T est vrai et F est faux

Figure 7. Cases logiques « croisement » + « stochastique »

ET case logique

La case ET a cette logique :

Si (A ET B ET C ET D) alors OUT (bouton de sortie) est vrai

Figure 8. Case « Et »

OU case logique

La case OU a cette logique :

Si (A OU B OU C OU D) alors OUT (bouton de sortie) est vrai

Figure 9. Case « Or »

5. Cases d'indicateurs techniques



Il existe de nombreux techniques d'indicateurstechniques répertoriés dans le menu Indicateurs techniques, tels que MACDet moyenne mobile (MA).

La case indicatrice technique MACD

Figure 10. Case indicateur technique MACD

La case indicateur technique MA (Moyenne Mobile)

Figure 11. Case indicateur technique MA (Moyenne Mobile)

6. Indicateurs personnalisés



Les outils Indicateurs personnalisés sont disponibles dans le menu Indicateurs personnalisés et la barre d'outils. EA Tree utilise uniquement des indicateurs personnalisés MQL5.



7. Fonctions MQL5



EA Tree dispose de nombreuses cases pour les fonctions MQL5, notamment :

Cases de séries chronologiques telles que iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, etc.

Fonctions de conversion ;

Fonctions mathématiques ;

Fonctions de chaîne.

8. Tutoriel : Créer un simple Expert Advisor



Dans cette section, nous allons utiliser certains des outils abordés dans cet article pour créer une EA simple.

Tout d'abord, énumérons les règles trading de l'Expert Advisor.

Règles d'inscription: Ouvert Long : Actuel MACD principal > actuel MACD signal et P récédent MACD main < précédent MACD signal et Actuel EMA(20) > précédent EMA(20) Ouvert Court : A ctuel MACD main < current MACD signal et P récédent MACD main > précédent MACD signal et A ctuel EMA(20) < précédent EMA(20) Règles de sortie : Clôture Long : mêmes règles que Ouvert Court

Clôture Short : mêmes règles que Ouvert Long

Nous utiliserons la case de trade par défaut et aucun paramètre de gestion de l'argent.

Commençons :

1. Créez une case de Trade et créez une case ET et connectez sa sortie au bouton openLong de la case de Trade :





Figure 12. Case de trade + Case

2. Créez une case Crossover en utilisant et connectez son bouton de sortie T(vrai) au bouton A de la case And.

Figure 13. Figure 13. Case de trade + case And + Case Crossover

3. Créez une case MACD en utilisant, connectez son bouton de sortie Main aux boutons A et C de la case Crossover, et connectez son bouton de sortie Signal aux boutons B et D de la case Crossover.

La logique ici est :

Si courant MACD main > courant MACD signal et

précédentMACD main < précédent MACD signal





Figure 14. Case de Trade + case And + Case Crossover + case MACD





4. Créez une MA et des cases If-Else. Connectez le bouton de sortie principale de la case MA aux boutons A et B de la case If-Else. Connectez la sortie de la case IF-Else au bouton B de la case AND.

Le sous-arbre pour la condition openLong est maintenant complet avec ces trois conditions :

Actuel MACD principal > actuel MACD signal et P récédent MACD main < précédent MACD signal et A ctuel EMA(20) > précédent EMA(20)

Figure 15. Case de Trade + And case + Case Crossover + case MACD + Case MA + case If-else



5. Créez une autre case And et connectez son bouton de sortie au bouton openShort de la case de trade.

6. Puisque la logique openShort est l'inverse de celle de l'openLong, connectez le bouton de sortie F de la case Crossover au bouton A de la nouvelle case And. Connectez également le bouton de sortie F de la case If-Else au bouton B de la nouvelle case And :





Figure 16. Case de Trade + Case And + Case Crossover + Case MACD + Case MA + Case If-else + Case And



7. Pour obtenir des signaux de sortie, connectez la variable OUT de la première case AND au bouton closeLong de la case Trade et la variable OUT de la deuxième case AND au bouton closeShort de la case Trade :



Figure 17. Figure 17. Ajout de CloseShort à la case Trade

8. Double-cliquez sur les cases MACD et MA et sélectionnez un certain nombre de variables qui seront des variables d'entrée dans l'EA MQL5 que nous allons générer.

Figure 18. Paramètres d'entrée

9. La mise en page est maintenant terminée. Sauvegarder la mise en page et sauvegarder le fichier MQL5. Ouvrez ensuite le nouveau fichier MQL5 Expert Advisor dans MetaEditor 5 et compilez-le.





Figure 19. Expert Advisor généré

10. Enfin, nous optimisons les variables d'entrée sélectionnées dans MetaTrader 5 Strategy Tester.





Figure 20. Test de l'Expert Advisor





Conclusion



L'utilisation d'EA Tree présente de nombreux avantages :